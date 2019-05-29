Комментарий: Победа Трампа на выборах США в 2020 году - новый проект Кремля?

Нельзя утверждать, что Дональд Трамп не вступал в сговор с Москвой. Но достаточных доказательств существования такого сговора нет. Таков главный вывод, который Роберт Мюллерпостарался донести до общественности, выступая в министерстве юстиции США. "Будь мы уверены в том, что президент не совершал преступления, мы об этом именно так и сказали бы, - заявил Роберт Мюллер. - Но мы не делали и определенного утверждения о его виновности".

Что доказал и не доказал Роберт Мюллер

В своем первом и последнем (как он утверждает) публичном выступлении по результатам расследования событий президентской кампании 2016 года, спецпрокурор и бывший директор ФБР, по сути, опроверг слова президента США. Трамп утверждает, что выводы доклада команды Мюллера его полностью оправдывают.

Впрочем, тех, кто рассчитывает, что Мюллер скажет еще что-то сенсационное, ждет разочарование. Он заявил, что не станет давать показания Конгрессу, так как считает это неэтичным. "Читайте доклад. Все, что есть - в нем", - такова позиция спецпрокурора, который намерен окончательно вернуться к жизни частного лица.

Константин Эггерт

Этим Мюллер дал понять демократам в Конгрессе, мечтающим об импичменте, что он не станет им помощником. Впрочем, попытка отрешить Трампа от президентской должности, скорее всего, провалится и будет стоить Демпартии и без того пока не очень больших шансов выиграть президентские выборы в следующем году.

Что Мюллер подтвердил полностью, так это факт внешнего (понимайте - российского) вмешательства в президентские выборы. Он призвал американцев отнестись к этому серьезно. Вопрос теперь: станет ли Кремль вновь испытывать судьбу во время находящейся пока на начальных этапах предвыборной кампании? Я уверен, что станет.

Кремлю нужна большая сделка с Трампом

В Кремле рассчитывают, что во второй и последний президентский срок никто не сможет остановить Дональда Трампа в его желании наладить прямой диалог с Владимиром Путиным. Несмотря на всю историю политической изоляции, начавшейся аннексией Крыма в 2014 году, Путин продолжает мечтать о том, что политологи часто именуют "Ялтой-2" - разделе сфер влияния с США.

Надежда добиться согласия Вашингтона считать постсоветское пространство эксклюзивной зоной российских интересов продолжает жить в кремлевских коридорах. По логике их обитателей, освобожденный от необходимости думать о переизбрании Трамп пойдет на большую сделку с путинской Россией - например, в обмен на ее отказ от поддержки Венесуэлы и Кубы, а при определенных обстоятельствах - даже Ирана.

Президент США, вопреки своему обещанию не делать этого до освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков, пока намерен встретиться с президентом России на саммите G20 в июне. По крайней мере, так мне сообщают дипломатические источники в Вашингтоне. Если это случится, то российское руководство лишь укрепится в мысли - большая сделка с Вашингтоном возможна.

Это, в свою очередь, добавит ему смелости вновь вмешаться в американский выборный процесс. Тем более, что не вмешаться, по логике Кремля, значит показать страх и слабость. А этого нельзя делать ни в коем случае - даже себе во вред.

Если Трамп, с точки зрения Кремля, проявит себя в ближайшие полгода "положительно", то российские хакеры станут работать против тех кандидатов-демократов, которые могут представить для нынешнего президента наибольшую опасность. Это, прежде всего, нелюбимый в Москве Джо Байден плюс, вероятно, калифорнийский сенатор Камала Харрис. Зато кремлевскую поддержку наверняка получит "демократический социалист" и давний друг СССР сенатор Берни Сандерс - хотя бы потому, что победить этого эксцентрика Трампу будет легче, чем обладателей более традиционных левых взглядов.

Путин без выбора

Если же по каким-то причинам политика Дональда Трампа перестанет устраивать Кремль, то удар может быть нанесен по нему. И тогда в публичном доступе вполне может оказаться информация о нынешнем хозяине Овального кабинета, которую тщетно искали Роберт Мюллер и его следователи.

И все же, скорее всего, несмотря на наличие в команде Трампа сегодня таких неприятных для Москвы людей, как вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон, в Кремле предпочтут снова сделать ставку на республиканцев. Во-первых, потому что после переизбрания Трамп наверняка наберет новую команду. А во-вторых, потому что обозленные на Путина демократы, с его, Путина, точки зрения, точно хуже.

Окончательный уход с политической сцены Роберта Мюллера должен стать прологом нового проекта Кремля - "Выборы в США-2020". Ведь результаты расследования спецпрокурора в Москве однозначно истолковали в духе старой русской поговорки "Не пойман - не вор".

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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