Комментарий: Почему Путин принял Болтона и как он сдаст Трампу Иран  

Президент США любит делать широкие жесты, считает себя способным убедить кого угодно в чем угодно, его привлекает образ политика, ломающего стереотипы. Ему нравится единолично принимать решения - отсюда и его не очень здоровый интерес к общению с авторитарными лидерами. При этом следует признать: Трамп вовсе не дурак, а талантливый политик-самоучка. Он уже начал вести кампанию по переизбранию в 2020 году, и, судя по умению поддерживать лояльность "его" избирателей, получается это у него весьма неплохо. В Кремле осознали: с Трампом, вероятно, придется иметь дело ближайшие шесть с лишним лет.

Санкции - Москве, "джавелины" - Киеву

Между тем, за полтора года у власти нынешняя американская администрация подвергла российский режим значительно более серьезному давлению, чем многие ожидали.

Константин Эггерт

Высылка десятков дипломатов и ликвидация российского консульского присутствия на западе США; несколько раундов санкций, один из которых уничтожил репутацию Олега Дерипаски; разгром наемников ЧВК Вагнера в Сирии; решение о поставках оружия Украине, включая противотанковые комплексы "Джавелин"; драматическое увеличение военного бюджета и планы создания космических войск - все это ударило по позициям Кремля. Путину пришлось изменить своему обычному подходу - "мы, мол, ни у кого одолжений не просим".

Путин в роли просителя

Именно Путин обратился к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу с просьбой помочь организовать встречу с американским президентом. Это заявление было адресовано не столько главе правительства Австрии, сколько Белому дому. Когда Трамп ответил принципиальным согласием, президент России принял в Москве советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который, строго говоря, по статусу ниже его на несколько ступеней.

Российский президент - неплохой психолог. Обращаясь к Трампу как проситель, он играет на тщеславии президента США. Эту игру он, скорее всего, продолжит и на саммите: "Только вы, господин Трамп, можете разрешить проблемы, созданные Обамой, европейцами, украинцами".

Лесть и упор на "интересы" в ущерб "ценностям" - такова будет стратегия Кремля. Возможно, Путину удастся "очаровать" Трампа - но только в том случае, если американский президент сам захочет "очароваться". Однако для Путина саммит намного важнее, чем для Трампа. Ему важно доказать и россиянам, и странам Запада, что никакой изоляции России не существует.

Уже сейчас можно сказать, каких результатов от встречи президентов России и США ждать не стоит. Прежде всего, Трамп не отменит санкции, введенные против российского режима. После принятия прошлогодних дополнений к Закону о противодействии противникам США посредством санкций это - фактически прерогатива Конгресса, а не президента. Кроме того, не стоит ожидать: признания Вашингтоном аннексии Крыма; отказа Соединенных Штатов от планов размещения объектов противоракетной обороны в странах Центральной Европы; внезапного согласия Путина вывести российские войска из восточной части Украины и начать выполнять Минские соглашения.

Станет ли Трамп "нашим"?

Чего можно ожидать? Например, возобновления работы закрытых американских и российских консульств. Это решение Трамп может принять единолично, если они с Путиным договорятся о таком жесте доброй воли. Кроме того, предполагаемая совместная декларация Трампа и Путина будет наверняка содержать попытку похоронить тему вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года и обещания никогда ничего подобного впредь не предпринимать.

Американский президент едва ли будет требовать изменения позиции Путина по Сирии. Его вполне устраивает нынешнее положение вещей - при условии, что под угрозой не окажется безопасность Израиля. Лозунг отставки Башара Асада тихо снят с повестки дня.

Для Путина главными станут две темы - будущая политика Вашингтона в отношении Ирана и состояние мировой энергетики. В Москве поняли: Трамп взял курс на конфронтацию с режимом мулл в Тегеране, при активной поддержке Израиля и Саудовской Аравии.

Путину вовсе не светит участие в этом заведомо проигрышном для Ирана и для него лично деле. Кремль активно налаживает отношения с Саудовской Аравией - заодно согласовывая с Эр-Риядом увеличение объемов добычи нефти. Российский руководитель, видимо, попытается "продать" Трампу подороже свой нейтралитет в противостоянии Вашингтона и Тегерана.

Однако Белому дому, как я уже написал, особенно нечего предложить Москве. Более того, Трамп и его советники знают: Путин не встанет на сторону иранцев, потому что тогда он рискует нарваться на еще большие неприятности, чем раньше.

Дональд Трамп, даже если бы хотел, не способен в одиночку изменить политику США в отношении России, а Владимир Путин не хочет менять свою. Ведь она приносит ему немалые политические дивиденды дома, где агрессивное противостояние с Западом стало главным инструментом поддержания рейтинга. Так что не стоит ждать от будущего саммита сенсационных результатов.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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