Комментарий: Отставка президента Бутефлики - частичная победа алжирцев

Несколько недель алжирцы протестовали против президента страны Абдельазиза Бутефлики. Сейчас, похоже, их цель достигнута: 82-летний глава государства 2 апреля подал в отставку. А еще раньше под сильным внутриполитическим давлением он вынужден был заявить о том, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Около 20 лет ветеран алжирской вооруженной борьбы за независимость Бутефлика, в последнее время тяжелобольной и политически (а может быть, вообще) едва ли дееспособный, управлял страной. Ясно одно - эра Бутефлики завершилась раз и навсегда.
Показательная культура протеста алжирцев
Прежде всего, это значительный успех тех многих людей, которые на протяжении нескольких недель выходили на уличные акции протеста против "марионетки" Бутефлики и его системы управления. Алжирцы доказали, что культура дисциплинированного, мирного, гражданского протеста может привести к позитивным изменениям даже в странах с авторитарным правлением - если власть со своей стороны не будет реагировать на них репрессиями. Хочется надеяться, что в Алжире в течение следующих дней и недель ситуация не изменится в худшую сторону.
Райнер Золлих
Решающую роль в свержении Бутефлики сыграла армия. Замминистра обороны Алжира и начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех в ультимативной форме потребовал немедленной отставки президента страны. Бутефлика сразу отреагировал. Это обстоятельство лишь указывает на то, кому на самом деле принадлежит решающий голос в этой стране.
Генерал Салех демонстративно поддержал требования народа, а также многих политических партий и объединений, хотя военные - вместе с ведущими бизнесменами и другими людьми из окружения Бутефлики - всегда были частью аппарата власти. Теперь армия остается в игре, а все приближенные Бутефлики, которые имеют имидж коррупционеров, очевидно, будут отстранены от власти. И в этом процессе военные, видимо, окажутся движущей силой. Генералы позиционируют себя как адвокаты народа и таким образом одновременно пытаются обезопасить свои позиции во власти в будущем.
"Мягкий путч" по-алжирски
Но чего хочет армия? Хочет ли она путем "мягкого путча" взять под свой контроль протестное движение, чтобы потом подавить его? Или же военные - единственная сила, которая в нынешней ситуации может действительно в перспективе установить в Алжире демократическую и прозрачную модель общества? Оба мнения вызывают дискуссию в рядах алжирской оппозиции и протестующих. К чему приведет дискуссия - пока говорить рано, нужно подождать.
Неизменным остается то, что, согласно Конституции Алжира, армия никак не может вынудить президента уйти в отставку. Поэтому уход Бутефлики со своего поста - это лишь частичная победа алжирского народа.
Демонстранты вынудили военных перейти на свою сторону. Но это еще не смена политической системы, на которую многие надеются. Потому что в демократических государствах политики должны контролировать армию, а ни в коем случае не наоборот.
Между тем и военные в Алжире оказались в непростой ситуации. Симпатии, которые им удалось завоевать, могут очень быстро исчезнуть, если речь пойдет о соблюдении Конституции Алжира в вопросе назначения преемника Бутефлики.
Согласно конституции, до внеочередных выборов, примерно в течение 90 дней, временно исполняющим обязанности президента остается председатель верхней палаты парламента. А им является Абделькадер Бенсалех, давний приближенный Бутефлики, который столь же непопулярен у алжирцев, как и ушедший в отставку президент.
Автор: Райнер Золлих, главный редактор арабской редакции DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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Автор: Ефим Шуман