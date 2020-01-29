Комментарий: "Правосудие" верховного правителя Путина

Россия вступила в новую эпоху. Ее приход подготовлен предыдущими годами, поэтому переход будет не очень сложным. Особенно в свете подготовки новой конституции. Именно новой, потому что дух документа тут важнее буквы. Если предложение изменить титул главы государства на "верховного правителя" не вызывает немедленной отповеди Кремля, то пора понять - наступили действительно новые времена.

Путин карает и милует

Они ознаменовались двумя, на первый взгляд, хорошими событиями - задержанием полицейских, которые подозреваются в том, что подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову в июне 2019 года, и постановлением Конституционного суда о необходимости пересмотреть дело Константина Котова. Котов - активист, получивший в 2019-м четыре года по статье Уголовного кодекса о "Неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Константин Эггерт

Задержание Голунова вызвало массовые протесты в Москве, а Котова читатели газеты "Ведомости" выбрали "Человеком года". Владимир Путин решил его помиловать. Высший суд страны немедленно взял под козырек. На самом деле, эти хорошие лично для Константина и Ивана события, вызывают чувство неловкости и тревоги.

На фоне работы над переписыванием Конституции РФ под одного человека писателями и фигуристами речь идет, по сути, о действиях монарха, причем монарха практически абсолютного. Наряду с изгнанием Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, это часть нового образа президента, к которому, как считают в Кремле, россиянам теперь нужно привыкать - образа строгого, но справедливого государя, от которого не укрывается в государстве ни одна мелочь, который карает и милует по своей воле.

Примеры Голунова и Котова

Вот, скажем, Котов. Он - враг, конечно. Но стойкий и вызывающий уважение человек. Так почему бы не проявить широту души к оппоненту? Да и элитарной аудитории "Ведомостей" понравится, не сразу побегут капиталы выводить.

Или Голунов - парадоксально получивший поддержку как оппозиции, так и официоза - например, Маргариты Симоньян. Тут вообще двойная выгода: с одной стороны, можно показать мелким сошкам в погонах, кто в доме настоящий хозяин, да и народ, как его рисуют себе в Кремле, любит посадки всяких "оборотней в погонах". А, с другой - есть повод прозрачно намекнуть журналистам-активистам, разным там блогерам-"инфлюэнсерам", как правильно критиковать власть. Редакция "Медузы", которая после освобождения коллеги заявила, что своего добилась и идет праздновать, вольно или невольно такой пример летом подала.

Вот и история Игнатьева тоже вписывается в обновляемую структуру власти. Заставив пожарного прыгать, как собачку, за ключами, экс-начальник Чувашии обидел в его лице "народ", который к сотрудникам МЧС относится с понятным уважением. То, что Игнатьев до этого подозревался в коррупции, предлагал "мочить" критикующих власти журналистов и, вообще, регулярнонес на публике какую-то ахинею, никакой реакции Кремля не вызывало.

Не удивлюсь, если этот "кадровый резерв" скоро всплывет в качестве заместителя главы очередного "Рос...надзора". И подозреваемые в коррупции полицейские, действительно, теперь имеют шанс сесть. Правда, думаю, не очень надолго. Как пелось в песне из популярного советского сериала: "Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет", то мы его в холодную. Но только если "кто-то" и "кое-где". Поэтому пока неясно, захочет ли следствие искать заказчиков дела Голунова. Потому что сильно злить полицейскую корпорацию не стоит - какая-никакая, а опора власти.

Президент Путин как высший судья

Как и сентябрьская эпопея студента Высшей школы экономики и видеоблогера Егора Жукова, которому вместо четырех лет колонии дали три года условно, эта последняя серия радостных юридических новостей на самом деле подводит нас к почти официальному превращению правосудия в одно из президентских полномочий.

Если посмотреть на предлагаемые поправки к конституции, то они буквально привязывают высший судейский корпус к Кремлю. Можно сказать, что так, в сущности, и было все последние годы, и нынешние конституционные новации - просто оформление фактически существующих порядков.

Но разница, с точки зрения Кремля, есть. Например, Конституционный суд не сможет избрать себе председателя. Это сильно уменьшает возможность "бунта на корабле", в случае, если дела в государстве пойдут не так и кто-то из судейских захочет в условиях политического кризиса продемонстрировать независимость. Все, с точки зрения администрации Путина, совершенно логично.

Формальная ликвидация независимости судебной власти неизбежно ведет к тому, что правосудие становится уделом власти исполнительной. Прилепин, Роднина и Ко. правы - в каком-то смысле, Россия уже живет в эпоху верховного правителя, а не президента республики - даже если на бумаге титул не изменится.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российская политика в карикатурах Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что Мишустин получит в наследство от Медведева Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.

Российская политика в карикатурах Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российская политика в карикатурах Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020 Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

Российская политика в карикатурах Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.

Российская политика в карикатурах Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

Российская политика в карикатурах Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ? Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.

Российская политика в карикатурах Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.

Российская политика в карикатурах Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Почему на учениях "Гром-2019" не взлетела межконтинентальная ракета Пуска межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки "Рязань" на учениях в РФ не было. Отменили по техпричинам, уверяют военные. Ракета на вооружении больше 40 лет, напоминает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии? Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

Российская политика в карикатурах Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российская политика в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Задержание шамана: наручники как оберег для Путина? В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля.

Российская политика в карикатурах Агент ЦРУ в окружении Путина: кто он на самом деле? В окружении Владимира Путина долгое время работал агент ЦРУ. Это утверждают СМИ в США. Карикатурист Сергей Елкин со своей версией, кто был шпионом в Кремле.

Российская политика в карикатурах Единый день голосования: непростой выбор избирателя Алексей Навальный призывает поддерживать кандидатов по принципу "умного голосования". С этой стратегией согласны не все. Сергей Елкин о том, какие варианты есть у избирателей.

Российская политика в карикатурах Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина Вертикаль власти, выстроенная Владимиром Путиным, позволяет ему править Россией вот уже 20 лет. Но упоение властью может раскачать его трон, предупреждает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Санкции США против России: а Путин что? Вступление в силу нового пакета американских санкций против России за отравление Скрипалей не очень огорчило президента РФ Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе? Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

Российская политика в карикатурах Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

Российская политика в карикатурах Новые методы российских властей по усмирению недовольных Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий? ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм. Автор: Сергей Елкин

