Комментарий: Обмен пленными дорого обошелся Украине

Разумеется, радует, что наконец-то состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. 70 человек, большинство из которых безвинно оказались на скамье подсудимых, снова на свободе и могут вернуться к своим друзьям и близким. Это хорошие новости, пробуждающие у некоторых надежду на позитивные сдвиги в процессе урегулирования зашедшего в тупик российско-украинского конфликта из-за востока Украины и аннексии Крыма.

"Quid pro quo", но цена высокая

Москва и Киев конфликтуют по этому поводу на всех уровнях - военном, политическом, экономическом и путем арестов людей. Люди стали политическими заложниками, которыми можно обменяться в сделке. По принципу "Quid pro quo" - "услуга за услугу" или "баш на баш". Кого ты мне отдашь вот за этого? И какая мне с того выгода? Именно такой принцип лежал в основе этого обмена пленными.

Бернд Йоханн

Если поставить вопрос об ущербе, то баланс уже оказывается не столь однозначно в пользу Украины. Да, люди свободны. Но Киев заплатил за это высокую цену. Наиболее наглядно это демонстрирует история с Владимиром Цемахом. Совершенно неожиданно, еще до самого обмена украинский суд освободил этого гражданина Украины. А ведь он мог бы стать важным свидетелем на предстоящем в Нидерландах судебной процессе по делу о сбитом над востоком Украины малайзийском "Боинге" MH17. Не только в Нидерландах, где стартовал этот самолет, но и международная следственная группа убеждены в том, что сбили его восточноукраинские сепаратисты ракетой земля-воздух, доставленной из России.

Зеленскому был нужен успех

Цемах в то время воевал на стороне сепаратистов и в тот день, судя по всему, находился в том месте, откуда была запущена ракета. Некоторые эксперты даже считают, что он мог быть участником той операции. Тот факт, что этот человек оказался в России - скандал. И он отягощает отношения Украины с Нидерландами, а значит, - и со всем Евросоюзом. Этой выдаче противились нидерландские следователи. Депутаты Европарламента в открытом письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому высказали свой протест против этой сделки. Тщетно. Новый глава государства действовал под девизом "Украина прежде всего", а также и в собственных интересах. Для Зеленского, вступившего в должность только в конце мая, обмен пленными - тот успех, который был ему нужен.

Но для его страны это может стать проблемой. Сбитый MH17 ознаменовал собой начало санкций ЕС против России, ставших следствием войны на востоке Украины, в которой Кремль поддерживает сепаратистов. В Европе могут задаться вопросом: почему, собственно, надо быть солидарной с Украиной, если она сама не проявляет солидарности? Для Кремля такое развитие событий стало бы успехом. А обременительный свидетель, наверное, сможет избежать международного правосудия.

Политические торги: на кону судьбы невинных людей

Возникают вопросы и в связи с обменом 24 украинских моряков. Осенью 2018 года их катер взяли на абордаж российские пограничники, а команду арестовали. Позднее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы немедленно освободить моряков. Причем, без всяких условий и ответных услуг. Россия проигнорировала то решение. А теперь она обменивает их на своих людей и одновременно снимает с себя обвинение в дальнейшем нарушении международного права.

Схожая ситуация с кинорежиссером Олегом Сенцовым, которого бездоказательно приговорили в России к 20 годам штрафных лагерей. И в этом случае Кремлю более нет необходимости оправдываться за то, что лауреата Сахаровской премии Европарламента посадили в тюрьму только за то, что он выступил с протестом против аннексии Крыма.

Выигрыш Путина

Такие критичные вопросы задают и в самой Украине. Но широкая общественность, уставшая от конфликта с Россией, обмен пленными приветствует. И это на руку Зеленскому. Но в еще большем выигрыше может оказаться его визави в России - Владимир Путин. Он снова одурачил своих соотечественников: мол, вот как небезразлична ему судьба русских в Украине. А кроме того, Путин может рассчитывать на то, что новую подпитку получит в Европе дискуссия об отмене западных санкций.

Для вида Кремль продемонстрировал готовность к компромиссу. На самом же деле, и в этом вопросе он жестко отстоял свои собственные интересы. Это следует учитывать всем тем, кто теперь питает надежду на преодоление конфликта из-за Крыма и востока Украины.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

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