 Комментарий: Петр Павленский как символ и талисман России Путина | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.01.2019

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Мнения

Комментарий: Петр Павленский как символ и талисман России Путина

Акционист и режим, с которым он борется, на самом деле исповедуют одни и те же принципы, пишет Константин Эггерт. Хотя свои последние арт-проекты уехавший из РФ Павленский устраивает во Франции.

Петр Павленский

Петр Павленский

Да, да, я знаю, что один из главных принципов актуального искусства - провоцировать реакцию, которая становится частью арт-проекта. Так что этот текст - часть акции Петра Павленского. Поскольку я с этим ничего не могу поделать, то мне это безразлично.

Теперь к делу.

Защитники Павленского и критика Навального

Павленский и его подруга-сообщница Шалыгина получили "предупредительные" условные сроки в Париже, с по-европейски гуманными "предупреждениями" и увещеваниями. Чтение отчета о заседании, на котором акционист ругался с судьей и посвящал свой приговор маркизу де Саду, доставило мне большое удовольствие. Потому что прокурор внезапно сказал о подсудимых очень простую вещь: "У них мало благодарности по отношению к стране, которая их приняла. Они совершили атаку не только на ее государственные институты, но и на ее историческое наследие".

Мы, выросшие в бывшем СССР и притерпевшиеся к казенщине, как-то не привыкли слышать в суде ссылки на простые человеческие чувства - благодарность, великодушие, уважение к другим. А ведь и правда: политические беженцы, спасающиеся во Франции от российского авторитаризма - и заодно от предъявленных Павленскому обвинений в попытке изнасилования - повели себя по отношению к приютившей их стране и вполне конкретным людям, которые за них ручались, совершенно по-хамски. Разумеется, массовка российских столичных снобов вновь бросится на его защиту с давно протертыми до дыр аргументами о том, что художник-революционер, мол, живет в своем мире и не обязан подчиняться буржуазной морали.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Самое прекрасное в длящейся не первый год эпопее Павленского - это двуличие части его защитников, вроде известного московского кинокритика Антона Долина. Он совмещает работу по договору на радиостанциях государственного холдинга ВГТРК с критикой российского режима по (относительно) безопасным темам. О чем недавно напомнил общественности Алексей Навальный. Подобные знаменитому киноведу люди без особых моральных терзаний сочетают безопасную и комфортную жизнь на деньги якобы ненавидимого ими режима с поддержкой человека, которого они совершенно точно не хотели бы видеть соседом по дому или даче. Потому что, не дай Бог, придет пьяный и разобьет любимую вазу бабушки, подаренную ей Шостаковичем, или порежет картину дедушки, лауреата Сталинской премии. Или станет приставать к жене.

"Радиоактивный пепел" от Петра Павленского

Кстати, о приставаниях. Предъявленные Павленскому и Шалыгиной обвинения в попытке изнасилования актрисы Театра.док Анастасии Слониной никто пока не смог опровергнуть. Труппа театра и его ныне покойный руководитель Михаил Угаров были одними из главных публичных защитников Павленского - пока тот не обвинил их в сотрудничестве с ФСБ. Потому что они имели смелость встать на сторону коллеги.

Контекст

Российские сторонники Петра Павленского хотят посмотреть на "революцию" в замочную скважину. Это ни что иное, как лицемерие, уверен Константин Эггерт. (17.10.2017)

Художник-акционист Петр Павленский рассказал Жанне Немцовой о своем отношении к российской оппозиции, о том, почему он поддерживал "Приморских партизан", и как живет в Париже. (13.09.2017)

Художник Павленский бежал из России из-за обвинений в насилии. Олег Кашин в специальном комментарии для DW о том, почему скандал демонстрирует уязвимость антипутинской интеллигенции. (17.01.2017)

Художник Петр Павленский и его экс-подруга осуждены за поджог офиса Банка Франции в Париже. Они не будут отбывать срок в тюрьме, так как отбыли большую часть наказания в предварительном заключении. (10.01.2019)

Михаил Угаров тогда написал в отчаянии: "Для меня теперь есть два Павленских, один художник, акционист. Со вторым лучше не иметь дела. Полная свобода в творчестве, да. Но не годится для жизни. Потому что людям больно, когда их избивают, когда их насилуют и режут ножом. Смешно, но у меня какой-то прямо крах героя произошел… я к такому герою не был готов. Реальный - с психикой вохровца, живущий по понятиям, чуть что кричащий "меня подставили, мне подкинули, операцию спецслужб провернули!".

Оппоненты Павленского часто называют его психически ненормальным. Поклонники - истинным революционером. Я не врач, чтобы ставить диагнозы. На мой взгляд, главное в поведении акциониста - беспредельный цинизм. Он наловчился использовать поклонников. Все они боятся показаться негуманными, несовременными, не понимающими сути радикального искусства мещанами, отставшими от жизни. Павленский знает это и эксплуатирует этот вечный комплекс неполноценности, восходящий к меценатам-купцам, финансировавшим эсеров и большевиков и так и не изжитый российским образованным классом.

Павленский и режим, с которым он якобы борется, в чем-то похожи. И тот, и другой презирают вечно мельтешащих интеллигентов с их диванным радикализмом. И тот, и другой, когда требуется, запугивают их, а когда нужно - привечают. И тот, и другой считают, что сильные имеют право писать свои правила и менять их, когда захотят. Петр Павленский - плоть от плоти России Путина, как Дмитрий Киселев с его "радиоактивным пеплом", коррупция - и вечно ждущая очередного вождя интеллигенция.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ксения Сафронова


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15:49 мин

Павленский в "Немцова.Интервью": Россия – царство-бутафория

Контекст

Запретное искусство России

Отмененный спектакль, перенесенная выставка и суд над оперой: DW знакомит вас с искусством России, которое становится запретным.  

Ссылки в интернете

Сайт RFI на русском с репортажем о суде над Павленским

Сайт RFI на русском с репортажем о суде над Павленским

Пост Алексея Навального в Facebook

Пост Алексея Навального в Facebook

Пост Михаила Угарова в Facebook

Пост Михаила Угарова в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Павленский в "Немцова.Интервью": Россия – царство-бутафория  

Человек и власть: в Германии сняли фильм о Петре Павленском  

Суд над Павленским: полмиллиона за поджог ФСБ - DW Новости  

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