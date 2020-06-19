Комментарий: Перед плебисцитом по конституции Путин ужесточил риторику

С приближением даты голосования по поправкам в Конституцию России значительно возросла медийная активность главного бенефициара всей этой процедуры - действующего президента России Владимира Путина. На днях он дал большое интервью, в котором сделал ряд весьма громких и даже сенсационных заявлений, часть из которых способна еще больше обострить отношения России с ее соседями и мировым сообществом.

Мобилизация электората любыми способами

Помимо личной заинтересованности в итогах голосования активное участие Путина в агитации за участие в плебисците можно считать и признаком обеспокоенности в Кремле уровнем мобилизации даже вполне лояльного действующему президенту электората.

Федор Крашенинников

В условиях, когда уже буквально из каждого утюга намекнули, что поправки в любом случае будут приняты и вообще уже фактически вступили в силу, весьма странно ожидать какой-то активности даже от тех, кого все поправки, включая самую главную, про обнуление сроков, вполне устраивают. Поэтому Путин вынужден сказать своим сторонникам что-то, что заставит их увидеть новый смысл в бессмысленном голосовании и воодушевит на проявление активности.

С учетом сложного положения в экономике и отсутствия каких-либо видимых достижений Путин явным образом решил разыграть любимую карту - советскую ностальгию, усилив ее ревизионизмом. Поэтому в июне 2020 года выяснилось, что не только Крым "всегда был наш", несмотря на всю историю взаимного признания границ Россией и Украиной в 1991-2014 году, но и вообще с распадом СССР вопрос еще вовсе не закрыт.

"Подарки от русского народа"

"Возникает вопрос: (как быть. - Ред.), если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза", - вопрошает Путин, совершенно игнорируя весь контекст формирования СССР. И делая вид, что событиям 1991 года не предшествовал экономический и политический коллапс советской системы, а просто кто-то решил "вдруг" выйти из него - под давлением коварного Запада, не иначе.

Вообще весьма странно задаваться вопросом "как быть?" спустя почти 30 лет после того, как все уже произошло. Получается, что все сформировавшаяся за последние десятилетия реальность не просто не устраивает Путина, но и ставится им под сомнение с намеком на возможность все переиграть. Показательно то, как Путин заканчивает свою тираду: "Ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано".

"Ничего этого не было прописано"

Обиднее всего эта фраза должна звучать как раз для русского народа. В изложении Путина все выглядит так, будто это не никем никогда не избранная на сколько-нибудь свободных и конкурентных выборах советская власть в лице своих высших сановников кулуарно решала, какую страну присоединить к СССР и какие границы провести, а русский народ, каким-то образом самоорганизовавшись, выдавал "подарки" республикам, вступавшим в СССР. А при их выходе забыл потребовать обратно.

То есть Путин проповедует ровно то, что действительно можно назвать русофобией, причем не вымышленной, а самой настоящей - делает весь русский народ ответственным за политику советской власти, в том числе и за самые мрачные ее страницы, например - аннексию стран Балтии.

Более того, в 2020 году Путин внезапно предлагает воспринимать именно его как представителя всего русского народа, который вправе бестактно намекать на возврат раннее выданных "подарков". Легко заметить, что за всеми этими странными концепциями нет никакой правовой или какой-то еще базы. Но Владимир Путин этого демонстративно не замечает, что заставляет задуматься: а не решится ли он сделать следущий шаг и действительно потребовать у неблагодарных соседей вернуть пресловутые "подарки" - раз "ничего этого не было прописано"?

Крымская ностальгия

Очень хочется верить, что все рассуждения о возврате "подарков" - просто игра на советской ностальгии значительной части традиционного электората Путина. После десятилетий непрерывного оплакивания "величайшей геополитической катастрофы XX века" ему приходится изобретать какие-то новые лозунги, чтоб еще раз "продать" себя избирателям, тщетно ждущих "возрождения СССР".

К сожалению, после крымской истории 2014 года любые многозначительные намеки на возможность предъявления территориальных или каких-то еще претензий к бывшим республикам СССР невозможно игнорировать и считать просто лозунгами для внутриполитической мобилизации. Тем более что именно на волне вызванного событиями в Крыму энтузиазма рейтинги Путина первый и последни раз взлетели на невероятную высоту - то есть стали такими, каким они ему нужны сейчас и тем более понадобятся в будущем, когда он пойдем на новый президентский срок.

В условиях все более заметного социально-политического и морального кризиса путинского режима, соблазн повторить опыт 2014 года где-нибудь еще может оказаться непреодолимым.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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