 Комментарий: Молчание Германии Путин трактует как ее слабость | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 05.01.2020

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Мнения

Комментарий: Молчание Германии Путин трактует как ее слабость

Решающим является не то, что происходит на самом деле, а лишь то, как это воспринимается сейчас и как об этом потом будут вспоминать. Поэтому четкий язык в отношении России необходим, считает Йорг Химмельрайх.

Ангела Меркель и Владимир Путин

Отношения между Германией и Россией в политической сфере опустились до новой низшей точки. Но несмотря на убийство гражданина Грузии в Берлине, федеральное правительство и почти все немецкие партии в спешном порядке - как будто ничего не произошло - перешли к текущей повестке дня. Все как всегда: никто не хочет без необходимости портить отношения с Путиным. Российский президент, мол, нужен для решения проблем на многих важных внешнеполитических аренах, таких как Ближний Восток, Восточная Украина или гонка ядерных вооружений. Это - прописные истины.

Но именно такая логика приводит к фатальным просчетам в немецкой политике по отношению к России. Не следует верить в то, что, дипломатично умалчивая о противоречащих международному праву атаках Путина на европейские законы и миропорядок, можно добиться от него уступок в других вопросах. Как раз наоборот: такое поведение Путин считает проявлением слабости. Эта слабость Европы делает его сильным - и на внутриполитической, и на мировой аренах. Ведь тот, чья интерпретация окажется доминирующей в общественном восприятии событий, затуманенном фейковыми новостями, и становится самой влиятельной политической фигурой.

Поэтому публичный язык в современном мире общения с интернетом и соцсетями является решающим показателем силы в отношениях между государствами. Кто сегодня может позволить кому-то что-то сказать, не опасаясь последствий?

Меркель молчит, Путин лжет

Когда президент Франции Макрон, рассерженный на Трампа и разочарованный летаргией Берлина в деле расширения германо-французского сотрудничества в области вооружений, диагностирует НАТО "смерть головного мозга", канцлер ФРГ Меркель торопится к микрофону, чтобы громко заявить, что немецкое правительство не разделяет его точку зрения. Когда же в конце августа среди бела дня в столице Германии убили гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в Берлине на протяжении недель царило сперва напряженное молчание. И так продолжалось даже тогда, когда в скором времени следы привели к Вадиму Соколову и указали на очевидную поддержку со стороны российских госструктур, то есть, стало ясно, что речь идет о заказном преступлении, которое едва ли могло произойти без ведома Путина.

Йорг Химмельрайх

Йорг Химмельрайх

В конечном итоге федеральная прокуратура не могла не взяться за это дело, потому что Россия отказывалась от любого сотрудничества в расследовании этого преступления. Когда же подоплеку убийства уже невозможно было скрывать, правительство Германии, чтобы не стать совсем уже посмешищем в глазах Путина, было вынуждено выслать из страны двух сотрудников российского посольства. Это была чрезвычайно мягкая реакция, учитывая такое явное посягательство на суверенитет и безопасность Германии.

На пресс-конференции после встречи в "нормандском формате" в Париже в ночь на 10 декабря Путин в присутствие Меркель заявил, что в случае с Хангошвили речь шла о "бандите", экстрадиции которого требовала Москва, а Берлин якобы не отвечал на ее запросы. Это была, разумеется, откровенная ложь и одновременно молчаливое объяснение и признание казни человека российскими госструктурами. Канцлер ФРГ, конечно, знала, что слова Путина - ложь, но промолчала. Лишь на следующий день пресс-секретарь правительства ФРГ скромно заявил, что никаких обращений со стороны России к Берлину выдать Хангошвили не было.

Чья интерпретация верна, тот и победит  

Контекст

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Путин может лгать Берлину, не опасаясь последствий. Таким образом немецкое правительство непозволительно уступает ему возможность навязывать обществу свою интерпретацию покушения России на суверенитет Германии и свои стандартные объяснения, что Россия, дескать, это невинная жертва клеветы со стороны враждебного Запада. Российские военные никогда не участвовали в конфликте на востоке Украины... Пассажирский "Боинг" MH17 малайзийских авиалиний с 298 пассажирами на борту хотя и был сбит российским ЗРК "Бук", но это, разумеется, сделала не Россия... Все это, мол, попытки западных заговорщиков ее оклеветать.

В политике Германии, проводимой по отношению к России, недопустимо терпеть такую интерпретацию событий. Тот, кто не возражает Путину и оставляет за ним последнее слово, фактически официально одобряет его поступки и расширяет ему поле для маневра и атак на суверенитет Германии.

Это должны осознавать все представители правительства Германии и политических партий, считающие, что путем замалчивания и преуменьшения вопиющих нарушений международного права можно побудить Путина к какому-либо сотрудничеству или экономическим одолжениям. Напротив. Тот, кто серьезно заинтересован в безусловно необходимом сотрудничестве с ним, не должен избегать ясных слов в публичном пространстве.

Автор: Йорг Химмельрайх - эксперт по России, преподаватель истории в берлинском отделении парижской Высшей школы экономики (École Supérieure de Commerce à Paris).

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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