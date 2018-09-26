 Комментарий: Пенсионная присяга Путину | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 27.09.2018

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Иван Преображенский

Комментарий: Пенсионная присяга Путину

Голосование депутатов по пенсионной реформе - вот реальное отражение ситуации в России, а вовсе не победа прирученной оппозиции на губернаторских выборах, уверен Иван Преображенский.

Голосование в Госдуме по пенсионной реформе

Голосование в Госдуме по пенсионной реформе, 26 сентября 2018 г.

Госдума утвердила правительственную пенсионную реформу . Россияне будут выходить на пенсию в 65 лет, а россиянки - пятью годами раньше. Разумеется, если доживут. Поправки, предложенные президентом, депутаты приняли единогласно. Желающих поспорить с ним не нашлось.

Пародия на парламент

Четыре фракции, партийные квоты при дележе ключевых постов, правящая партия и оппозиционеры - все это муляж, потемкинская деревня. При том, что иногда участники российского политического спектакля даже сами забываются и начинают всерьез в себя верить. На самом деле уже много лет в Госдуме заседают одни "володины" - не по фамилии спикера, а по имени российского президента.

"Единая Россия" в центре, с прямым выходом на Кремль, через кураторов в администрации президента. И три "России" поменьше: Справедливая, Коммунистическая и последняя либерально-демократическая, правда, только по названию. Они имитируют политическую борьбу, но всегда по команде готовы встать строем перед национальным лидером и отдать ему честь вместе с совестью.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Иначе говоря, изображать из себя фрондеров российские системные оппозиционеры могут только до тех пор, пока в дело не вмешался Владимир Путин. Ему они все покорны. Вот простое доказательство этого утверждения: поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом, Госдума приняла единогласно. Только потом некоторые депутаты от КПРФ и "Справедливой России" вспомнили, что должны изображать из себя оппозицию. 

Иллюзия выбора

И недели не прошло после выборов во Владимирской области и Хабаровском крае, где на волне протеста победили "технические" кандидаты от ЛДПР, которые выдвигались вовсе не для того, чтобы побеждать . В этот момент стало понятно, что Россия вошла в новую политическую реальность, в которой протестные настроения, в том числе из-за повышения пенсионного возраста, - это не пункт в опросном листе. В прошлые годы протестные настроения то росли, то падали. Социологи это фиксировали - но не более того. Это было только намерение, до дел у абсолютного большинства не доходило.

И вдруг в 2018 году оказалось, что в то время как на уличные протесты готовы выходить по несколько тысяч человек, возможно массовое протестное голосование. Особенно в тех регионах, где усталость населения от власти совпала с бунтом местных элит. Многим показалось, что вот оно, утро "новой прекрасной России". Очевидно, поторопились.

Голосование в Госдуме по пенсионной реформе показало, что выбирать в стране по-прежнему некого. Алексей Навальный пошел на "второй срок" административного ареста. В Госдуме эсеры (их кандидат может победить в Хакасии на еще одних "протестных" выборах) и ЛДПР в большинстве просто уклонились от голосования против повышения пенсионного возраста. Сдалась даже внутрипартийная оппозиция "Единой России" в лице Натальи Поклонской, позволившей себе в первом чтении законопроект не поддержать.

Настоящих буйных в российской политике не то что мало - их там просто нет, вытравили. Оказывается, что по-прежнему управляемы даже люди, которых подозревают в буйном помешательстве на почве любви к последнему российскому императору.

Кто определяет повестку дня?

Больше миллиона россиян подписывают петицию против повышения пенсионного возраста и покорно бьют президенту челом, прося его принять во внимание их недовольство. Путин и Госдума спокойно игнорируют эти настроения.

Контекст

Госдума России 26 сентября единогласно приняла все поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности - у DW.

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Одновременно президент, несмотря на итоги вторых туров губернаторских выборов, продолжает  назначать своих бывших телохранителей руководителями регионов, менять в Кабардино-Балкарии одних Коковых на других  - в общем, вести прежнюю кадровую политику без оглядки на население. Получается, никаких изменений в реальности не произошло?

Это ощущение ошибочно, действия власти как раз это и доказывают. Пока принимают пенсионную реформу, Навальный будет сидеть - и это показатель страха перед несистемной оппозицией. Губернаторов меняют как раз там, где есть опасения, что протестные настроения населения выйдут на поверхность.

Наконец, в Москве марионеточную оппозицию из парламентских партий Кремль заставил ходить в Госдуме по струнке. Но в регионах в эти дни наверняка не один амбициозный активист из КПРФ или, скажем, ЛДПР посмотрел на невнятных победителей вторых туров губернаторских выборов и пришел к выводу, что он может бороться за власть гораздо эффективнее. Главное - не бояться.

Все вместе это означает, что опасения власти нарастают, тогда как страх перед самой властью постепенно снижается. И неизбежное новое закручивание гаек вряд ли переломит эту тенденцию.

В то же время, протестные настроения не могут в один день родить нормальную политическую оппозицию там, где много лет людей заменяли андроиды. Процесс, судя по всему, начался, но рассчитывать на быстрые роды не стоит. Пока достаточно не забывать, что власть больше не определяет повестку дня. Она теперь формируется сама собой, иногда весьма непредсказуемо. 

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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