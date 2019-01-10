Комментарий: Повышение НДС - подарок Путина россиянам в 2019 году

Во многих странах политики раздают щедрые обещания во время предвыборной кампании, а после избрания стараются избежать выполнения наиболее сложных или затратных из них. В России все иначе: главные обещания президент Путин раздает не во время предвыборной кампании, а после нее.

"Прекрасная Россия будущего" Владимира Путина

Точнее, нет и самой предвыборной кампании - есть шоу с участием специально подобранных комедиантов в диапазоне от Ксении Собчак до Владимира Жириновского, многократно проверенного временем и администрацией президента (версия 2018 года). Владимир Путин в представлении не участвует, потому что не царское это дело - быть циркачом. Зато сразу после инаугурации, а, фактически, церемонии самоназначения, президент подписывает указ с обещанием льгот, улучшения систем образования, здравоохранения, социального обеспечения и прочих радостей. Это современный аналог раздачи подарков монархом простолюдинам по случаю коронации.

После этого министерство финансов получает указание найти деньги для выполнения президентских посулов. И делает это за счет самих граждан. Так было после обоих так называемых майских указов - и в 2012, и в 2018 году.

Константин Эггерт

2018 год оказался особенно запоминающимся. Владимир Владимирович подписал указ , в котором пообещал превратить Россию до конца своего четвертого срока в евразийский аналог Сингапура по уровню жизни, охраны здоровья, образовательной инфраструктуры и инновациям. После этого он приказал департаменту своей администрации под названием "Государственная дума" увеличить возраст выхода на пенсию, а также повысить НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Считается, что этот шаг будет ежегодно приносить в госбюджет около 600 миллиардов рублей. Причем, если посмотреть на специфику "подарочного" указа 2018 года, деньги эти, в значительной части, пойдут подрядчикам, которые должны будут реализовывать президентский проект создания России мечты.

Пенсионная реформа вызвала протесты, которые, по традиции, быстро заглохли. Россияне хорошо знают, что плетью обуха не перешибешь. Увеличение НДС породит рост цен, с которым гражданам, выходящим из праздничного сезона, еще предстоит свыкнуться. Хотя начавшийся в ноябре рост цен на топливо должен был подготовить людей к тому, что их ожидает в 2019 году. При этом прогноз экономического роста остается хилым: традиционно "оптимистичное" министерство экономического развития предсказывает не более 1,3-1,4 процента, так же традиционно "пессимистичные" рейтинговые агентства - и того меньше.

"Новое дворянство" России губит ее экономику

Как и повышение пенсионного возраста, увеличение НДС не вызовет массовых протестов и не приведет к драматическому росту популярности оппозиции. Россияне привыкли в условиях экономических трудностей не бунтовать, а приспосабливаться. Хотя, как и от истории с пенсиями, осадок, что называется, останется.

Да, в глазах общества Владимир Путин постепенно перестает отличаться от окружающих его "плохих бояр". Но неизбежный процесс потери авторитета нынешнего "национального лидера" в глазах широкой общественности займет время. Другой процесс - осознания того, что российская экономика находится в тупике - идет быстрее.

Выход из нынешней ситуации может быть лишь один - полный демонтаж системы кривого госкапитализма, установленной в России. Пережившая за последние 15 лет ползучую ренационализацию невиданных масштабов, страна просто больше не может развиваться.

Путинское "новое дворянство", мечтающее передать активы детям, не способно реформировать экономику, не отказываясь одновременно от контроля над этими самыми активами.

Финансовые волшебники, подобные Антону Силуанову, вынуждены изобретать все новые трюки. Чтобы, с одной стороны, не печатать деньги и не раскручивать инфляцию (Путин это не одобряет), а с другой - поддерживать на плаву все эти ростехи, роснефти, газпромы и десятки других госкорпораций, чьидоходы часто оседают в частных карманах, а все убытки покрываются за счет обирания граждан и нормального бизнеса. А еще есть войны в Сирии и Украине, содержание Крыма, Абхазии и Южной Осетии, собственных силовиков.

Увеличение НДС не спасет экономику

Увеличение НДС - последняя возможность пополнить бюджет, затрагивая доходы жителей России косвенно, а не напрямую. Дальше - только изменение шкалы подоходного налога. А это может вызвать намного более массовый протест активного населения всех возрастов. Потому что люди соглашаются платить больше денег только в обмен на конкретное и видимое улучшение услуг, которые им оказывает государство. Такого улучшения при нынешней экономической системе просто не может быть.

Но ее демонтаж будет иметь большие социальные последствия. Честную приватизацию провести вообще трудно. Пойти при этом на сокращение миллионов рабочих мест - значит обладать фантастической политической волей и стальными нервами. Между тем только это - наряду с полной трансформацией судебной системы - способно спасти Россию от постепенного погружения в пучину экономического упадка и отставания.

Двухпроцентное повышение НДС - само по себе переживаемое - стало символом постепенного, но неумолимого ржавения российской экономики.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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