Комментарий: Новогодние подарки Трампа Путину

Не успели власти США объявить о намерении снять санкции с "Русала" Олега Дерипаски, как Дональд Трамп сделал новый подарок Кремлю: объявил о выводе американских военных из Сирии. Вслед за этим в отставку подал министр обороны Джеймс Мэттис - один из главных сторонников сдерживания путинского режима. Он пытался убедить президента в том, что ИГИЛ пока не побежден, и, что еще важнее, нельзя оставлять стратегически важную страну на милость Тегерана и Москвы. Не убедил и теперь уходит.

Путин спас Асада

Судя по всему, Трамп начал кампанию за свое переизбрание. Он гордится тем, что, в отличие от многих своих предшественников, старается выполнить все предвыборные обещания. Вдобавок, в ближайшее время судья должен огласить приговор его бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну - и тема вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года вновь вернется в центр внимания публики. Сторонники Трампа решение уйти из Сирии примут на ура.

Константин Эггерт

Вывод американских войск из этой страны не может не радовать Путина, который походя пнул американцев на традиционной предновогодней пресс-конференции: мол, они там были незаконно, поэтому их уход закономерен. Российский президент теперь может спокойно сказать: "Мое решение войти в Сирию в 2015 году было правильным. Я спас Асада и стал специалистом номер один в мире по противодействию смене режима". А то, что события в Сирии были именно попыткой США и их союзников убрать Асада, для Кремля - аксиома.

И никакие аргументы, что предпосылки гражданской войны существовали задолго до так называемой "арабской весны", не производят никакого впечатления в кабинетах за красной стеной. Это неважно, что российские ВВС воевали не с ИГИЛ, по крайней мере, не в первую очередь, а, прежде всего, со всей остальной оппозицией сирийскому режиму. Победителей не судят - это Путин понял еще после захвата Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. С тех пор Запад давал ему мало поводов в этом усомниться.

Удача Дерипаски

Ведь даже к санкциям российский режим привык. Судя по данным моих источников в Вашингтоне, координируются они, мягко говоря, не очень эффективно. Вакансия координатора санкций в государственном департаменте США, которую до 2017 года занимал ветеран холодной войны Дэн Фрид, до сих пор не занята, что, по сути дела, означает ее упразднение. Отсутствие нормальной координации и привело к тому, что запретительные меры против "Русала" оказались настолько плохо продуманными, что сказались на ценах на мировом рынке алюминия.

Правда, Дерипаске пришлось значительно снизить свою долю участия в "Русале" и двух других компаниях, которые он раньше полностью контролировал. Персональные санкции, введенные против него и его активов, также будут действовать. Однако сам факт переговоров министерства финансов США с олигархом - скорее признак того, что администрация в Вашингтоне, как минимум, не едина в вопросе штрафных мер, а как максимум - вводит только те, без которых в конгрессе поднимут шум.

Кстати, вторая серия запретов, связанная с отравлением отца и дочери Скрипалей, должна была вступить в силу еще в ноябре, но была фактически отложена на неопределенное время, что свидетельствует, скорее, в пользу второй версии. Это еще один подарок, положенный Вашингтоном под кремлевскую елочку.

Путин на базаре

Похоже, что большой стратегический план Трампа и его советника по национальной безопасности Джона Болтона - добиться от Путина благосклонного нейтралитета в начавшемся глобальном противостоянии США с Китаем и Ираном - предусматривает отказ от дополнительного давления на Кремль. Может ли что-то пойти не так для Путина? Конечно, может. Конгресс, который после перехода Палаты представителей под контроль демократов, стал еще более антипутинским, займется санкциями сразу после того, как соберется на первую сессию в январе.

Собственно, конгрессмены и сенаторы сегодня и есть главные противники Кремля в Вашингтоне. Однако команда Дональда Трампа, очевидно, будет делать все, чтобы смягчить последствия их деятельности для Москвы, по крайней мере, пока не убедится, что никакой помощи в борьбе против пекинских коммунистов и иранских мулл от Владимира Владимировича ждать не приходится. А он будет тянуть время, убеждать Трампа, что не все так просто и торговаться, торговаться, торговаться…

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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