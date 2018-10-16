Комментарий: Назад к безальтернативным выборам

Выборы губернатора Хакасии превратились в анекдот. Первый тур 9 сентября принес относительную победу коммунисту Валентину Коновалову, получившему 44,81%, главу республики Виктора Зимина тогда поддержали только 32,42% избирателей. Явно не без помощи Кремля он после этого решил снять свою кандидатуру и во втором туре не участвовать. После этого последовательно от такой чести отказались также выдвиженцы от "Справедливой России" и Партии роста. Теперь коммунист остался в гордом одиночестве, а выборы перенесены аж на 11 ноября.

Игры генералов губернаторами

Хакасия оказалась лакмусовой бумажкой для российского электорального авторитаризма. Оказалось, что, даже играя по им самим придуманным правилам, Кремль не всегда может навязать региону "своего" человека. В итоге, желание соблюсти приличия здесь вступило в противоречие с интересами околокремлевских групп влияния. Поговаривают, что эти любимые Владимиром Путиным охотничьи угодья приглянулись министру обороны Сергею Шойгу, который хочет сохранить регион в зоне своего влияния любой ценой.

Может это и не так, но в Хакасии с первого тура выборов 9 сентября наблюдалось явное противостояние местных начальников и московских. Регионалы как по команде все работали на досрочные выборы, а ответственные за голосование в Москве, например глава ЦИК Элла Памфилова, пытались сохранить ситуацию в правовом поле, но также помешать победе коммуниста.

Иван Преображенский

Вопрос, чем так испугал всех тридцатилетний Коновалов? Что, победа одного единственного "несанкционированного" кандидата развалит Россию? Или Минфин так боится давать деньги незнакомцу, возглавившему регион-банкрот, как уверяют некоторые близкие к Кремлю политологи?

Все эти версии выглядят несостоятельными. Победил в Хабаровском крае без санкции Кремля член ЛДПР - и регион ни от финансирования не отключили, ни режим не рухнул. Просто никакие правила в России не работают, когда кому-то достаточно влиятельному хочется посадить на губернаторство своего человека.

Скорее всего, это врио губернатора Михаил Развозжаев, которого Владимир Путин попросил месяц поруководить регионом и подготовить его к выборам. Теперь этот срок серьезно вырос, а кремлевский ставленник явно делает заявку на будущее губернаторство. Например, под его руководством в регион-банкрот демонстративно пошли московские деньги "заливать протест".

Раз деньги пошли, а давать их в руки молодому коммунисту никто не готов, то лично у меня нет сомнений в том, что Кремль готовится к отмене выборов. Как он это может провернуть, не нарушая закон?

Блок коммуниста и беспартийных

После того, как все кандидаты кроме коммуниста снялись, в Хакасии пройдут безальтернативные выборы. Это беспрецедентная чуть ли не с советских времен ситуация. Тогда, как известно, граждане приходили и голосовали за единственного кандидата - от нерушимого блока "коммунистов и беспартийных".

Сейчас ситуация зеркально повторяется. Вновь налицо блок коммуниста Коновалова и беспартийных народных масс, которые готовы голосовать за кого угодно, только не за кандидата от "Единой России". Но этот союз теперь направлен против действующих властей. Парадоксальным образом безальтернативные выборы сегодня - самые демократичные и альтернативные в России.

Коновалову "необходимо набрать 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, плюс один голос", объясняет теперьхакасский избирком. За это сейчас и пойдет борьба.

До 11 ноября времени хватает, чтобы залить протест деньгами, убедив избирателей голосовать против коммуниста, чтобы затем, на новых выборах, избрать "правильного" кандидата, который привез им из Москвы финансирование, или в крайнем случае просто найти новый повод для снятия коммуниста с выборов.

Кто победит в Хакасии?

Не думаю, что выборы в Хакасии все же состоятся. Слишком велика уверенность околокремлевских кланов в том, что в важных для них регионах должны быть посажены "на княжение" верные люди. Настроения избирателей кажутся им временными, а любое недовольство проще все еще "залить" деньгами, даже с учетом того, что их сейчас не хватает даже на пенсии. Столичный правящий класс в России уверен, что всегда сможет сохранить контроль и над региональными элитами.

Но советский опыт показывает, что ощущение контроля над ситуацией может быть обманчивым. Но кто же его сейчас помнит? Полвека не прошло с момента распада СССР, а уроки его в России уже забылись.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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