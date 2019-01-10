 Комментарий: Ошибочное решение патриарха Варфоломея | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.01.2019

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Мнения

Комментарий: Ошибочное решение патриарха Варфоломея

Создание новой независимой церкви в Украине вызвало критику в православном мире. Особый статус Константинопольского патриархата - пережиток прошлого, считает Миодраг Шорич.

Патриарх Варфоломей подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины

Патриарх Варфоломей подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей предоставил автокефалию вновь созданной церкви в Украине. Он сделал это своей властью, вопреки совету других иерархов - и тем самым нарушил церковное право, так называемые "каноны". К тому же он отменил решения по Украине, которые сам поддерживал еще несколько лет назад. Ответная реакция вряд ли могла быть хуже: другие патриархи отказались поддержать Варфоломея. Главы православных церквей в Польше и Чехии выступили против него. Настоятели монастырей и старцы Афона также лишь качают головами.

В то же время решение Варфоломея поддержали госсекретарь США Майкл Помпео, бывший американский вице-президент Джо Байден и бывший заместитель директора ЦРУ Джек Девайн. Вашингтон поддерживает церковный раскол в Восточной Европе. Влияние Москвы - в том числе и церковное - на Украину должно быть ослаблено. С точки зрения США, это легитимно. Многим американцам совершенно чужды сомнения, обоснованные церковным правом: почему в наше время люди должны придерживаться решений церковных соборов четвертого века?

Миодраг Шорич

Миодраг Шорич

Америка воспринимает себя родиной свободы, прежде всего, религиозной свободы. Страна, в которую несколько веков подряд бежали люди, спасаясь от преследований. И страна, в которой постоянно возникают новые религиозные общины: саентологи, мормоны, свидетели Иеговы, большое число евангелических церквей. Многие из них с использованием больших денежных средств пытаются вести миссионерскую деятельность по всему миру, в том числе и в Восточной Европе.

Патриарх под давлением президента

Варфоломею следовало не спешить с предоставлением автокефалии. Решения, имеющие историческое значение, согласно церковному праву, должны приниматься с согласия всех тех, кого они касаются. Однако патриарх в Стамбуле позволил себя поторопить, прежде всего, украинскому президенту Петру Порошенко, который борется за свое переизбрание в конце марта нынешнего года. Популярностью у украинцев он не пользуется, поскольку экономика не в лучшем состоянии, иностранных инвестиций мало, широко распространена коррупция, а на востоке страны все еще нет мира. Порошенко надеется получить дополнительные голоса избирателей благодаря созданию независимой украинской церкви.

Многие украинцы скептически к этому относятся. Большая часть православных приходов остаются в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Созданную Варфоломеем новую церковь в Украине объединяет ее неприятие России, что в долгосрочной перспективе будет слабым объединяющим началом.  Кроме того, Варфоломей не предоставил украинской церкви полной независимости, поскольку он остается ее патриархом. Другие православные церкви стараются избегать подобных правовых конструкций.

Контекст

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О том, что принесет Украине томос об автокефалии, а также о вызовах и шансах для новообразованной Православной церкви Украины. Интервью DW с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. (03.01.2019)

6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что же отмечают жители этих стран? (06.01.2019)

Но и на Московском патриархате лежит часть вины за то, что конфликт зашел так далеко.  Слишком часто глава РПЦ патриарх Кирилл на публичных мероприятиях появляется вместе с президентом Владимиром Путиным. Многие украинцы видят в нем удлиненную "руку Кремля", что на самом деле мало соответствует действительности. Прежде всего, в связи с ужасной войной на востоке Украины Московский патриархат должен был прилагать больше усилий - наводить мосты и призывать обе стороны к мирному решению.

Константинополь остался в истории

Способность отвечать на современные вызовы в политической и общественной сферах не является сильной стороной всех православных церквей. Например, греческая церковь до сих пор говорит о "Константинопольском патриархате". Однако город, когда-то бывший столицей Византийской империи, уже несколько веков называется Стамбулом. Нынешнее влияние тамошнего патриарха невозможно сравнивать с тем, какое имел глава церкви в византийские времена. Почему же он до сих пор является первым среди равных в православном мире? Потому что так было в позднем средневековье? Или греки надеются "вернуть себе" Константинополь? Это абсурдно. Особый статус константинопольского патриархата стал пережитком прошлого. Вместо того чтобы улаживать конфликты, он создает их - сегодня в Украине, Эстонии или Болгарии,  а завтра, может, в других частях мира.

Однако церковный конфликт последних недель, каким досадным он бы ни был, таит в себе шанс на то, что национальные православные церкви смогут изменить взаимоотношения, сделав их равноправными и более демократичными. Например, патриархаты могли бы сменять друг друга во главе православного мира на один год. Демократия и равноправие способствуют открытости и терпимости.  И никто из них не смог бы длительное время ставить себя выше церковного права и правил.  

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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