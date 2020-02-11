 Комментарий: Отставка Андрея Богдана - начало смены команды президента Зеленского | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.02.2020

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Мнения

Комментарий: Отставка Андрея Богдана - начало смены команды президента Зеленского

Президент Украины, похоже, надеется, что новый руководитель его офиса - Андрей Ермак поможет ему договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе, считает Сергей Руденко.

Андрей Богдан в мае 2019 года перед табличкой Администрация президента Украины

Андрей Богдан в мае 2019 года. Офис президента тогда еще назывался администрацией.

11 февраля Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы президентского офиса. То, о чем так долго говорили в политических кулуарах, свершилось - бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского ушел из штата главы государства. Отставка Богдана это, похоже, начало смены команды Зеленского, в которой одну из ключевых ролей теперь играет новый глава офиса президента Андрей Ермак, курирующий в окружении президента Украины российское направление.

Взлет и падение Богдана

Год тому назад, когда стартовала президентская кампания, Андрей Богдан был одним из немногих в окружении Зеленского, который знал об украинской политике значительно больше, чем сам кандидат на пост главы государства. Экс-замминистра юстиции, бывший антикоррупционный уполномоченный в правительстве Николая Азарова и личный адвокат олигарха Игоря Коломойского знал толк во властных интригах. Что, похоже, и было так необходимо политическому неофиту - худруку "Студии Квартал-95".

Сергей Руденко

Сергей Руденко

В первые несколько месяцев президентства Зеленского Андрей Богдан позволял себе публично поправлять президента, хамить журналистам, демонстрируя тем самым, что он - если и не первый, то, как минимум, второй человек в государстве. Что, похоже, отчасти так и было. Ведь именно ради Богдана, который попал под люстрацию, администрация президента была переименована в офис президента. А сам глава канцелярии превратился в тень Владимира Зеленского - находился с ним рядом всюду: в командировках, на пляже, в будни и в выходные. Что породило среди пользователей соцсетей множество мэмов.

Казалось, что мастер кулуарных интриг Андрей Богдан, который троллил журналистов своим заявлением об отставке еще в августе 2019 года, будет вечен за спиной Владимира Зеленского. Конечно же, при поддержке Игоря Коломойского. Это именно Богдан инициировал смещение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации (правда, неудачно) и, судя по обнародованным в сети записям, пытался руководить Государственным бюро расследований в деле пятого президента Украины Петра Порошенко. Но, видно, что-то пошло не так. Начиная с осени, глава офиса президента стал реже появляться рядом с Зеленским на публичных мероприятиях. А после нормандского саммита в Париже на первый план вышел новый фаворит президента - его помощник Андрей Ермак.

Кто-то говорит, что Богдан стал жертвой борьбы внутри команды Зеленского. Кто-то - что "правой рукой" президента Украины были недовольны не только в Киеве, но и за пределами государства. Как бы то ни было, факт остается фактом - Андрей Богдан ушел в отставку. А с ним, очевидно, уходит и стиль управления государством, который до сих пор демонстрировал президент Зеленский.

Покорение России. Поход Ермака

48-летний Андрей Ермак, получивший портфель главы офиса президента Украины, - давний знакомый Владимира Зеленского. Он долго занимался бизнесом, имеет доли в более чем 20 компаниях. Юрист по образованию и кинопродюсер долго находился в тени Андрея Богдана, занимая скромную должность помощника президента Украины. Но летом 2019 года ситуация начала меняться. Именно тогда Ермак стал одним из главных переговорщиков с российской стороной - и по обмену пленными, и по организации нормандского саммита в Париже. В это же время он начал сопровождать Зеленского в зарубежных визитах.

Почему же Андрей Ермак вытеснил Андрея Богдана из орбиты влияния нынешнего президента Украины? Во-первых, Зеленский продолжает верить, что он договорится с Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе. Ради этого он готов идти на уступки Москве. Зеленский, похоже, искренне надеется, что в этом ему поможет Андрей Ермак. Во-вторых, ореол Богдана как личного адвоката Игоря Коломойского, похоже, начал мешать Зеленскому. Он уже сам хочет играть в большую политику, а не слыть "человеком Бени" в президентском кресле.

Контекст

Команда Зеленского идет опасным путем, пытаясь укрепить контроль над СМИ с помощью нового закона о дезинформации, считает Сергей Руденко. (31.01.2020)

Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что Дмитрий Козак будет заниматься "украинскими делами", а также интеграцией РФ с другими странами. (11.02.2020)

К самому Андрею Ермаку, судя по всему, в Кремле относятся благосклонно. Украинские журналисты утверждают, что новый глава ОПУ связан с одиозным путинским олигархом Аркадием Ротенбергом. Сам же Ермак говорит, что поддерживает конструктивный контакт с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который с недавних пор курирует ситуацию на оккупированном Донбассе. Похоже, для Зеленского Ермак - ключ к решению всех вопросов с российской стороной, и, прежде всего, к достижению мира на востоке Украины. Поэтому с назначением нового главы офиса президента Зеленского, очевидно, следует ожидать крен внешней политики Киева в сторону России. 

Кто следующий за Богданом?

С уходом Андрея Богдана в команде Владимира Зеленского, вероятно, начнутся кадровые перемены. Ведь, кроме привычной канцелярской работы, теперь уже бывший глава офиса президента Украины был одним из серьезных игроков в отечественной политике. Он влиял на назначения в исполнительной власти, давал (как свидетельствуют записи в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы) неформальные распоряжения руководителям правоохранительных органов. Поэтому не исключено, что вслед за Богданом своих должностей лишатся связанные с ним руководители ряда центральных органов власти и офиса президента.   

В целом же, отставка Богдана завершила "медовый" период Владимира Зеленского в политике - становления его как президента Украины. Постепенно из его окружения уходят те, кто привел Зеленского к власти. Первым был Александр Данилюк, подавший в отставку с должности секретаря СНБО. Теперь - Андрей Богдан. Новый этап президентства Зеленского требует новых кадровых решений, которые, судя по всему, отныне будет принимать и Андрей Ермак.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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