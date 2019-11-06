 Комментарий: Предвыборная борьба политиков-пенсионеров в США | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.11.2019

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Мнения

Комментарий: Предвыборная борьба политиков-пенсионеров в США

Каждому из трех потенциальных кандидатов от Демпартии на пост президента США - Джо Байдену, Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу - уже более 70 лет. И это проблема, считает Карла Блейкер.

Теледебаты потенциальных кандидатов на пост президента США от Демпартии, сентябрь 2019 года

Теледебаты потенциальных кандидатов на пост президента США от Демпартии, сентябрь 2019 года

76, 70, 78 лет - таков возраст Джо Байдена, Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, трех политиков, которые имеют самые высокие шансы стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Байден отпразднует свое 77-летие 20 ноября. Безусловно, в рядах демократов есть и более молодые потенциальные кандидаты на президентский пост. Например, 37-летний Пит Буттиджич, мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Или сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Ей 55 лет - не самый юный возраст, но она все же на 15 лет моложе той же Уоррен.

Кандидаты пенсионного возраста против Трампа

Факт остается фактом: три политика, которые, согласно опросам, имеют самые высокие шансы выставить Дональда Трампа из Белого дома, - кандидаты пенсионного возраста. Сумеет ли кто-то из них вызвать необходимое воодушевление у избирателей и обеспечить нужную их явку, чтобы привести Демпартию к победе на президентских выборах 2020 года?

Карла Блейкер

Карла Блейкер

Это вопрос, который имеет решающее значение для партии. В ходе промежуточных выборов в январе прошлого года явка избирателей в возрасте от 18 до 29 лет выросла почти вдвое, достигнув отметки в 36 процентов. Более двух третей этих молодых избирателей голосовали за кандидатов в Конгресс от Демократической партии.

Относительный успех на промежуточных выборах прошлого года должен помочь демократам и на выборах президента через год. Но вызывает сомнение то, сможет ли пожилой белый кандидат достаточно убедительно противопоставить свою предвыборную программу обещаниям Дональда Трампа и привлечь на свою сторону множество избирателей, поддерживающих Демпартию.

Один лишь возраст не поможет победить на выборах 

Безусловно, возраст - не единственный фактор, который будет играть роль в ходе президентской кампании. Но свежий ветер, ощущение нового начала, которое принесут молодые кандидаты, может значительно повлиять на исход голосования. Последний такой пример - Барак Обама. Когда он впервые боролся за пост президента в 2008 году, 47-летнему Обаме удалось вызвать волну энтузиазма. 66 процентов избирателей в возрасте менее 30 лет проголосовали за него.

Хиллари Клинтон в 2016 году сделать это не удалось. Американцы, ранее голосовавшие за демократов, не пошли на избирательные участки. Лишь 55 процентов избирателей в возрасте от 18 до 29 лет отдали свои голоса за Хиллари Клинтон. Это на 11 процентных пунктов меньше, чем в ходе первой кампании Обамы. Слишком многие считали бывшую первую леди и многолетнего сенатора частью политического истеблишмента. Никто не увидел в ней политика, который действительно может встряхнуть Вашингтон. Новое трио демократов, которым уже за 70 лет, может ожидать подобная судьба.

Вопрос здоровья кандидата в президенты также важен 

Кроме умения привлечь избирателей на свою сторону, большую роль играет состояние здоровья пожилых потенциальных кандидатов. Если ему или ей уже за 70, то в состоянии ли он или она выполнять одну из самых стрессовых в мире работ? Даже Элизабет Уоррен, самой молодой из этой тройки демократов, в конце ее возможного президентского срока будет 75 лет. О втором президентском сроке вообще лучше умолчать. Конечно же, человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Но у людей, которые подходят к 80-летнему рубежу, физические и умственные заболевания не являются редкостью.

Контекст

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Так, в телевизионных дебатах демократ Джо Байден порой выглядел слегка рассеянным. Он путался, заканчивал фразы так, что казалось, будто он забыл, что хотел сказать и с чего начал. Берни Сандерс перенес в октябре инфаркт. Элизабет Уоррен, которая во время предвыборных мероприятий с удовольствием трусцой взбегает на сцену, кажется, стремится подчеркнуть, что она бодра и энергична.

Бывший президент США Джимми Картер в конце сентября высказался за ограничения по возрасту для кандидатов в президенты: "В 80 лет я не смог бы исполнять обязанности, которые должен исполнять президент". Если Байден или Сандерс будут избраны на пост президента, то во время своего правления они перешагнут порог в 80 лет.

Картеру на момент его избрания в 1977 году было 52 года. И этот возраст вряд ли можно назвать молодым, но все же он заметно меньше, чем тот, в котором находятся три потенциальных кандидата от Демпартии, а также нынешний президент Дональд Трампа, которому сейчас 73 года.

Удручает то, что после поражения Хиллари Клинтон ни один из молодых перспективных политиков не получил широкую поддержку со стороны Демократической партии и ее избирателей. На данный момент все выглядит так, что в ноябре 2020 года бороться за место в Белом доме будут только кандидаты пенсионного возраста.

Автор: Карла Блейкер, корреспондент DW в Вашингтоне  

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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