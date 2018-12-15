Комментарий: Православный триумф Порошенко

15 декабря Объединенный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной Церкви Украиныи избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Де-юре основателями новой автокефальной православной церкви стала УПЦ КП, УАПЦ и часть духовенства УПЦ МП. Де-факто к ним можно отнести и Петра Порошенко. Да, по Конституции Украины, государство и церковь в стране отделены друг от друга. Но это не помешало президенту и его команде сыграть ключевую роль в довольно сложном переговорном процессе по получению от Вселенского патриархата автокефалии и в создании украинской православной церкви.

Место в истории для Петра

Сегодня трудно спрогнозировать, чем через четыре месяца закончится очередной поход Порошенко за президентством. Еще сложнее говорить о будущем Петра Алексеевича вне кабинета главы государства. К нему есть много серьезных претензий. Но сейчас однозначно можно утверждать: Порошенко войдет в украинскую историю как человек, приложивший максимум усилий для создания в стране единой автокефальной православной церкви. И это будет правдой, в отличие от многочисленных мифов, которые создают о президенте его политтехнологи.

Сергей Руденко

Оппоненты нынешнего главы государства, защищающие Московский патриархат в Украине, говорят, что Порошенко нарушил конституцию, вмешавшись в дела церкви. Де-факто, очевидно, так оно и есть. Если не учитывать того, в какой момент это происходило. Война на востоке, аннексия Крыма, неприкрытая агрессия России. Время, когда наличие единой православной церкви это - вопрос не менее важный для страны, чем существование сильной армии. Особенно в условиях, когда большинство приходов в Украине через УПЦ МП контролировала Москва. Президент вынужден был взять на себя эту непростую роль.

Порошенко свою историческую миссию выполнил. Теперь очень важно, чтобы он на правах неформального основателя единой Православной Церкви Украины, не превратил ее в одно из подразделений Администрации президента. Особенно во время предстоящей избирательной кампании. Лозунг "Вера, язык, армия" уже красуется на билбордах Порошенко. Теперь, надо полагать, добавят туда и "Церковь". Это и, правда, одна из заслуг нынешнего президента. Но о ней, как и подобает истинному православному человеку, Петр Алексеевич должен говорить кратко и тихо. Так хотелось бы, по крайней мере. Но будет ли так? Вряд ли. Потому что даже на Объединительном соборе, к всеобщему изумлению, Петр Порошенко восседал рядом со священнослужителями. Да, кто-то скажет, заслужил. Но стоило ли скромному мирянину, коим он является, этим "заслуженным" пользоваться? Вопрос.

Что будет с УПЦ МП?

Украинская православная церковь Московского патриархата, как известно, от участия в создании единой православной церкви отказалась. Но два архиереи все же решились принять участие в Объединительном соборе. Петр Порошенко говорит, что никто не собирается притеснять права верующих УПЦ МП. Но вопрос сейчас даже не в прихожанах, а в том, в каком статусе и на каких условиях будет существовать филиал Русской православной церкви в Украине. И во многом это будет зависеть от украинской власти.

С созданием в стране новой церкви возникнет множество вопросов, на которые не будет легких ответов. Один из них - должна ли УПЦ МП и дальше служить в Киево-Печерской и Почаевской лаврах? Если да, то почему, если эти святыни принадлежат украинскому государству и в этом самом государстве отныне появилась автокефальная православная церковь? Не приведет ли гипотетическое перераспределение храмов между УПЦ МП и Православной Церковью Украины к конфликтам между верующими? Сможет ли власть защитить тех священников Московского патриархата, которые пойдут в новую церковь?

Задача президента Порошенко как гаранта конституциии в целом власти - создать условия для существования Православной Церкви Украины, не нарушая при этом права тех, кто хочет оставаться прихожанином УПЦ МП. После становления новой украинской церкви, конечно же, эти вопросы будут не столь острыми. В конце концов, все должно стать на свои места. Но в данный момент важно сохранить межконфессиональный мир и не дать той же Москве воспользоваться ситуацией для создания в Украине еще одного фронта - православного.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

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