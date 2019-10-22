Комментарий: Общество любителей домашнего насилия

Власти РФ перехватывают у гражданских активистов резонансные темы - такие, как борьба с домашним насилием. Пытаясь сохранить монополию, они мешают решать проблемы, пишет Иван Преображенский.
Государство решило прислушаться к гражданским активистам и правозащитникам и заняться подготовкой специального закона, который хоть и не криминализует снова домашнее насилие, но хотя бы создаст систему его профилактики. Для этого в Госдуме провели слушания.
Российское "негражданское общество", разные боевые клубы, а также близкие к руководству РПЦ православные активисты и другие любители шлепков и затрещин - категорически против. А власти выбрали спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко ответственной за эту неудобную тему и явно не прочь похоронить ее в бюрократическом болоте.
Борьба с домашним насилием: шаг вперед и два назад
Российские власти явно не готовы снова криминализовывать домашнее насилие. И думать, что у них недостаточно информации на сей счет - ошибка. Если данные есть у МВД, то ими, конечно, располагают и в Кремле. Просто не видят в происходящем проблемы.
Если во Франции сотня погибших с начала 2019 года женщин стала для правительства поводом начать национальную дискуссию, то в России и тысячи жертв - не проблема. Власти, как Владимир Жириновский, переживают, в первую очередь, из-за распада института семьи и потери мужчиной роли ее главы. Для альфа-самцов это важнее, чем реальные погибшие люди.
И это неудивительно. Нынешние российские власти в целом проводят агрессивную политику - во всех сферах, включая внешнюю политику. А если люди по своей внутренней сути агрессоры, то с какой стати они будут вести себя иначе в отношениях с собственным обществом?
В итоге активной части общества приходится искать обходные пути. Не предлагать криминализовать вновь побои, но назвать этот процесс "профилактикой". И уже в проект закона "об основах профилактики" вносить такие меры как выдача охранных ордеров, которые не позволят агрессорам приближаться к своей жертве, давать определение домашнему насилию, косвенно пытаясь остановить его рост. Но власти сопротивляются и старательно выхолащивают закон, пытаясь просто попиариться на острой теме, но не выражая желания реально решать проблему.
Инициатива в РФ наказуема
Можно было бы утверждать, что история с домашним насилием - это исключение. Тема стала практически политической, вот власти и пытаются перехватить ее, чтобы утопить в бюрократическом болоте. Однако это, к сожалению, не так. То же самое происходит и с абсолютно неполитизированными темами.
Яркий пример - Национальный регистр доноров костного мозга. С помощи отдельных людей представители гражданского общества смогли собрать около 800 млн рублей пожертвований, завезти в Россию новейшие технологии, начать систематическую помощь вместо поддержки отдельных больных. Дальше, используя зарубежный опыт, в первую очередь, немецкий (где такой реестр включает 4,5 млн человек, что позволяет оказывать помощь даже иностранцам), казалось бы - расширяй практику и работай. Ведь каждые 20 минут в России диагностируется рак крови.
Но тут появляется государство. Ему не нужен самоокупаемый реестр и гражданская активность. Власти начинают разработку своего проекта закона о донорстве костного мозга и стараются поменьше дел иметь с активистами, которые мешают их бюрократическому процессу.
Печеньки от Госдепа
Впрочем, привлечение иностранного опыта сейчас в России может вовсе похоронить любую инициативу. Это показывает аргументация противников закона о профилактике домашнего насилия. В ответ на попытки привлечь к обсуждению темы иностранный опыт звучат обвинения сторонников нового закона в работе на мировую закулису.
Дальше есть варианты: лоббируют ювенальную юстицию, продвигают в России права ЛГБТ-сообщества, подрывают основы семьи и брака, чтобы добиться вымирания русской нации. Весь бред, звучавший вполне публично на слушаниях в Госдуме, смешно было бы пересказывать, если бы речь шла о дебатах в палате сумасшедшего дома, где содержатся люди с ярко выраженной манией преследования, отягощенной шпиономанией. Однако речь идет о российском парламенте.
Проблема домашнего насилия в РФ перезрела
В целом прогноз в данном случае можно сделать неутешительный. Проблема домашнего насилия в российском обществе созрела и перезрела. Но для ее решения не дозрели пока даже не псевдоправославные активисты, а власти страны.
Спасти тысячи жизней не получится до тех пор, пока со сменой поколений к власти не придут те, кто считает, что бить свою жену, ребенка и просто любого человека - это действительно недопустимо, а вовсе не "зависит от ситуации".
Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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