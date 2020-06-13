Комментарий: Пол Уилан, Путин и два Виктора

50-летний холостяк, гражданин четырех государств, бывший штаб-сержант корпуса морской пехоты США, Уилан был арестован ФСБ в 2018 году в московской гостинице "Метрополь". Это случилось после того, как он якобы получил от некоего российского гражданина флешку со списком сотрудников некоей российской спецслужбы.

"Нешпионская" биография Пола Уилана

Сам подсудимый имеет весьма странную биографию, в которой периодически возникают неподтвержденные места работы и несуществующие дипломы об образовании. Из корпуса морской пехоты его уволили с "волчьим билетом" - за попытку присвоения казенных средств и попытку махинаций со счетом социального страхования.

Константин Эггерт

Отставные сотрудники американских спецслужб, подвизающиеся комментаторами в СМИ, как один твердят: человека с такой биографией и личными качествами никто и близко не подпустил бы к работе на ЦРУ или военную разведку США. Судя по профилям в соцсетях, включая российскую "В контакте", экс-морпех был сторонником Дональда Трампа, в России бывал не раз, но по-русски говорил плохо, общался в основном через приложение Google Translate.

В качестве агента такой персонаж действительно выглядит странновато. Теоретически можно, конечно, предположить, что именно из-за такой биографии его и стоило завербовать - чтобы сбить с толку коллективную "Лубянку". Однако это было бы крайне неортодоксальным подходом к вербовке собственного гражданина. А спецслужбы сегодня - это гигантские бюрократии со своими представлениями о том, какой риск приемлем, а какой может обернуться для ответственных за ту или иную операцию сотрудников потерей кресел и чинов.

Суд над Полом Уиланом проходил за закрытыми дверями, как и обычно бывает в таких случаях в России. Подсудимый вину не признал. Он утверждает, что в суде у него даже не было переводчика, и поэтому он вообще не понимал, как идет процесс. Адвокат Евгений Жеребенков сказал, что доказательства вины его клиента, представленные обвинением, очень хлипкие.

Вместо Бутиной - Бут или Ярошенко

Уилан говорит, что думал, будто на флешке, которую передал ему таинственный "российский гражданин" - фотографии его и его друзей во время экскурсии в монастырь. Он утверждает, что был частью группы американцев, приехавших в Россию на свадьбу другого бывшего морпеха. Это довольно странная затея. Ясно, что ФСБ будет "охотиться" на бывших военнослужащих США на своей территории. Что за гражданин передавал флешку - никто не знает. О подготовке процесса над ним уже два года тоже ничего не известно. Хотя, по идее, человек совершил государственную измену и должен предстать перед судом.

Можно предположить, что Уилана "подставили", то есть попросту взяли заложником, чтобы потом обменять на Марию Бутину, россиянку, осужденную в Америке за "работу иностранным агентом без регистрации". Но ее досрочно освободили и депортировали в Россию еще в октябре 2019 года. Тем не менее Уилану "выписали" 16 лет. Посол США в России Джон Салливан сказал, что "разочарован и разъярен" приговором. Ярость - не та эмоция, которую любят демонстрировать дипломаты. Это, по-моему, свидетельствует: правительство США уверено в невиновности Пола Уилана.

Не вдаваясь в обсуждение вопроса, виновен бывший сержант или нет, предположу: Кремль действовал вполне осознанно. Думаю, что там решили: если Бутина уже свободна, то в Соединенных Штатах есть другие "узники", давно интересующие Москву. Это обвиненный в контрабанде наркотиков летчик Виктор Ярошенко и отбывающий 25-летний срок по обвинению в нелегальной торговле оружием Виктор Бут. Официальная Москва давно требует их освобождения. Почему бы не предложить Вашингтону обменять их на Уилана? Дональд Трамп сможет это продать, как свою победу - "видите, я всегда говорил, что смогу договориться с Путиным!" Джо Байден, если станет президентом, потенциально сможет использовать обмен для демонстрации готовности снизить напряженность в отношениях с Москвой - довольно естественный шаг в начале президентского срока.

Путин санкций не боится?

Впрочем, возможно, есть и другая - психологическая - причина сурового приговора Уилану. В конгрессе подготовлен законопроект о введении новых, крайне жестких санкций против Кремля, включающий полный запрет операций с российским госдолгом и новые ограничения для российских госбанков. Судя по прошлому опыту, в таких случаях российское руководство старается всячески демонстрировать, что его не запугать. 16 лет колонии американскому гражданину - куда как ясный сигнал, яснее не бывает. Тем более, что на Капитолийском холме в любом случае настроены серьезно и едва ли сильно смягчат будущие санкции, так что от демонстрации куража, с точки зрения руководящих Россией спецслужбистов, хуже все равно не будет.

Кроме того, совершенно невозможно знать, что на самом деле докладывают наверх организаторы ареста и осуждения Пола Уилана. Ведь в Кремле поверят любому рассказу о кознях, как было модно говорить несколько лет назад, "вашингтонского обкома" против вновь обретшей национальную гордость России Владимира Путина. Почему-то мне кажется, что "дело Уилана" очень скоро получит новое развитие.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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