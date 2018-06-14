Комментарий: Наследие ЧМ-2018 - футбол в России становится праздником

Июль прошлого года. В очереди на внутрироссийские рейсы в московском аэропорту Шереметьево передо мной стоят десятки перуанцев, мексиканцев, шведов. Кто-то из них летит в Нижний Новгород, другие - в Самару или Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть футбол и добавить ярких красок городам, для которых иностранцы в таком количестве в диковинку. Одновременно на Никольской улице в центре российской столицы в режиме нон-стоп продолжаются международные гуляния. Чемпионат мира 2018 года подарил России свой карнавал. Год спустя иностранцы давно разъехались по домам, а в очереди на стойках внутренних рейсов вновь лишь изредка слышна незнакомая речь. Но кое-что осталось.

ЧМ-2018 приблизил футбольную Россию к Европе

За время мундиаля, завершившегося ровно год назад, 15 июля, сотни тысяч россиян на себе ощутили, что поход на футбольный матч может быть праздником. Что посетить стадион с подругой или с женой и детьми совсем не страшно, что это - реальная альтернатива походу в кино, прогулке по парку или торговому центру. Футбол и раньше считался спортом №1 в России, но хулиганы, мат, файеры, да и банально старые стадионы с хлипкими и грязными пластиковыми сидениями отпугивали многих зрителей.

Илья Коваль

Всего этого в российском футболе постепенно становилось и становится все меньше еще с конца нулевых, но многие стереотипы оставались нерушимыми. А ЧМ-2018 открыл этот вид спорта для широкой публики в России с новой стороны. Благодаря этому турниру страна в футбольном плане приблизилась к Европе, где уже давно принято ходить на матчи с семьей, ничуть не беспокоясь о безопасности, и видеть на трибунах улыбки, а не яростные оскалы.

Ходить на стадион в РФ стало модно

Россияне пришли на игры ЧМ и им понравилось. Неслучайно по итогам сезона 2018/2019 был установлен рекорд посещаемости Российской премьер-лиги (РПЛ) в постсоветской истории. В среднем на матчи чемпионата России ходили 16 817 зрителей. Особенно прибавилось болельщиков на новеньких стадионах. К примеру, в Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге посещаемость увеличилась в 2-2,5 раза!

Народ массово пошел даже на клубы ФНЛ (второй по силе дивизион РФ), получившие в пользование современные арены. Так, например, волгоградский "Ротор" собирал в среднем почти 19 тысяч зрителей, "Нижний Новгород" - более 15 тысяч. Ходить на стадион стало модно - селфи на трибунах сулит много лайков и респект от знакомых. Разговор о футболе уже не моветон, а очень даже комильфо в любой компании. Даже, казалось бы, далекие от спорта люди могут порассуждать о “русском богатыре" Артеме Дзюбе и "главном неудачнике страны" Федоре Смолове, не забившем решающий пенальти.

На футбол или в кино?

Это наследие чемпионата мира будет не так просто сохранить: эффект новизны постепенно поблекнет и надо будет привлекать болельщиков чем-то другим. А с этим связаны сразу несколько трудностей. Во-первых, все стадионы, кроме петербургского, построили без крыш, которые критически важны для комфорта зрителей в холодную погоду.

А значит, поздней осенью и ранней весной бороться за зрителя по-прежнему будет практически невыполнимой миссией: при минусовой температуре выбор между двумя часами в кино или на стадионе становится для многих довольно очевидным. Во-вторых, по качеству зрелища российский футбол далеко не всегда дотягивает до голливудских блокбастеров, так что от клубов потребуется ежедневная активная работа с болельщиками - как в соцсетях, так и перед стадионами в дни матчей.

Широкая публика - это вызов еще и потому, что фанаты-ультрас в России привыкли чувствовать себя хозяевами футбольных арен. Найти баланс между сохранением фанатского актива, обеспечивающего эффектный зрительный и шумовой антураж, и массовым болельщиком, который не хочет слушать мат или дышать дымом от пиротехники, - особое искусство. И его российскому футболу предстоит освоить.

Старые проблемы, новая надежда

У футбола в России остается масса старых проблем. Большинство клубов сидят на шее региональных бюджетов. Ежегодно несколько команд банкротятся, а футбольные чиновники на этом фоне рассуждают о необходимости расширения премьер-лиги, но не могут разобраться с актуальными вопросами - например, когда в России, наконец, появится технология видеоассистента судьи (VAR). В итоге, очевидно, в этом сезоне VAR будет не на всех матчах, что создает предпосылки для скандалов и жалоб на судейство.

Но все же благодаря ЧМ-2018 у российского футбола появилась надежда зажить по-новому. Главное теперь сохранить и приумножить возникшее в России ощущение праздника вокруг матчей.

Автор: Илья Коваль, журналист DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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