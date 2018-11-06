Комментарий: После выборов в США от волны демократов осталась только рябь

Промежуточные выборы в Конгресс США показали: демократам удалось добиться только минимального успеха, а трампизм все еще в моде, считает Михаэль Книгге.
В день голосования на промежуточных выборах в Конгресс США, спустя два года после победы Дональда Трампа в президентской гонке, уже никто не занимался рационализаторством. Никто не смог бы сегодня сказать, что президент Трамп много обещает и мало делает. Никто не смог бы высказать предположение, что Конгресс под контролем опытных законодателей-республиканцев будет направлять, а если необходимо, то и усмирять новичка в Белом доме. Никто не смог бы сегодня и утверждать, что политический вес президентской администрации и руководящих чиновников, о которых в шутку говорили "взрослые в комнате", не позволит Трампу поддаться худшим импульсам.
Все эти рационализации и оправдания, почему с Трампом можно смириться, казались крайне сомнительными еще в 2016 году. Но сегодня, когда весь мир уже пережил два года с Трампом во главе США, такие аргументы совершенно неприемлемы. Дело в том, что, если уж на то пошло, нынешний президент оказался еще более токсичным, злонамеренным и жестоким, чем во время предвыборной кампании - ситуация, которую трудно было себе представить два года назад.
Провокатор, занимающий высший государственный пост
Главный провокатор, недавно провозгласивший себя националистом, неоднократно сеял страх перед латиноамериканскими эмигрантами, афроамериканцами, мусульманами и представителями разных меньшинств, нередко используя политические жесты со скрытым расистским смыслом. Трамп навешивал на СМИ ярлык "врагов народа"; демократов, несогласных с его политикой, назвал "неамериканцами". Все эти заявления совершались с использованием риторики, пронизанной теориями заговора, полуправдами и элементарной ложью, которые он использует в качестве политических инструментов для размытия понятия истины и подрыва веры в факты.
Но Трамп действовал, следуя своим импульсам. Он регулярно отказывался четко дистанцироваться от крайне правых сил, как, например, после событий в Шарлотсвилле. Он запустил волну жестоких проверок иммигрантов, находящихся в США и не имеющих документов, и попытался сделать все возможное, чтобы не пустить в страну беженцев и мигрантов. Он нанес удар по трансатлантическим связям, вывел США из ряда ключевых международных договоров и организаций и заигрывал с автократами.
И как, несмотря на все это, американцы не отвернулись от Трампа и республиканцев и основательно не изменили состав Конгресса?
США: расколотая страна
Любой, кто путешествовал по Соединенным Штатам и говорил с американцами в последние месяцы, мог почувствовать, что США - глубоко расколотая страна. В то время как демократы и так называемое "движение сопротивления" глубоко (и обоснованно) возмущены поведением Трампа, симпатизирующие президенту избиратели и сторонники Республиканской партии так же сильно, пусть они и ошибаются, поддерживают президента и, в свою очередь, приходят в ярость от возмущения демократов. К этому добавилась проблема произвольной демаркации избирательных округов, которая во многих округах нанесла вред демократам и способствовала повышению шансов республиканцев, что сделало более крупную победу демократов чрезвычайно маловероятной.
По всем этим причинам промежуточные выборы принесли те результаты, которые они принесли. Республиканцы укрепили позиции в Сенате. А демократы добились минимума, который им необходим, и забрали большинство голосов в Палате представителей, что даст им определенную долю контроля над Трампом. Это обычная ситуация для партии, чей кандидат не смог выиграть президентскую гонку, после промежуточных выборов.
Но демократам пришлось распрощаться с ожиданиями, что им удастся завоевать ключевые, меняющие расстановку сил губернаторские посты и места в Сенате от Флориды и Техаса, а может быть, даже заполучить большинство голосов в Сенате. "Голубая волна" (цвет демократов. - Ред.), на которую они надеялись и которую многие предсказывали, не материализовалась. Тем временем Трамп и его сторонники могут и будут утверждать, что их тактика запугивания сработала и смогла превратить "голубую волну" в "рябь" на воде.
Хорошие и плохие новости после промежуточных выборов
Хорошая новость для страны и для мира заключается в том, что Трамп наконец столкнется с серьезным сопротивлением по ряду наиболее вопиющих его намерений. Ужасный сценарий, при котором Республиканская партия получила бы контроль над обеими палатами Конгресса, удалось предотвратить. Другая отличная новость промежуточных выборов: рекордное число женщин были избраны в Конгресс, включая первую женщину, представляющую коренное население Америки, а также первых женщин-мусульманок - все от Демократической партии.
Плохая новость для страны и для мира заключается в том, что исход голосования сигнализирует: трампизм становится нормой, что наверняка заметили другие "мини-Трампы" на планете. По этой причине мы не можем делать вид, как в 2016 году, что не знаем, что такое трампизм, результат нынешних промежуточных выборов в некотором роде жалит даже больнее, чем победа Дональда Трампа два года назад.
Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.
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