Комментарий: "Патриотический поворот" в российской науке

Учебник экономиста Игоря Липсица "Экономика" для 10-11 классов российской школы, переиздававшийся до этого 23 раза, "споткнулся" о недостаток любви к Родине. Именно на это качество, а точнее его нехватку, обратили внимание автора в издательстве. Липсица попросили убрать ряд "вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию" и добавить псевдопатриотической патетики - например, побольше материалов об импортозамещении, как одного из "направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".

Далеко ли страна может уехать с такой "наукой"?

Начальник над наукой в РФ - "ночной сторож"

Книга Липсица не была включена в российский Федеральный перечень учебников по не вполне ясным причинам. Как утверждают и в министерстве образования, и в Российской академии образования - бюрократической надстройке, отвечающей за контроль над тем, чтобы учебные пособия были "правильными"- они не требовали от автора "Экономики" для 10-11 классов добавить патриотизма. Но им оказалось это и не нужно. Либо это условие было озвучено устно, либо, что наиболее вероятно, сигнал сверху чувствительно уловили и транслировали автору сами сотрудники издательства "Вита-Пресс".

Возможно, рецензенты сами, на основе обобщения своего предшествующего опыта общения с властями, решили предложить автору универсальный ход. В советское время для этого использовались цитаты вождей: Сталина, Ленина, на худой конец Брежнева. Теперь на Путина ссылаются заметно реже - прогресс налицо. Но если надо продвинуть учебник, то достаточно напихать в него побольше хвалебных отзывов о политике властей - и можно надеяться, что он займет почетное место в Федеральном перечне.

Иван Преображенский

Сами власти, возможно, даже все еще хотят, пусть не всегда и не везде, но получать объективную информацию. Но сигнал "больше патриотизма" ушел вниз по иерархической вертикали, и решения принимают уже не министерства, бюрократические академии или их высоколобые рецензенты. Команду дают разнообразные "ночные сторожа" - безвестные консультанты издательств, студенты-корректоры на подработке и прочие достаточно случайные люди, которые исходят из своего представления о науке в России.

Больше патриотизма!

В истории с учебником Липсица прекрасно все. Автор - доктор экономических наук, отлично знающий и понимающий актуальную образовательную конъюнктуру в России. Его учебник, исключенный сейчас из Федерального перечня, то есть не рекомендованный больше для использования в общеобразовательных школах, переиздавался больше двух десятков раз и, разумеется, постепенно менялся.

Для современной России это нормальный процесс, особенно в гуманитарных науках. Скажем, знакомый директор зарубежной российской школы в начале текущего учебного года жаловался мне, что им приходится переходить с бумажных носителей на электронные книги по истории. Учебники истории переписывают так стремительно, что пособия, изданные с разницей в два года одними и теми же авторами нельзя использовать вместе - слишком велика разница.

Теперь вот добрались до экономики. Это, кстати, началось не с Липсица и учебников, а с реальной экономики и статистики. Точнее, со смены руководства Росстата, которое немедленно переоценило экономический рост в стране в сторону повышения.

Впрочем, раз уже затронута наука, остается ждать, когда псевдопатриотам помешают естественные законы где-нибудь в области физики или химии. Что может быть проще - не взлетела ракета у "Роскосмоса" - виноваты неправильные физические законы. Мы их изменим!

Импортозамещение науки

Известное изречение, приписываемое Салтыкову-Щедрину гласит: "Что-то больно на патриотизм напирает, наверное, проворовался". И в этой фразе вся суть "патриотического поворота в российской науке". Непрофессионализм или казнокрадство всегда ищут для себя самое простое оправдание.

Если нет возможности за счет новых знаний, навыков и технологий поднимать экономику, то всегда можно подделать статистику и переписать задним числом учебники, приписав себе несуществующие достижения. А потом на основе этих фальсификаций отчитаться перед начальством.

В этом, похоже, и есть суть современного российского научного "импортозамещения". Наука замещается псевдопатриотизмом, как это было в позднем СССР, где на смену объективности пришли казенные восторги. Тогда это было одной из причин распада страны, в которой руководство потеряло представление о реальных процессах, идущих в экономике, госуправлении и обществе. Теперь Россия встает перед аналогичным вызовом: вернуться к реальности или "импортозаместиться" полностью, без остатка.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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