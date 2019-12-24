Комментарий: НКО как "любимый враг"

"Норвежцы, проваливайте! Наши дети не продаются!" В последнее время на улицах Софии часто появлялись разгневанные люди с плакатами такого содержания - националисты, религиозные фундаменталисты и озлобленные противники нового законопроекта о социальных выплатах в Болгарии. Такими же волнениями ранее сопровождалась разработка "Стратегии для ребенка" (комплекс мер, направленных на защиту детей), а до этого - принятие Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Последний документ многие болгары воприняли как попытку легализовать однополые браки и "третий пол".

Так и на этот раз - общество в Болгарии обеспокоено тем, что государство якобы собирается разрушить институт "традиционной болгарской семьи". Но при чем же тут норвежцы? Дело в том, что несколько некоммерческих неправительственных организаций, участвовавших в разработке трех вышеперечисленных проектов, получают финансирование из Европейского экономического пространства (EWR) и фонда EEA and Norway Grants, основанного Исландией, Лихтенштейном и Норвегией. Отталкиваясь от этого, болгарская бульварная пресса шокировала читателей страшилками о том, как норвежская служба защиты прав ребенка Barnevernet вырывает детей из лона семьи.

Ивайло Дитчев

Мобилизация ради "национального суверенитета"

Подобные ситуации повторяются все чаще. Популизму новой волны нужны враги. Именно поэтому популисты все чаще обвиняют неправительственные организации (НПО) и некоммерческие организации (НКО) в разрушении национального единства, преследовании эгоистических интересов и приватизации общественных программ. (В российском праве есть термин "некоммерческая организация", но не существует термина "неправительственная организация". - Ред.) При этом речь идет не о всех некоммерческих организациях. Ведь родители, патриотически настроенные граждане, протестанты, традиционалисты и сами нередко объединяются в НКО. Враждебно в Болгарии нередко относятся к организациям, получающим финансирование из-за границы. Этим "предателям" в Болгарии даже навесили отдельный оскорбительный ярлык - "соросоиды". Под этим подразумеваются те структуры, которые получают деньги от фонда американского миллиардера Джорджа Сороса и таким образом становятся его "прислужниками" или "грантоедами".

Националистические партии в Болгарии с 2017 года пытаются добиться принятия закона, запрещающего объединениям судей получать деньги из-за рубежа. В связи с этим в 2019 году был разработан законопроект, запрещающий им получение финансирования из каких-либо источников, кроме ЕС (под этот запрет подпадали бы, в частности, деньги американских фондов). А пророссийская партия правоэкстремистского толка "Атака" предлагает в принципе запретить профессиональные объединения в юридической сфере.

Многим эта новая волна мобилизации для защиты национального суверенитета сильно напоминает борьбу против так называемого "империалистического отвлекающего маневра" времен коммунистической диктатуры.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому НКО, получающие зарубежное финансирование, приобретают статус "иностранных агентов". Данный закон был направлен не только на НКО, занимающиеся политической деятельностью, но и на гуманитарные организации и организации гражданского общества. Сегодня "иноагентом" признан не только Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, но и общество "Международный Мемориал", которое занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России.

Демонизация Сороса и давление на НПО в Венгрии

Плакат кампании против Джорджа Сороса в Венгрии

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану удалось использовать демонизацию Джорджа Сороса в Восточной Европе в своих целях. Но не только. Закон о транспарентности организаций, получающих заграничное финансирование, принятый в Венгрии в 2017 году, а также введение 25-процентного налога для НКО, деятельность которых связана с миграцией, стал долгожданным примером для подражания для авторитарных властей Турции и популистского правительства Италии. Критика Еврокомиссии в этой связи пока не возымела никакого эффекта.

Несомненно, становится проблематичным, когда НКО и НПО выстраивают структуры, параллельные официальным, и приватизируют социальные институты, когда люди, которые не были избраны на государственные должности, готовят проекты новых законов, организуют протесты или занимаются образованием особо уязвимых социальных групп.

Но возникновение НКО в Восточной Европе в результате краха коммнистических режимов, в сложное переходное время 1990-х годов, стало шоком именно потому, что в тот момент государственные институты развалились и целый ряд их функций взяли на себя как раз неправительственные организации. Для некоторых интеллектуалов в то время НКО стали и способом заработать. Теоретически такой подход возможен и сегодня, но на практике зарплаты в государственном и коммерческом секторе в наши дни существенно превосходят заработок в "третьем секторе", то есть в неправительственных и некоммерческих организациях. Тем не менее тема денег по-прежнему остается болезненной, поскольку среднестатистический гражданин Восточной Европы до сих пор испытывает зависть к говорящим по-английски и имеющим связи с Западом представителям НКО, жизнь которых кажется ему гораздо менее тяжелой.

Популистам невыгодно активное гражданское общество

Необходим консенсус относительно того, что могут финансировать международные спонсоры, например, деятельность в сфере верховенства закона и защиты прав человека. Ведь если договориться об общих ценностях, вопрос о том, откуда поступают деньги, может стать второстепенным, особенно в ЕС и евроатлантическом пространстве. Однако именно эти ценности либеральной демократии и становятся объектами нападок крайне правых.

Когда граждане самоорганизуются в НКО, они становятся помехой для авторитарных политиков - не только из-за своего конкретного рода деятельности, но и потому, что мобилизуют общественное мнение за границей против местных автократий. Главная цель таких организаций - держать власть имущих в ответе. Именно для этого после краха коммунизма международные НКО были "импортированы" в Восточную Европу. Ведь в 1990-е годы условием для финансовой поддержки НКО из-за границы был постепенный и полный переход организации на финансовую поддержку в собственной стране. Но, к сожалению, и сегодня в Болгарии и Румынии практически нет бизнесменов, которые бы финансировали НКО, поддерживающие меньшинства. Они скорее предпочитают спонсировать футбольные клубы или фольклорные фестивали.

Почему же популисты так яро критикуют финансирование НКО из-за рубежа, если за счет этих денег восполняются дефициты бюджетов в их собственных странах? Очевидно, они просто не хотят, чтобы граждане самоорганизовывались. Философ Ханна Арендт (Hannah Arendt) писала, что тоталитарное правление возможно там, где нация состоит из отчаявшихся, недоверчивых, разрозненных индивидуумов. То же относится и к власти популистов.

Ивайло Дичев - профессор культурной антропологии в Софийском университете в Болгарии. Он преподавал в частности в Германии, Франции и США.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев

