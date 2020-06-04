 Комментарий: Политическое самоубийство Святослава Вакарчука | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 12.06.2020

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Мнения

Комментарий: Политическое самоубийство Святослава Вакарчука

Добровольный уход лидера "Океана Эльзы" из Верховной рады - это акт капитуляции "новых лиц" украинской политики перед старой системой, пишет Сергей Руденко специально для DW.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук (фото из архива)

Святослав Вакарчук уходит из Верховной рады. Певец заявил о сложении себя депутатских полномочий. Он считает, что свою миссию выполнил полностью, приведя в парламент Украины фракцию "Голос" из 20 депутатов. Мол, все, что мог, сделал. Хотя от Вакарчука, откровенно говоря, ждали большего, шутка ли - его имя социологи называли среди потенциальных кандидатов в президенты. Но даже эта перспектива не удержала певца в украинской политике. Нынешний демарш, надо полагать, последний в политической карьере Святослава Вакарчука.

Вакарчук: дважды в одну реку

2019 год стал годом взлета Святослава Вакарчука как политического лидера. До этого фронтмен группы "Океан Эльзы" был активным участником двух "майданов", принимал активное участие в общественной жизни и даже успел недолго - около года - побыть народным депутатом Украины. Однако после 2008 года, когда певец добровольно сложил с себя депутатские полномочия, казалось, что он поставил крест на своей политической карьере. Но несколько лет тому назад Вакарчука в политику вернули социологи, начав замерять его президентский рейтинг. При том, что сам певец никогда даже и не намекал о своих намерениях бороться за пост главы государства.

Но так или иначе одной из интриг выборов 2019 года было - пойдет ли в президенты Святослав Вакарчук. Владимир Зеленский не единожды в шуточной манере публично призывал коллегу по сцене побороться за президентское кресло. Но фронтмен "Океана Эльзы" был непоколебим. Он так и не решился вступить в борьбу за президентство. То ли Вакарчук не был уверен своих силах, то ли бывший тогда президентом Петр Порошенко попросил его не отбирать голоса у него в стане национально-патриотических избирателей. Точно может сказать только сам Святослав. Но факт остается фактом: Вакарчук в президенты не пошел.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Год назад в статусе "нового лица" украинской политики певец решился-таки возглавить новую партию "Голос" и повести ее на парламентские выборы. Пятое место в рейтинге партий и фракция в 20 депутатов, казалось, открывали новые перспективы и перед Вакарчуком, и перед теми, кого он привел в Раду. Но Вакарчук так и не превратился в политика общегосударственного масштаба. Он стал одним из 425 народных депутатов, скучным, избегающим публичной артикуляции своей позиции по острым вопросам и всем видом демонстрирующим, что на самом деле он хочет заниматься любимым делом - писать песни и петь, а не заниматься рутинной работой под куполом Рады. В последние месяцы было очевидно, что уход Вакарчука из парламента - это дело времени. Три месяца назад он ушел с должности лидера партии "Голос". Два месяца назад у Святослава случилась трагедия - умер отец.

Потускневшие новые лица украинской политики

Запрос на новые лица в политике, которые позволили Зеленскому и Вакарчуку привести во власть свои команды, так и не дал ожидаемого избирателями результата - коррупция никуда не исчезла, олигархи все также продолжают контролировать экономику, украинцы жить лучше не стали. Парламентские фракции "Слуга народа" и "Голос" оказались не в состоянии удовлетворить запроса избирателей. Поэтому уход Святослава Вакарчука из Рады это - акт капитуляции "новых лиц" перед старой системой. Обязательства, которые на себя брал певец, он так и не выполнил - новой Украины мы так и не увидели.

Да, Вакарчук привел в парламент свою команду. Да, сейчас он обещает и дальше бороться с "Голосом" за справедливость в Украине. Да, певец демонстрирует решимость защищать украинцев. Но все это уже не имеет абсолютно никакого значения по одной простой причине - Святослав не оправдал ожиданий избирателей, которые голосовали за "Голос" исключительно из-за него. Это был личный кредит доверия Вакарчуку как "новому лицу", политическому лидеру и человеку, который вел за собой команду.

С уходом Вакарчука из Рады у избирателей, наверняка, останется неприятный осадок от новых лиц в политике. Нельзя же историю доводить до полного абсурда. Особенно в то время, когда общество хочет видеть не только новые лица, но и новое качество украинской политики. Вакарчук, надо полагать, это прекрасно понимает. Хотя в украинской политике, судя по событиям 2019 года, ничего невозможного нет. В том числе - и третьего баллотирования Вакарчука в Раду или же его похода в президенты.

Усиление позиций Порошенко

Уход Святослава Вакарчука с большой политической сцены усилит позиции Петра Порошенко. Отныне пятый президент Украины и его политическая сила - "Европейская солидарность" - наверняка, будут претендовать на поддержку тех избирателей, которые год назад поддерживали Вакарчука и его "Голос". Отказ фронтмена "Океана Эльзы" от депутатства неминуемо приведет к падению рейтинга его политической силы. Команда же Порошенко, вступив в жесткую оппозицию к Зеленскому, теперь получит шанс стать лидером национально-демократического лагеря страны.

Эпоху новых лиц сменяет эпоха "бывших". И в ней, после ухода Вакарчука из Рады, особое место, похоже, будет занимать Петр Порошенко. Согласно последнему соцопросу Киевского международного института социологии, сейчас за реальную власть в стране будут бороться четыре политические силы - "Слуга народа" во главе с Владимиром Зеленским, Оппозиционный блок "За жизнь" с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Все вроде бы понятно и ясно. Хотя, повторюсь, украинская политика полна неожиданностей. И то, что сегодня выглядит очевидным, завтра может оказаться обманчивым впечатлением.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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