Комментарий: Пакт Молотова-Риббентропа - факт, признанный Москвой

Сенсационную новость заметили немногие. Между тем это действительно событие - впервые опубликованы фотографии оригиналов советско-германского договора о ненападении, известного широкой общественности как пакт Молотова-Риббентропа, и секретного протокола к нему.

Ранее историкам были доступны только копии этих документов, сохранившиеся в немецких архивах. Официальная Москва, для которой, начиная со смерти Сталина, история фактического союза с нацистами была одной из самых неприятных тем, всегда утверждала, что поскольку оригиналов нет, то и пакт как бы не настоящий. Мол, кто его знает, что произошло на самом деле в те душные августовские дни 1939 года? Вячеслав Молотов сошел в могилу, продолжая утверждать, что никаких секретных протоколов не существует.

Оригиналы искали и якобы не могли найти еще при Горбачеве, а затем и при Ельцине. В 1989 году первый и последний относительно свободно избранный советский квазипарламент - Съезд народных депутатов принял постановление, осуждающее пакт Сталина и Гитлера. Тогда это было невероятно смелым разрывом с советской исторической традицией - трактовкой сговора двух диктаторов, как вынужденной для Кремля меры самообороны.

Как и зачем нашлись секретные документы

Прошло ровно 30 лет и советско-германский договор волшебным образом "нашелся" и был передан финансируемому Кремлем псевдоисследовательскому центру под названием Институт внешнеполитических исследований (ИНВИССИН) и инициатив для публикации в сборнике под говорящим названием "Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала".

Константин Эггерт

В предисловии к сборнику директор ИНВИССИН, скандально известный кремлевский пропагандист на подхвате Вероника Крашенинникова анонсирует окончательное возвращение к советской версии истории Второй мировой войны: "Договор о ненападении для Москвы был вынужденным шагом, сделанным, когда стало понятно, что антигитлеровской коалиции не будет. Он дал Советскому Союзу почти два года передышки для подготовки к отражению неминуемой агрессии. Более того, аналогичные договоры до СССР подписали и "главные обвинители": Великобритания, Франция, Дания, Латвия, Литва и Эстония".

Короткий текст, а сколько лжи вместил: тут и "промолчавший" по поводу прошлогодней годовщины мюнхенского сговора Запад (никто не молчал, опубликованы книги, проведены конференции, раздел Чехословакии давно и безоговорочно осужден); и СССР, весь в белом, вплоть до 1 сентября 1939 года "боровшийся за создание антигитлеровской коалиции" (на самом деле готовили армию к захвату восточной Польши); и, конечно, "невозможность" поставить знак равенства между коммунизмом и нацизмом. Почему же нельзя? Идеологии, конечно, разные. Но людям, получающим пулю в затылок, было, в конечном счете, неважно, кто нажал на курок - "белокурый арийский зверь" или пьяный от крови "классовых врагов" энкаведешник.

Крашенинникова трогательно благодарит директора историко-документального департамента МИД Надежду Баринову за "предоставленные документы". Это закономерно: главные лжецы - не кремлевская обслуга, сидящая "на бюджете", вроде Вероники Юрьевны, а те, кто преспокойно хранил оригиналы пакта и тридцать лет прикидывался, что не может их найти.

Зачем Кремлю публикация пакта и секретного протокола

Главный вопрос - почему Путин несколько месяцев-полгода-год назад вдруг приказал их "найти", причем именно в год восьмидесятой годовщины сговора коммунистов с нацистами? Все, что касается Второй мировой войны для Кремля предельно важно и чувствительно, поэтому МИД мог сделать это только по приказу из Кремля.

Сделаю одно предположение: публикация пакта в специальном сборнике, призванном обелить сталинскую политику - своего рода троллинг западного общественного мнения в год трагической годовщины начала войны, развязанной Гитлером при поддержке Сталина. Путин знал, что, в отличие от 2009 года, у него будут большие проблемы с участием в международных мероприятиях, посвященных событиям 1939 года. Российско-украинская война и аннексия Крыма за последние пять лет сделали сравнение политики Кремля в 1939 году с его нынешним поведением практически общим местом в самой Украине и в странах Европы.

И российский лидер отвечает в своем фирменном стиле: "Вы говорите, мы это сделали? Отвечаем без стеснения: да, сделали. И делили Европу с Гитлером. И продолжим называть черное белым, когда это в наших интересах. И, если надо, повторим. Трепещите!" В каком-то смысле, книга Крашенинниковой и Ко. - печатный эквивалент печально знаменитого интервью "Боширова и Петрова" (они же Мишкин и Чепига) Маргарите Симоньян. Оно тоже было типичным образцом специфического кремлевского юмора перед лицом обвинений в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, глобальным "приколом", превращением преступления в мем.

С публикацией пакта Молотова-Риббентропа российское руководство утверждает для внутреннего и внешнего потребления новую версию истории ключевого события двадцатого века, значительно более радикальную, чем версия хрущевско-брежневского "коллективного руководства". Оно старалось быть осторожным в трактовках "неудобных моментов" истории. Торжествовал принцип: "Чем меньше скажешь, тем лучше".

Новая версия Кремля

Новая, путинская версия, которую теперь сделают официальной и обязательной предполагает гордость за мудрого Сталина, ненависть к западным демократиям (то есть к тем, кто позже стал союзниками СССР) и утверждение права сильного в отношении стран-соседей. Все это не столько о прошлом, сколько о настоящем.

Путин сегодня проявляет "мудрость" Сталина, НАТО во главе с Америкой - это сегодняшние коварные и лицемерные "чемберлены", ну, а балтийские страны, Польша плюс Украина - то же самое "русофобское" геополитическое окружение, с которыми разговор один - залп "Катюши", то есть "Града". Недаром натренированная пропагандистка Крашенинникова в своем предисловии пишет о США, как о главной угрозе мировой безопасности. Путинская версия прошлого, оценка настоящего и планы на будущее сошлись в этой книжке.

Когда пришла новость о публикации протокола, я позвонил своему другу, британскому историку Роджеру Мурхаусу. Он автор книги "Дьявольский союз", самой полной на сегодня истории пакта Молотова-Риббентропа. "Неужели опубликовали?", - удивился он. И добавил: "С одной стороны, хорошо. Но с другой, - Россия, вслед за СССР, продолжает отрицать очевидное. Она все еще боится посмотреть в глаза собственной истории".

Дорогой Роджер! В Кремле так не думают. Там считают, что говорят правду. Они очень хотят "повторить". Рискнут ли?

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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