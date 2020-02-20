 Комментарий: Ненависть в сердце Германии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 20.02.2020

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Мнения

Комментарий: Ненависть в сердце Германии

Убийства в Ханау подтверждают эскалацию ненависти и насилия в ФРГ. Немецкие политики и общественность должны, наконец, на это отреагировать, пишет главный редактор DW Инес Поль.

Полицейские на месте преступления в Ханау

Полицейские на месте преступления в Ханау

Итак, теперь это случилось и в Ханау. В третий раз за последние несколько месяцев в Германии происходит событие, являющееся ярким проявлением ненависти и безумия. В июне 2019 года возле своего дома был убит политик Вальтер Любке (Walter Lübcke), выступавший в поддержку беженцев. В октябре только прочная дверь помешала правому радикалу устроить кровавую резню в заполненной людьми синагоге в Галле.

Теперь же в городе Ханау под Франкфуртом мужчина убил десять человек. Ранее он опубликовал видеопослание, в котором распространял расистские идеи и теории заговора. Спустя несколько дней после этого он застрелил посетителей двух кальянных, а затем и свою собственную мать.

Ультраправая идеология - питательная среда для убийц

Людей, совершивших эти преступления, объединяет ненависть ко всему, что не вписывается в их националистические представления о том, какой должна быть Германия. Вне зависимости от того, были ли они связаны друг с другом и находились ли в контакте с другими правыми радикалами, Германия должна признать, что ненависть проникла в самое сердце нашей страны.

Инес Поль

Инес Поль

Политикам и представителям гражданского общества нужно отдавать себе отчет в том, что питательной средой для убийц становятся расистские, женоненавистнические и ультраправые идеологии, которые снова стало не стыдно озвучивать даже в так называемых "приличных домах".

Эти убийства не должны рассматриваться как отдельно взятые преступления, не связанные друг с другом. Вне зависимости от того, направлено ли это бесчеловечное насилие против толерантных политиков, евреев или мусульман, подобные акты являются проявлением идей, которые вновь могут получить широкое распространение в немецком обществе.

Эти "тревожные звонки" сигнализируют нам о необходимости еще раз убедиться, располагает ли сегодня государство необходимыми инструментами для выполнения своей суверенной задачи - обеспечения индивидуальной безопасности всех граждан. И именно так, как это прописано в Основном законе Германии - вне зависимости от их происхождения, религии или пола.

Контекст

После нападения на пассажиров поезда под Вюрцбургом официальный Берлин хранит молчание. По поводу случившегося высказываются лишь некоторые политики, в том числе рассудительный глава МВД Баварии. (19.07.2016)

Убийство двух человек на почве антисемитизма в Галле привлекло внимание к федеральной земле Саксония-Анхальт, где идеология правого экстремизма проникает во все слои общества. (11.10.2019)

После событий в Ханау, где преступник расстрелял девять человек, немецкие политики выступили за жесткие меры в борьбе с правым террором. (20.02.2020)

Ненависть в интернете может привести к убийствам

Какие шаги можно предпринять для искоренения ненависти и безумия в Сети? Ведь интернет - это не виртуальный космос, в котором бедные и потерянные души могут выпускать пар под прикрытием свободы слова. Атаки в Ханау стали еще одним доказательством того, что разжигание ненависти не остается без последствий и может привести к гибели людей 

Политики теперь должны четко, быстро и однозначно отреагировать, и не только на словах. В противном случае в один прекрасный день положение еще ухудшится, и на карту будет поставлено все, что лежит в основе нашего конституционного государства с его гарантиями защиты индивидуальных прав и свобод.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) права, когда говорит, что "расизм - это яд". Но одного только диагноза недостаточно. Ответом на преступления должно стать решительное объявление войны всем идеологиям человеконенавистничества и их распространению в интернете. Хватит перекладывать всю ответственность за это на Facebook, Twitter и другие интернет-компании.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Вадим Шаталин


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