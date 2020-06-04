Комментарий: Политическое самоубийство Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук уходит из Верховной рады. Певец заявил о сложении себя депутатских полномочий. Он считает, что свою миссию выполнил полностью, приведя в парламент Украины фракцию "Голос" из 20 депутатов. Мол, все, что мог, сделал. Хотя от Вакарчука, откровенно говоря, ждали большего, шутка ли - его имя социологи называли среди потенциальных кандидатов в президенты. Но даже эта перспектива не удержала певца в украинской политике. Нынешний демарш, надо полагать, последний в политической карьере Святослава Вакарчука.

Вакарчук: дважды в одну реку

2019 год стал годом взлета Святослава Вакарчука как политического лидера. До этого фронтмен группы "Океан Эльзы" был активным участником двух "майданов", принимал активное участие в общественной жизни и даже успел недолго - около года - побыть народным депутатом Украины. Однако после 2008 года, когда певец добровольно сложил с себя депутатские полномочия, казалось, что он поставил крест на своей политической карьере. Но несколько лет тому назад Вакарчука в политику вернули социологи, начав замерять его президентский рейтинг. При том, что сам певец никогда даже и не намекал о своих намерениях бороться за пост главы государства.

Но так или иначе одной из интриг выборов 2019 года было - пойдет ли в президенты Святослав Вакарчук. Владимир Зеленский не единожды в шуточной манере публично призывал коллегу по сцене побороться за президентское кресло. Но фронтмен "Океана Эльзы" был непоколебим. Он так и не решился вступить в борьбу за президентство. То ли Вакарчук не был уверен своих силах, то ли бывший тогда президентом Петр Порошенко попросил его не отбирать голоса у него в стане национально-патриотических избирателей. Точно может сказать только сам Святослав. Но факт остается фактом: Вакарчук в президенты не пошел.

Сергей Руденко

Год назад в статусе "нового лица" украинской политики певец решился-таки возглавить новую партию "Голос" и повести ее на парламентские выборы. Пятое место в рейтинге партий и фракция в 20 депутатов, казалось, открывали новые перспективы и перед Вакарчуком, и перед теми, кого он привел в Раду. Но Вакарчук так и не превратился в политика общегосударственного масштаба. Он стал одним из 425 народных депутатов, скучным, избегающим публичной артикуляции своей позиции по острым вопросам и всем видом демонстрирующим, что на самом деле он хочет заниматься любимым делом - писать песни и петь, а не заниматься рутинной работой под куполом Рады. В последние месяцы было очевидно, что уход Вакарчука из парламента - это дело времени. Три месяца назад он ушел с должности лидера партии "Голос". Два месяца назад у Святослава случилась трагедия - умер отец.

Потускневшие новые лица украинской политики

Запрос на новые лица в политике, которые позволили Зеленскому и Вакарчуку привести во власть свои команды, так и не дал ожидаемого избирателями результата - коррупция никуда не исчезла, олигархи все также продолжают контролировать экономику, украинцы жить лучше не стали. Парламентские фракции "Слуга народа" и "Голос" оказались не в состоянии удовлетворить запроса избирателей. Поэтому уход Святослава Вакарчука из Рады это - акт капитуляции "новых лиц" перед старой системой. Обязательства, которые на себя брал певец, он так и не выполнил - новой Украины мы так и не увидели.

Да, Вакарчук привел в парламент свою команду. Да, сейчас он обещает и дальше бороться с "Голосом" за справедливость в Украине. Да, певец демонстрирует решимость защищать украинцев. Но все это уже не имеет абсолютно никакого значения по одной простой причине - Святослав не оправдал ожиданий избирателей, которые голосовали за "Голос" исключительно из-за него. Это был личный кредит доверия Вакарчуку как "новому лицу", политическому лидеру и человеку, который вел за собой команду.

С уходом Вакарчука из Рады у избирателей, наверняка, останется неприятный осадок от новых лиц в политике. Нельзя же историю доводить до полного абсурда. Особенно в то время, когда общество хочет видеть не только новые лица, но и новое качество украинской политики. Вакарчук, надо полагать, это прекрасно понимает. Хотя в украинской политике, судя по событиям 2019 года, ничего невозможного нет. В том числе - и третьего баллотирования Вакарчука в Раду или же его похода в президенты.

Усиление позиций Порошенко

Уход Святослава Вакарчука с большой политической сцены усилит позиции Петра Порошенко. Отныне пятый президент Украины и его политическая сила - "Европейская солидарность" - наверняка, будут претендовать на поддержку тех избирателей, которые год назад поддерживали Вакарчука и его "Голос". Отказ фронтмена "Океана Эльзы" от депутатства неминуемо приведет к падению рейтинга его политической силы. Команда же Порошенко, вступив в жесткую оппозицию к Зеленскому, теперь получит шанс стать лидером национально-демократического лагеря страны.

Эпоху новых лиц сменяет эпоха "бывших". И в ней, после ухода Вакарчука из Рады, особое место, похоже, будет занимать Петр Порошенко. Согласно последнему соцопросу Киевского международного института социологии, сейчас за реальную власть в стране будут бороться четыре политические силы - "Слуга народа" во главе с Владимиром Зеленским, Оппозиционный блок "За жизнь" с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Все вроде бы понятно и ясно. Хотя, повторюсь, украинская политика полна неожиданностей. И то, что сегодня выглядит очевидным, завтра может оказаться обманчивым впечатлением.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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