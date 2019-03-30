Комментарий: Победа Чапутовой - начало отхода в регионе от курса Орбана

Еще несколько месяцев назад она была неизвестна большинству своих соотечественников. Когда в начале года Зузана Чапутова поднялась в соцопросах, правительственные чиновники начали ее шельмовать, называя "кандидатом с ненормальной ориентацией", "либералом-экстремистом", "продуктом медийного пиара" и "неопытной девушкой". Но теперь она действительно сделала это: 45-летняя адвокат, гражданская активистка и политический деятель Зузана Чапутова 30 марта была избрана новым президентом Словакии. Чапутова - первая женщина в истории страны, занявшая высший государственный пост.

Через год после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой победа Чапутовой является четким сигналом о том, что подавляющее большинство избирателей хочет превращения Словакии в "добропорядочную страну" - так звучит лозунг гражданских активистов. Это подтверждают результаты президентских выборов: Зузана Чапутова получила около 60 процентов голосов, что примерно на 20 процентных пунктов больше, чем ее конкурент Марош Шефчович, еврокомиссар по вопросам энергии.

Послание меньшинствам

Как и после первого тура две недели назад, Зузана Чапутова поблагодарила своих избирателей не только на словацком, но и на языках нацменьшинств страны - на венгерском и даже на языке рома, что является абсолютной новинкой для словацкой политики. Свою победу на выборах адвокат прокомментировала достаточно скромно, без излишней триумфальности. Она была рада, что победила так, как многие считали невозможным на политической арене - без агрессивной риторики, вербальных ударов ниже пояса и, в первую очередь, без использования популизма.

Кено Ферзек

Поэтому новый президент Словакии является очевидной альтернативой многочисленным в этом регионе деятелям популисткого и право-националисткого толка, вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Однако Чапутова не первый политик такого рода. Ее избрание скорее является воплощением новой тенденции, которая часто упускается из виду за пределами Центральной и Юго-Восточной Европы, а иногда - и в странах самого региона.

Попутный ветер для левых либералов?

Зузана Чапутова представляет так называемый "прогрессивный курс" - леволиберальную политику реформ, сторонники которой в некоторых странах Центральной и Юго-Восточной Европы в течение некоторого времени пытаются получить более широкую поддержку. Они выступают не только - как классические политические либералы - за верховенство права, прозрачность и эффективное управление, но и, прежде всего, за большую социальную справедливость и широкую общественную солидарность.

Эти две темы практически не обсуждались в регионе в течение последних трех десятилетий, но теперь на них существует большой запрос. В большинстве стран региона социсследования показывают, что многие люди считают самыми большими проблемами не миграцию или мнимый имперский стиль управления Евросоюза, как внушает демагог Орбан, а коррупцию, неграмотное экономическое управление и плохую социальную политику.

После избрания на пост президента Зузана Чапутова стала самым ярким примером прогрессивной политики в регионе. Как адвокат и гражданский активист она уже давно продемонстрировала упорство и настойчивость в борьбе с мафиозной политикой. В ходе избирательной кампании она доказала, как много людей может привлечь для поддержки своей программы действий. И хотя президент в Словакии не имеет серьезных полномочий, слово Чапутовой в стране будет иметь большой вес.

Если ей удастся реализовать хотя бы часть ее планов в политической и социальной сфере, это станет сигналом, который не следует недооценивать и который может привести к кардинальным переменам во всем регионе - к отходу от модели Орбана.

Автор: Кено Ферзек, корреспондент DW в Словакии

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