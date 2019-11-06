Комментарий: Предвыборная борьба политиков-пенсионеров в США

76, 70, 78 лет - таков возраст Джо Байдена, Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, трех политиков, которые имеют самые высокие шансы стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Байден отпразднует свое 77-летие 20 ноября. Безусловно, в рядах демократов есть и более молодые потенциальные кандидаты на президентский пост. Например, 37-летний Пит Буттиджич, мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Или сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Ей 55 лет - не самый юный возраст, но она все же на 15 лет моложе той же Уоррен.

Кандидаты пенсионного возраста против Трампа

Факт остается фактом: три политика, которые, согласно опросам, имеют самые высокие шансы выставить Дональда Трампа из Белого дома, - кандидаты пенсионного возраста. Сумеет ли кто-то из них вызвать необходимое воодушевление у избирателей и обеспечить нужную их явку, чтобы привести Демпартию к победе на президентских выборах 2020 года?

Карла Блейкер

Это вопрос, который имеет решающее значение для партии. В ходе промежуточных выборов в январе прошлого года явка избирателей в возрасте от 18 до 29 лет выросла почти вдвое, достигнув отметки в 36 процентов. Более двух третей этих молодых избирателей голосовали за кандидатов в Конгресс от Демократической партии.

Относительный успех на промежуточных выборах прошлого года должен помочь демократам и на выборах президента через год. Но вызывает сомнение то, сможет ли пожилой белый кандидат достаточно убедительно противопоставить свою предвыборную программу обещаниям Дональда Трампа и привлечь на свою сторону множество избирателей, поддерживающих Демпартию.

Один лишь возраст не поможет победить на выборах

Безусловно, возраст - не единственный фактор, который будет играть роль в ходе президентской кампании. Но свежий ветер, ощущение нового начала, которое принесут молодые кандидаты, может значительно повлиять на исход голосования. Последний такой пример - Барак Обама. Когда он впервые боролся за пост президента в 2008 году, 47-летнему Обаме удалось вызвать волну энтузиазма. 66 процентов избирателей в возрасте менее 30 лет проголосовали за него.

Хиллари Клинтон в 2016 году сделать это не удалось. Американцы, ранее голосовавшие за демократов, не пошли на избирательные участки. Лишь 55 процентов избирателей в возрасте от 18 до 29 лет отдали свои голоса за Хиллари Клинтон. Это на 11 процентных пунктов меньше, чем в ходе первой кампании Обамы. Слишком многие считали бывшую первую леди и многолетнего сенатора частью политического истеблишмента. Никто не увидел в ней политика, который действительно может встряхнуть Вашингтон. Новое трио демократов, которым уже за 70 лет, может ожидать подобная судьба.

Вопрос здоровья кандидата в президенты также важен

Кроме умения привлечь избирателей на свою сторону, большую роль играет состояние здоровья пожилых потенциальных кандидатов. Если ему или ей уже за 70, то в состоянии ли он или она выполнять одну из самых стрессовых в мире работ? Даже Элизабет Уоррен, самой молодой из этой тройки демократов, в конце ее возможного президентского срока будет 75 лет. О втором президентском сроке вообще лучше умолчать. Конечно же, человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Но у людей, которые подходят к 80-летнему рубежу, физические и умственные заболевания не являются редкостью.

Так, в телевизионных дебатах демократ Джо Байден порой выглядел слегка рассеянным. Он путался, заканчивал фразы так, что казалось, будто он забыл, что хотел сказать и с чего начал. Берни Сандерс перенес в октябре инфаркт. Элизабет Уоррен, которая во время предвыборных мероприятий с удовольствием трусцой взбегает на сцену, кажется, стремится подчеркнуть, что она бодра и энергична.

Бывший президент США Джимми Картер в конце сентября высказался за ограничения по возрасту для кандидатов в президенты: "В 80 лет я не смог бы исполнять обязанности, которые должен исполнять президент". Если Байден или Сандерс будут избраны на пост президента, то во время своего правления они перешагнут порог в 80 лет.

Картеру на момент его избрания в 1977 году было 52 года. И этот возраст вряд ли можно назвать молодым, но все же он заметно меньше, чем тот, в котором находятся три потенциальных кандидата от Демпартии, а также нынешний президент Дональд Трампа, которому сейчас 73 года.

Удручает то, что после поражения Хиллари Клинтон ни один из молодых перспективных политиков не получил широкую поддержку со стороны Демократической партии и ее избирателей. На данный момент все выглядит так, что в ноябре 2020 года бороться за место в Белом доме будут только кандидаты пенсионного возраста.

Автор: Карла Блейкер, корреспондент DW в Вашингтоне

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