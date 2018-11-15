 Комментарий: Орбан принял ″беженца″ - осужденного экс-премьера Македонии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.11.2018

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Мнения

Комментарий: Орбан принял "беженца" - осужденного экс-премьера Македонии

Виктор Орбан попирает ценности ЕС, защищая осужденного преступника, полагает Борис Георгиевски. И призывает Будапешт депортировать македонского экс-премьера Николу Груевского.

Никола Груевский и Виктор Орбан (фото из архива)

Никола Груевский и Виктор Орбан (фото из архива)

Начнем с хорошей новости: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который многие годы отказывался принимать беженцев, сейчас все же пошел на уступки. Орбан не просто позволил одному беженцу въехать в Венгрию, но даже, вероятно, лично участвовал в организации этого процесса - от предоставления транспорта до беспрепятственного пересечения границы без необходимых документов. Более того, венгерский премьер сам же нарушил миграционный закон, критикуемый международным сообществом: позволил беженцу подать ходатайство о предоставлении убежища не в транзитном центре на границе, а в самом центре Будапешта.

Ну, а теперь плохая новость: речь идет об одном-единственном беженце, который не спасался от войны или нищеты, как тысячи других людей, которым за три последних года не разрешили въезд в Венгрию. Этого беженца зовут Никола Груевский. И он бежал от правосудия. Экс-глава националистической партии ВМРО-ДПМНЕ более десяти лет занимал пост главы правительства Македонии. За это время ему удалось и приумножить свое состояние, и настроить против себя западные страны.

Друзья, у которых похожие цели и планы 

Но его авторитарный стиль правления позволил ему обрести новых друзей. Виктора Орбана и Николу Груевского объединяет одна цель: превратить Венгрию и Македонию в страны "нелиберальной демократии". Другая черта, которая их объединяет, - глубокая неприязнь к американскому миллиардеру, еврею венгерского происхождения Джорджу Соросу. Оба политика поддерживают кампании по распространению ненависти к организациям, финансируемым Фондом Сороса. Но если Орбан может спокойно осуществлять свои политические планы, то Груевский с того момента, как в 2017 году его партия потеряла власть, занят лишь поиском хороших адвокатов.

Борис Георгиевский

Борис Георгиевский

Ведь на родине ему среди прочего предъявляют обвинения в коррупции, злоупотреблении служебным положением и призывах к насилию. На прошлой неделе Груевского приговорили к двум годам лишения свободы, признав виновным в нелегальном приобретении автомобиля Mercedes Benz на сумму 570 тысяч евро.

Экс-премьер должен был начать отбывать наказание на этой неделе. Многие македонцы, пострадавшие от его режима, как сатисфакции ожидали первых тюремных фотографий Груевского. Но у него самого были иные планы. Пока македонская полиция искала бывшего главу правительства, он написал в своем Facebook, что находится в Будапеште и ждет, когда ему предоставят политическое убежище.

А в Македонии тем временем разочарование велико. В среду вечером у здания правительства даже прошли протесты. Для многих Груевский - символ коррумпированного режима, который вызвал крупнейший политический кризис в истории маленького балканского государства. Его тюремное заключение должно было бы начать процесс исцеления македонского общества, что необходимо для восстановления доверия к юстиции и правовому государству. Возможно, что Груевский заключил сделку с нынешним правительством страны, как полагают некоторые. Но более вероятная причина его успешного побега из страны - некомпетентность македонских госструктур.

Дилемма для Виктора Орбана

Виктору Орбану предстоит принять сложное решение. Идти на риск и еще больше ухудшить сложные отношения с ЕС из-за лояльности к коррумпированному балканскому другу? Или же позволить выслать Груевского в Македонию и таким образом улучшить свою испорченную репутацию? Очень многое сейчас зависит от позиции Еврокомиссии и фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте. В ЕНП входят партии как Орбана, так и Груевского.

Контекст

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Венгрия является членом ЕС, Македония - кандидатом на вступление в Евросоюз. Уже несколько десятилетий Брюссель повторяет как мантру три официальных требования к балканским странам: бороться с коррупцией, укреплять правовое государство и усиливать демократические институты.

Тем, что Орбан защищает преступника такого калибра, как Груевский, которому вынесен приговор, он лишь демонстрирует всему миру истинный характер своего правления. Но гораздо большее значение имеет то, что, сделав этот шаг, он глумится над всеми ценностями и принципами ЕС.

У Брюсселя и стран Евросоюза есть все основания бить тревогу. Последние действия Орбана показывают не только то, что ему удается успешно продвигать свою авторитарную, основанную на коррупции модель правления, при которой он заставляет молчать венгерские СМИ и делает слабыми демократические институты.

Его успех распространяется гораздо дальше: он уже давно экспортирует свою модель в другие страны региона, в котором он поддерживает тех, кто следует его примеру. Но все же есть луч надежды: мир наконец узнал гораздо больше о том, кем является беженец, которого хочет принять с распростертыми объятиями Орбан.

Автор: Борис Георгиевски, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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