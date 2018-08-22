Комментарий: Обвинения в адрес Трампа не приведут к импичменту

Два судебных процесса - два тяжелых личных поражения для Дональда Трампа. Но говорить об окончании его президентства пока слишком рано, считает Мартин Муно.
Что за день в Вашингтоне! Двое приближенных Дональда Трампа, вероятно, надолго отправятся в тюрьму. Экс-глава предвыборного штаба президента Пол Манафорт признан виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в налоговых махинациях. И почти одновременно бывший адвокат Трампа Майкл Коэн под присягой признал себя виновным в нарушении правил финансирования избирательной кампании "по указанию кандидата" (позднее адвокат самого Коэна заявил, что этим кандидатом был Трамп. - Ред.). Для всех противников Трампа это - хорошие новости.
Правда, в случае Манафорта речь не шла всецело о том, насколько активно предвыборный штаб республиканцев вел нелегальные переговоры с представителями российского правительства, чтобы навредить конкурентке Трампа Хиллари Клинтон. Но все же эта тема играет важную роль, в том числе - в последующем процессе, который начнется в середине сентября.
Коэн признал себя виновным в том, что по указанию "одного кандидата" заплатил за молчание - с целью "повлиять на выборы" - двум женщинам, с которыми, по всей видимости, у Трампа были сексуальные отношения. Ранее Трамп неоднократно клялся, что не было ни отношений, ни взяток. Если Коэн в юридическом смысле виновен, то Трамп - и подавно.
Призрак Уотергейта и Левински?
Нарушение закона во время избирательной кампании и отрицание супружеской измены - и то, и другое хорошо известно истории США. В первом случае - после Уотергейтского скандала - президент Ричард Никсон ушел с поста президента в 1974 году, чтобы избежать импичмента.
Во втором случае попытка импичмента была предпринята против Билла Клинтона из-за его сексуальных отношений с практиканткой Моникой Левински, которые он отрицал под присягой. Импичмент провалился, но репутация Клинтона была существенно подпорчена.
Но даже если все больше становится ясно, что Трамп лгал и давал взятки во время предвыборной кампании, нельзя сказать, что это - достаточные основания для процедуры импичмента. Чтобы Трамп был отстранен от должности, Палата представителей США должна проголосовать за это большинством голосов, а в верхней палате Конгресса за это должны выступить даже две трети сенаторов. То, что республиканцы, у которых сейчас большинство в обеих палатах, выступят против президента из своей же партии - немыслимо, как и то, что демократы получат соответствующее большинство на промежуточных выборах в ноябре.
США - глубоко расколотая страна
Неважно, в чем будут обвинять президента, значительная часть населения США по-прежнему за Трампа. Сообщения о проступках президента его сторонники воспринимают как пропаганду и фейковые новости "лживой прессы" - именно такие абсурдные обвинения ежедневно слышны от президента в его яростных твитах. США глубоко расколоты, сторонники и противники Трампа не могут даже единогласно признать факты, на основании которых можно судить деяния этого человека. Эта ситуация заставляет с сомнением взглянуть на политическую культуру страны с богатой традициями демократией.
Так что остаются суды: учитывая тюремные сроки, которые им грозят, вероятно, как Коэн, так и Манафорт будут сотрудничать со следователями. Так что не будет ничего удивительного, если в ближайшее время общественности станут известны и другие нелицеприятные факты о Трампе. И все же сомнительно, что дело дойдет до суда над президентом США. Он пользуется политическим иммунитетом, как минимум в том, что касается обвинений в его адрес в период его нахождения на посту главы государства.
Теперь юристы могут спорить о том, действует ли иммунитет Трампа и в случае его сексуальных эскапад, которые произошли до выборов. Вероятно, он даже вполне может помиловать самого себя. Все выглядит так, что этот человек из Белого дома невозмутимо продолжит свою скандальную политику, несмотря на свои ярко выраженные недостатки. И все это под девизом: "Когда репутация разрушена, можно править без стеснений". Это плохая новость для Вашингтона даже в столь знаменательный день.
Автор: Мартин Муно, обозреватель DW
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