Комментарий: Ошибочное решение патриарха Варфоломея

Создание новой независимой церкви в Украине вызвало критику в православном мире. Особый статус Константинопольского патриархата - пережиток прошлого, считает Миодраг Шорич.
Вселенский патриарх Варфоломей предоставил автокефалию вновь созданной церкви в Украине. Он сделал это своей властью, вопреки совету других иерархов - и тем самым нарушил церковное право, так называемые "каноны". К тому же он отменил решения по Украине, которые сам поддерживал еще несколько лет назад. Ответная реакция вряд ли могла быть хуже: другие патриархи отказались поддержать Варфоломея. Главы православных церквей в Польше и Чехии выступили против него. Настоятели монастырей и старцы Афона также лишь качают головами.
В то же время решение Варфоломея поддержали госсекретарь США Майкл Помпео, бывший американский вице-президент Джо Байден и бывший заместитель директора ЦРУ Джек Девайн. Вашингтон поддерживает церковный раскол в Восточной Европе. Влияние Москвы - в том числе и церковное - на Украину должно быть ослаблено. С точки зрения США, это легитимно. Многим американцам совершенно чужды сомнения, обоснованные церковным правом: почему в наше время люди должны придерживаться решений церковных соборов четвертого века?
Америка воспринимает себя родиной свободы, прежде всего, религиозной свободы. Страна, в которую несколько веков подряд бежали люди, спасаясь от преследований. И страна, в которой постоянно возникают новые религиозные общины: саентологи, мормоны, свидетели Иеговы, большое число евангелических церквей. Многие из них с использованием больших денежных средств пытаются вести миссионерскую деятельность по всему миру, в том числе и в Восточной Европе.
Патриарх под давлением президента
Варфоломею следовало не спешить с предоставлением автокефалии. Решения, имеющие историческое значение, согласно церковному праву, должны приниматься с согласия всех тех, кого они касаются. Однако патриарх в Стамбуле позволил себя поторопить, прежде всего, украинскому президенту Петру Порошенко, который борется за свое переизбрание в конце марта нынешнего года. Популярностью у украинцев он не пользуется, поскольку экономика не в лучшем состоянии, иностранных инвестиций мало, широко распространена коррупция, а на востоке страны все еще нет мира. Порошенко надеется получить дополнительные голоса избирателей благодаря созданию независимой украинской церкви.
Многие украинцы скептически к этому относятся. Большая часть православных приходов остаются в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Созданную Варфоломеем новую церковь в Украине объединяет ее неприятие России, что в долгосрочной перспективе будет слабым объединяющим началом. Кроме того, Варфоломей не предоставил украинской церкви полной независимости, поскольку он остается ее патриархом. Другие православные церкви стараются избегать подобных правовых конструкций.
Но и на Московском патриархате лежит часть вины за то, что конфликт зашел так далеко. Слишком часто глава РПЦ патриарх Кирилл на публичных мероприятиях появляется вместе с президентом Владимиром Путиным. Многие украинцы видят в нем удлиненную "руку Кремля", что на самом деле мало соответствует действительности. Прежде всего, в связи с ужасной войной на востоке Украины Московский патриархат должен был прилагать больше усилий - наводить мосты и призывать обе стороны к мирному решению.
Константинополь остался в истории
Способность отвечать на современные вызовы в политической и общественной сферах не является сильной стороной всех православных церквей. Например, греческая церковь до сих пор говорит о "Константинопольском патриархате". Однако город, когда-то бывший столицей Византийской империи, уже несколько веков называется Стамбулом. Нынешнее влияние тамошнего патриарха невозможно сравнивать с тем, какое имел глава церкви в византийские времена. Почему же он до сих пор является первым среди равных в православном мире? Потому что так было в позднем средневековье? Или греки надеются "вернуть себе" Константинополь? Это абсурдно. Особый статус константинопольского патриархата стал пережитком прошлого. Вместо того чтобы улаживать конфликты, он создает их - сегодня в Украине, Эстонии или Болгарии, а завтра, может, в других частях мира.
Однако церковный конфликт последних недель, каким досадным он бы ни был, таит в себе шанс на то, что национальные православные церкви смогут изменить взаимоотношения, сделав их равноправными и более демократичными. Например, патриархаты могли бы сменять друг друга во главе православного мира на один год. Демократия и равноправие способствуют открытости и терпимости. И никто из них не смог бы длительное время ставить себя выше церковного права и правил.
Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW
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