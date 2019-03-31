Комментарий: Первый тур выборов в Украине - урок для Порошенко

Зеленский уверенно лидирует на выборах в Украине. Первый тур стал протестным голосованием, во втором - украинцы внимательнее присмотрятся к кандидатам, считает Бернд Йоханн.
Выборы - это основа демократии. Избиратели решают, кто должен руководить их страной, а кто - нет. Порой этот выбор дается непросто. Нынешние голосование в Украине - как раз такой случай. После первого тура лидером президентской гонки становится профессиональный комик, телезвезда Владимир Зеленский. Он получил почти вдвое больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко, которому теперь еще три недели предстоит опасаться за свое переизбрание.
Такой результат - серьезное поражение для Порошенко. Пять лет назад он одержал яркую победу еще в первом туре. Сегодня Порошенко далек от своих прежних рейтингов одобрения. Слишком велико в Украине разочарование его политикой. Он реализовал не все заявленные реформы. Часть из них, например, по борьбе с коррупцией, застопорились. Не удалось ему и положить конец войне с Россией в Донбассе. А главное, уровень жизни в Украине все еще один из самых низких в Европе. Разве что богатые украинские бизнесмены, так называемые олигархи, как и прежде, делают деньги. Порошенко позволяет им это. Он и сам один из них. И за это ему сейчас предъявлен счет. Тем не менее он продолжает участвовать в предвыборной гонке.
Тоска по новому поколению политиков
В отличие от Юлии Тимошенко. Ее мечта о президентском кресле лопнула уже в первом туре. Как и в случае с Порошенко, успех Зеленского подвел черту под счетом, который избиратели предъявили Тимошенко. Она хотела отобрать голоса у действующего президента с типичной для себя популистской предвыборной программой. Таким способом она смогла мобилизовать свой ядерный электорат, но не более того.
Выбывшая Тимошенко, проходящий во второй тур Порошенко - оба политика в сущности олицетворяют старое поколение политиков, которых украинцы больше не хотят видеть. Зеленский своей кандидатурой предлагает людям альтернативу. Совершенно очевидно, первый тур стал протестным голосованием. Это еще не окончательное решение, что было предсказуемо, исходя из предвыборных опросов. Зеленскому такое протестное голосование пошло на пользу. Однако во втором туре избиратели, возможно, внимательнее присмотрятся к кандидатам.
Клоун одержит победу над президентом?
Ведь при всей разочарованности в Порошенко многих украинцев волнует вопрос, каким на самом деле главой государства может быть Зеленский. Они знают его лишь в качестве остряка и преимущественно по сериалу, в котором он играет президента Украины. Но каким он был бы президентом в жизни?
Его политическая программа, если вообще в данном случае можно говорить о программе, довольно расплывчата. В ходе предвыборной кампании Зеленский остался комиком. Он почти не давал интервью, не участвовал в политических дебатах. Вместо этого он разъезжал между городами со своей эстрадной командой. Сатира вместо политики.
Во втором туре выборов украинцам предстоит принять непростое решение: либо голосовать за действующего главу государства, который многим не нравится. Либо за его конкурента, у которого различимы лишь очертания политических целей. Клоун против президента. Выбор с неизвестным исходом.
Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW
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