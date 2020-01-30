Комментарий: Новое руководство Минсвязи начинает c опасной инициативы

Предложение нового министра связи РФ облегчить силовикам доступ к данным граждан опасно, чем бы ни мотивировалось. Даже в странах с развитой демократией, считает Александр Плющев.
Новыми инициативами в области интернета в России уже трудно кого-либо удивить. Но вряд ли кто-нибудь предполагал, что только что назначенный министр связи Максут Шадаев первым делом предложит упростить доступ силовиков к персональным данным россиян. Последовавшие затем разъяснения о том, что это, дескать, просто автоматизация процесса для сотрудников правоохранительных органов, не особенно добавили ясности и оптимизма. Скорее, выглядело так, будто бы планы не предназначались для их обнародования прямо сейчас, но преждевременно утекли, и пришлось как-то спасать ситуацию.
Настораживающая забота Минсвязи
Удивительное предложение нового министра - один из пунктов его презентации на заседании Госсовета по цифровой экономике, состоявшемся в среду, 29 января. На нем речь шла о доступе не только к информации различных госведомств, но и к данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
С учетом последующих разъяснений идея Минсвязи выглядит так: сократить или даже полностью изжить бумажный документооборот, когда те, кто занимаются оперативно-розыскной деятельностью, запрашивают информацию у других ведомств, организаций и структур.
Такая забота о сотрудниках правоохранительных органов не может не настораживать сразу по нескольким причинам. Во-первых, объекты заботы не замечены в строгом соблюдении закона о персональных данных: часть баз, которые можно свободно купить в интернете, утекли именно из силовых структур. Во-вторых, облегчение доступа к таким данным, очевидно, открывает путь к злоупотреблениям.
Имиджевые издержки компаний
Не то чтобы они невозможны сейчас, но есть какие-то сдерживающие факторы, пусть и в виде формальности, вроде письменного запроса на бумаге с печатью, а то и судебного решения. Да, суды охотно идут навстречу госорганам, а многие сервисы, которые получают запросы, чаще предпочитают не вступать в конфликт с силовиками и с легкостью сдают им своих пользователей. Но все это приводит к имиджевым издержкам, пользователи понимают, что компании не прибегли ко всем предоставленным законом возможностям, чтобы защитить их.
Из-за этого летом 2018 года, в самый разгар антиэкстремистской кампании и посадок за репосты соцсети "ВКонтакте" даже пришлось оправдываться и бороться за улучшение имиджа, настолько ее руководство обеспокоило возмущение пользователей по этому поводу. А критиковали их всего лишь за то, что "ВКонтакте" не требует соблюдения всех необходимых формальностей, выдает данные по запросам с каких-то странных мейлов - словом, бежит впереди паровоза, что, мягко говоря, выглядит не самым приличным образом, когда речь идет о судьбе и свободе пользователей соцсети.
Данные - это ресурс, а ресурс - это соблазн его использовать
Теперь представим, что процесс запросов будет автоматизирован: сотрудник полиции или другого силового ведомства заполняет простую форму, нажимает на кнопку и все! Нетрудно представить, насколько вырастет производительность и количество таких запросов. А наши интернет-сервисы или банки - это совсем не Google, который на днях ввел плату за обработку запросов правоохранительных органов.
Да и невозможно у нас такое, скорее, появятся автоматизированные системы ответов. Вот и готов фактически прямой доступ силовиков к нашим банковским счетам и разговорам. Особенно красиво это смотрится на фоне того, как чиновники ловко маскируют свою, не соответствующую никаким доходам собственность, в том числе за наименованием "Российская Федерация".
Даже если отбросить фактор коррупции и служебной нечистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов, расширение доступа силовиков к данным граждан не сулит ровным счетом ничего хорошего. И даже если происходит это во вполне демократичной стране.
Просто потому, что данные - это ресурс, а ресурс - это соблазн его использовать. В этом смысле подобную модернизацию можно сравнить с электронным голосованием. Вроде и передовая штука, и жизнь существенно облегчает, но какие бездны злоупотреблений или просто ошибок за ней кроются - никто не знает, а потому в мире не особенно рискуют его вводить.
Минсвязи меняет курс
Не то чтобы при прежних руководителях министерство связи было бастионом, смело и эффективно защищающим высокотехнологичную сферу от репрессивного регулирования. Его руководители и чиновники вряд ли могли себе позволить сильно отклоняться от общей линии на усиление контроля над интернетом.
Однако и большого рвения за ними никогда замечено не было, а несколько спорных законопроектов даже получили отрицательные заключения министерства. Что, впрочем, не помешало их дальнейшему принятию.
Похоже, ситуация меняется. Об этом говорит и назначение на должность замминистра сенатора Людмилы Боковой, соавтора тех самых одиозных законов, что не вызывали бурного восторга в Минсвязи.
Закон о противодействии распространению фейков, закон о неуважении к власти, закон о суверенном интернете и даже о физлицах-"иностранных агентах" - все это Людмила Бокова со товарищи. После такого кадрового решения охотно поверишь, что министерство будет бороться за лидерские позиции в деле дальнейшего удушения свободного интернета.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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