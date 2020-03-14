Комментарий: Ностальгия по СССР - бегство в выдуманное прошлое

Опрос "Левада-центра" об отношении граждан России к СССР способен произвести самое удручающее впечатление. По крайней мере на того, кто не любит СССР и не жалеет о его распаде. 75 процентов граждан России считают советский период истории едва ли не "золотым веком", и совсем немногие помнят пустые прилавки и "железный занавес". Как тут не расстроиться?

Но если посмотреть на данные опроса внимательнее, то ситуация вовсе не так печальна. Во всяком случае, вернуться на советский путь развития считают правильным только 28 процентов участников опроса. Очевидно, что советская ностальгия - не политическая программа, которая сплачивает большинство граждан России вокруг четких идей и концепций и побуждает их к каким-то действия или решениям. Это некая весьма расплывчатая мифология, в которой каждый пытается найти то, чего ему не хватает: социальную справедливость, предсказуемость или просто здоровье и молодость.

Демография ностальгии по СССР в России

Рассуждая о росте советской ностальгии, нельзя забывать, что у России та же проблема, что и у большинства стран Запада: население стареет, молодых избирателей относительно мало. Поэтому меняются и акценты в политической пропаганде.

Федор Крашенинников

Это в обществе, где большинство населения - молодежь, имеет смысл обещать ей будущее и звать вперед к новым свершениям. В обществе же, где большинство активных избирателей составляют люди старших возрастных групп, логичнее рассказывать о славном прошлом, когда небо было синее, трава зеленее, а мороженное вкуснее.

На ностальгии пожилого электората активно играют популисты всего мира: агитаторы за "Брекзит" сулили возвращение старой доброй Англии, Трамп обещает сделать Америку снова великой, а правые популисты по всей Европе - вернуть то время, когда мигрантов было мало и их не стыдно было считать людьми второго сорта.

Разница в том, что если в Америке или Европе уставшим от плохих новостей избирателям "продают" ностальгию по довольно сытым и спокойным временам, то в России официальная пропаганда пытается выдать за таковые весьма скудные советские годы. Впрочем, как следует из данных все того же опроса, про пустые советские прилавки и прочие прелести "развитого социализма" большинство опрошенных или не помнят или не хотят вспоминать. Ничего удивительного в этом нет: люди ностальгируют не по историческому СССР, а по мифу о нем, созданному в последние годы усилиями пропаганды.

Российская власть и культ СССР: вперед, в светлое прошлое!

Говоря о советской ностальгии, нельзя не учитывать и сознательно насаждаемый властью культ СССР. Если с утра до вечера со всех трибун и по всем каналам людям бесконечно рассказывают о том, каким великим и прекрасным был СССР и как трагичен для мира и России его распад, то ничего удивительного, что многие начинают в это верить. Включая тех, кто сам никакого Советского Союза не помнит просто потому, что родился после его распада. Если ностальгические сериалы, песни, праздники, книги и передачи идут бесконечной чередой - чего еще ждать?

Как и в случае с фиксируемым в последние годы ростом почтения к Сталину, речь не о чем-то, что само по себе возникло и сформировалось в головах людей после долгих размышлений или свободной общенациональной дискуссии. Любовь к СССР и Сталину растет не снизу, а насаждается сверху.

В итоге возникает замкнутый круг: власть все активнее славит СССР, чтобы продолжать нравиться ностальгирующим избирателям старших возрастных групп. Избиратели еще сильнее ностальгируют по СССР, потому что песни о славном прошлом все громче и заливистее, настоящее все безрадостнее и тревожнее. А о будущем вообще ничего не говорится - кроме того, что и в нем надо будет прежде всего беспокоиться о сохранении памяти о войне, победе и славном советском прошлом.

Любовь к СССР - тупик для российских властей

Безграничная вера в светлое прошлое - достаточно тревожный симптом и для общества, и для власти. Приложив огромные усилия к тому, чтобы население перестало сравнивать свою жизнь с реальной жизнью на Западе, путинская пропаганда заставила россиян сравнивать свою неказистую, бедную, полную несправедливости и тревоги за будущее жизнь с жизнью в идеализированном СССР, где все дешево, стабильно, честно, справедливо и "для народа". Сравнение это очевидным образом не в пользу современной России, особенно на фоне нарастающих проблем в экономике и все большего разочарования в способности нынешней власти сделать жизнь обычного человека лучше, справедливее и богаче.

Ностальгия по СССР в 2020 году - это уже не только отрицание Ельцина, 90-х и западных ценностей, как все еще нравится думать корифеям пропаганды, но и растущее разочарование в современной России, и страх перед будущем.

Но самое главное - это идейный тупик, из которого не видно никакого выхода: прошлого не вернуть, настоящее полно неразрешимых проблем, будущее пугает, а что такое "особый путь России", которым хотят идти 58 процентов опрошенных, никто толком не знает.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр.doc У создателей московского документального Театра.doc Михаила Угарова и Елены Греминой постоянно возникают проблемы с властями. Осенью 2014 года театр вынудили покинуть помещение, в котором он работал около 12 лет. Постановку "Болотное дело" пытались сорвать. На спектакли приходила полиция. Позже худрука Михаила Угарова не выпустили из Москвы на гастроли в Берлин.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр имени Всеволода Мейерхольда В 1938 году по указанию Комитета по делам искусств СССР был закрыт театр Мейерхольда. Еще до этого была снята с репертуара "Баня" Маяковского, запрещена постановка "Самоубийцы" Эрдмана. Закрытию театра предшествовала разгромная статья в "Правде". Позже Всеволод Мейерхольд был арестован и расстрелян. На этом снимке он - справа, вместе с композитором Дмитрием Шостаковичем.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Пьесы Михаила Булгакова Даже знаменитые "Дни Турбиных" Михаилу Булгакову приходилось несколько раз переделывать, прежде чем пьеса была разрешена к постановке во МХАТе. Тем не менее, ее позже сняли с репертуара. Постановку возобновили, но запрещали другие спектакли по пьесам Булгакова: "Бег", "Зойкину квартиру", "Багровый остров".

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр на Таганке Премьера "Гамлета" с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке состоялась в 1971 году. В советское время театр постоянно преследовали запреты. Уже в 1968 году запретили "Живого" по повести Бориса Можаева. Позже снимали и другие спектакли, в том числе легендарую постановку "Мастера и Маргариты". Художественного руководителя Юрия Любимова лишили гражданства. "Гамлета" сняли после смерти Высоцкого.

Какие спектакли запрещали в СССР и России "Новая Мистерия-буфф" После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Опера "Тангейзер" Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Балет "Нуреев" Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом. Автор: Ксения Сафронова

