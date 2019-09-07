 Комментарий: Обмен пленными дорого обошелся Украине | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Обмен пленными дорого обошелся Украине

Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу. От обмена пленными больше выиграла Москва, чем Киев. Украина заплатила высокую цену, считает Бернд Йоханн.

В ожидании обмена пленными

В ожидании обмена пленными

Разумеется, радует, что наконец-то состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. 70 человек, большинство из которых безвинно оказались на скамье подсудимых, снова на свободе и могут вернуться к своим друзьям и близким. Это хорошие новости, пробуждающие у некоторых надежду на позитивные сдвиги в процессе урегулирования зашедшего в тупик российско-украинского конфликта из-за востока Украины и аннексии Крыма.

"Quid pro quo", но цена высокая

Москва и Киев конфликтуют по этому поводу на всех уровнях - военном, политическом, экономическом и путем арестов людей. Люди стали политическими заложниками, которыми можно обменяться в сделке. По принципу "Quid pro quo" - "услуга за услугу" или "баш на баш". Кого ты мне отдашь вот за этого? И какая мне с того выгода? Именно такой принцип лежал в основе этого обмена пленными. 

Бернд Йоханн

Бернд Йоханн

Если поставить вопрос об ущербе, то баланс уже оказывается не столь однозначно в пользу Украины. Да, люди свободны. Но Киев заплатил за это высокую цену. Наиболее наглядно это демонстрирует история с Владимиром Цемахом. Совершенно неожиданно, еще до самого обмена украинский суд освободил этого гражданина Украины. А ведь он мог бы стать важным свидетелем на предстоящем в Нидерландах судебной процессе по делу о сбитом над востоком Украины малайзийском "Боинге" MH17. Не только в Нидерландах, где стартовал этот самолет, но и международная следственная группа убеждены в том, что сбили его восточноукраинские сепаратисты ракетой земля-воздух, доставленной из России.

Зеленскому был нужен успех

Цемах в то время воевал на стороне сепаратистов и в тот день, судя по всему, находился в том месте, откуда была запущена ракета. Некоторые эксперты даже считают, что он мог быть участником той операции. Тот факт, что этот человек оказался в России - скандал. И он отягощает отношения Украины с Нидерландами, а значит, - и со всем Евросоюзом. Этой выдаче противились нидерландские следователи. Депутаты Европарламента в открытом письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому высказали свой протест против этой сделки. Тщетно. Новый глава государства действовал под девизом "Украина прежде всего", а также и в собственных интересах. Для Зеленского, вступившего в должность только в конце мая, обмен пленными - тот успех, который был ему нужен.

Контекст

Обмен пленными является частью минских соглашений и дорожной карты для реализации мира на востоке Украины, отметил представитель МИД ФРГ на правительственной пресс-конференции. (30.08.2019)

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего зенитчика из так называемой "ДНР" Владимира Цемаха. Это один из ключевых свидетелей в деле о сбитом малайзийском "Боинге" MH17. (05.09.2019)

Какие мотивы может преследовать Путин, согласившись на обмен пленными с Киевом? Какую цену, возможно, придется заплатить Украине за возвращение домой своих граждан? DW поговорила с немецкими экспертами. (30.08.2019)

Названы подозреваемые в причастности к крушению "Боинга" рейса MH17. Корреспондент DW в Утрехте следил за реакциями, в том числе родственников пострадавших, на это событие. (19.06.2019)

Но для его страны это может стать проблемой. Сбитый MH17 ознаменовал собой начало санкций ЕС против России, ставших следствием войны на востоке Украины, в которой Кремль поддерживает сепаратистов. В Европе могут задаться вопросом: почему, собственно, надо быть солидарной с Украиной, если она сама не проявляет солидарности? Для Кремля такое развитие событий стало бы успехом. А обременительный свидетель, наверное, сможет избежать международного правосудия.

Политические торги: на кону судьбы невинных людей

Возникают вопросы и в связи с обменом 24 украинских моряков. Осенью 2018 года их катер взяли на абордаж российские пограничники, а команду арестовали. Позднее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы немедленно освободить моряков. Причем, без всяких условий и ответных услуг. Россия проигнорировала то решение. А теперь она обменивает их на своих людей и одновременно снимает с себя обвинение в дальнейшем нарушении международного права.

Схожая ситуация с кинорежиссером Олегом Сенцовым, которого бездоказательно приговорили в России к 20 годам штрафных лагерей. И в этом случае Кремлю более нет необходимости оправдываться за то, что лауреата Сахаровской премии Европарламента посадили в тюрьму только за то, что он выступил с протестом против аннексии Крыма.

Выигрыш Путина

Такие критичные вопросы задают и в самой Украине. Но широкая общественность, уставшая от конфликта с Россией, обмен пленными приветствует. И это на руку Зеленскому. Но в еще большем выигрыше может оказаться его визави в России - Владимир Путин. Он снова одурачил своих соотечественников: мол, вот как небезразлична ему судьба русских в Украине. А кроме того, Путин может рассчитывать на то, что новую подпитку получит в Европе дискуссия об отмене западных санкций.

Для вида Кремль продемонстрировал готовность к компромиссу. На самом же деле, и в этом вопросе он жестко отстоял свои собственные интересы. Это следует учитывать всем тем, кто теперь питает надежду на преодоление конфликта из-за Крыма и востока Украины.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"

    Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:44

Обмен заключенными между Киевом и Москвой: как реагируют на это в Европе

 

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Обмен заключенными между Киевом и Москвой: как реагируют на это в Европе  

Путин, Зеленский и Цемах: обмен заключенными и дело MH17. DW Новости  

Владимир Зеленский: итоги ста дней президентства  

Также по теме

Ukraine Kiew Gefangenenaustausch mit Russland Borispil International Airport

Россия и Украина обменялись заключенными 07.09.2019

Обмен пленными между Москвой и Киевом завершился. В Киев прилетели 24 украинских моряка и 11 политзаключенных, в том числе Олег Сенцов.

Ukraine Kiew Gefangenenaustausch mit Russland Borispil International Airport

Ангела Меркель приветствовала обмен пленными РФ и Украиной 07.09.2019

Обмен пленными Москвой и Киевом является сигналом надежды на урегулирование конфликта между РФ и Украиной, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Sacharow-Menschenrechtspreis an Oleg Senzow

Чем выгоден России обмен пленными с Украиной? 30.08.2019

Какие мотивы может преследовать Путин, согласившись на обмен пленными с Киевом? Какую цену, возможно, придется заплатить Украине за возвращение домой своих граждан? DW поговорила с немецкими экспертами.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Глава бундестага критикует политику ФРГ за "Северный поток - 2"  

Что нужно знать о едином дне голосования 8 сентября 2019 года в России  

Россия и Украина обменялись заключенными  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW