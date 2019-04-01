Комментарий: Порошенко против Зеленского - страсти по дебатам

История с вызовом Петром Порошенко на публичные дебаты худрука "Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского превратилась в комедию. В заочный словесный пинг-понг между двумя финалистами президентской гонки оказалась втянутой вся страна. Выбор формата, места встречи кандидатов, сдача ими медицинских анализов и определение модератора дискуссии стали топ-темами в украинских СМИ. Заочные дебаты между Порошенко и Зеленским превратились во взаимный троллинг. Борьбу программ и идей заменило дешевое предвыборное "мыло".

"Слуга народа" вышел за пределы телевизора

Буквально накануне первого тура президентских выборов один из центральных телеканалов страны показал продолжение "Слуги народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. В третьей части сериала его герой - обычный учитель Василий Голобородько, ставший украинским президентом - продолжает бесстрашно бороться с олигархами и коррупцией во власти. Планирует ли "Студия "Квартал 95" снимать "Слугу народа-4" неизвестно, но сюжет для него уже готов - происходящее в Украине после 31 марта. Все то, что мы наблюдаем в последнюю неделю, очень похоже на продолжение именно этого сериала.

Сергей Руденко

Соавторами четвертой части "Слуги" по праву могут стать двое - Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Первый 31 марта, в день оглашения результатов экзитполов, назвал своего основного конкурента марионеткой олигарха Коломойского и пригласил его на публичные дебаты. Артист в ответ спросил Порошенко, не является ли тот марионеткой Свинарчука (давний бизнес-партнер Порошенко и бывший заместитель секретаря СНБО, несколько лет назад сменивший фамилию на "Гладковский".- Ред.). А чуть позже Зеленский публично пригласил действующего президента на дебаты на столичный НСК "Олимпийский" и обязательное медицинское освидетельствование на предмет алкогольной и наркотической зависимости. А дальше понеслось: Порошенко ответил Зеленскому и прислал приглашение конкуренту на медосмотр. Худрук "Студии "Квартал 95" отказался, пообещав сдать анализы в частной клинике и призвав в качестве ведущей дебатов Юлию Тимошенко, занявшую третье место в гонке.

В дискуссию о формате и месте дебатов включились медийщики, политики, Центризбирком, штабы, блогеры и обычные избиратели. Этот безумный и бесконечный сериал поглотил всех. Полностью и бесповоротно. Результат пока что - нулевой. Если, конечно, не считать того, что сценарий "Слуги народа" создается уже на наших глазах не киношными, а реальными героями.

Зеленский мог бы отказаться от дебатов

В первом туре президентских выборов Владимир Зеленский получил вдвое больше голосов, чем Петр Порошенко. После этого действующий президент, очевидно, решил сократить этот разрыв за счет публичных дебатов. Петр Алексеевич прекрасно отдает себе отчет в том, что худрук "Студии "Квартал 95" - не политик и, вполне закономерно, что он проигрывает ему в знаниях, опыте и ораторском искусстве. Понимает это и его соперник, который в ответ устроил из дебатов настоящее шоу.

Мог ли Зеленский обойтись без публичной встречи с Порошенко? Вполне. Существующее законодательство не предусматривает наказания кандидату в президенты за неучастие в дебатах. Но нынешний лидер избирательной гонки все же решил ответить Петру Алексеевичу приглашением на арену стадиона. Это, конечно, не подмостки сцены, но уж очень напоминает шоу. А точнее - КВН. До конкурса капитанов команды разминаются, обмениваются любезностями, изгаляются в остроумии, показывают домашнее задание. Но все ждут конкурса капитанов.

Когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко пока не известно. И состоятся ли они вообще. Но дополнительные условия и взаимный троллинг очень скоро публика перестанет воспринимать. То, что вчера еще выглядело смешным, выглядит сегодня уже очень грустным. Сказав "а", лидеры президентской кампании вынуждены будут сказать и "б". Ведь правильно говорят: если не собираешься стрелять, не доставай пистолет из кобуры.

Зачем нужны дебаты?

До второго тура президентских выборов в Украине - две недели. Это катастрофически мало для того, чтобы Порошенко расширил свою электоральную базу, необходимую для повторного избрания на пост главы государства. Дебаты с Зеленским теоретически могут помочь ему в этом. Если, конечно, худрук "Студии "Квартал 95" не решит устроить из них настоящее шоу, все-таки, он - артист и шоумен. Тогда публичная дискуссия с Порошенко может лишь укрепить позиции Зеленского.

От отсутствия качественной дискуссии о будущем Украины между двумя основными претендентами на президентство в конечном итоге пострадают украинцы. Порошенко и Зеленский забыли о том, что дебаты нужны не только им, но и обществу. Им обоим стоит помнить, что все происходящее вокруг - не сериал, а суровая реальность, в которой присутствуют бедность, коррупция, несправедливость и война на востоке страны. А дебаты - это шанс украинцам понять, что их ждет в будущем при новом президенте страны. Особенно - если им будет Владимир Зеленский.

Автор: - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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