 Комментарий: Меркель нашла правильные слова при посещении Освенцима | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 09.12.2019

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Мнения

Комментарий: Меркель нашла правильные слова при посещении Освенцима

Ангела Меркель использовала свою первую поездку в Освенцим, чтобы решительно осудить проявления антисемитизма. Ее слова никогда не были столь актуальными, как сейчас, пишет Инес Поль.

Ангела Меркель во время посещения Освенцима, 6 декабря

Ангела Меркель во время посещения Освенцима, 6 декабря

Уже несколько лет подряд в Германии все громче звучат голоса, призывающие оставить прошлое позади и, наконец, избавиться от бремени исторической вины, которое страна несет со времен национал-социализма.

В то же время в ФРГ растет число преступлений, совершенных на почве антисемитизма. Оба явления, несомненно, связаны между собой. 9 октября в восточногерманском городе Галле два человека погибли от рук правого экстремиста, который попытался ворваться в переполненную синагогу во время большого еврейского праздника Йом-Кипур. Только по счастливой случайности удалось избежать еще более страшного кровопролития. Однако евреи в Германии снова вынуждены опасаться за свою жизнь. Это горькая правда.

О Холокосте нужно рассказывать снова и снова

Тот факт, что Ангела Меркель (Angela Merkel) совершила свою первую поездку в бывший лагерь смерти Освенцим именно по приглашению Фонда "Освенцим-Биркенау", полностью соответствует прагматичному характеру канцлера ФРГ.

Инес Поль

Инес Поль

Фонд работает над сохранением мемориала на месте бывшего концлагеря. Поэтому не стоит удивляться, что главный посыл выступления Меркель заключался в том, что преступления национал-социализма не должны быть забыты, и Германия никогда не перестанет нести за них особую ответственность.

Как отметила Меркель, о тогдашних событиях нужно рассказывать "снова и снова". "Освенцим был управляемым немцами лагерем уничтожения", - подчеркнула глава правительства ФРГ, добавив, что чувство ответственности за произошедшее навсегда останется частью "национальной идентичности немцев".

Меркель удалось найти подходящие слова

Любой, кто хотя бы раз побывал в Освенциме, может себе представить, как сложно канцлеру должно быть было найти подходящие слова. Однако Меркель это удалось. Она не замерла в немом оцепенении, охваченная чувством вины, а сделала из прошлого вполне четкие выводы, которые могут помочь избежать ошибок в настоящем. 

В своей речи Меркель отметила, что предупреждения о потенциальных преступлениях на почве нетерпимости - не просто риторика. Сегодня люди снова сталкиваются с проявлениями расизма, а антисемитизм угрожает евреям в Германии и Европе в целом. По словам канцлера, память об Освенциме обязывает каждого человека защищать достоинство своих сограждан. "Мы никогда не должны забывать и закрывать эту главу нашей истории или преуменьшать ее значение", - подчеркнула Меркель.

Солидарность с евреями

Сознательная солидарность с евреями и постоянное предостерегающее напоминание об ужасах нацизма характеризуют все годы пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера.

Контекст

Впервые за 14 лет на посту канцлера Меркель посетит Освенцим. Визит приурочен к 10-летию основания Фонда "Освенцим - Биркенау", работающего над сохранением мемориала на месте бывшего лагеря смерти. (06.12.2019)

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Люди, пришедшие в синагогу в Галле в праздник Йом Кипур, чудом не стали жертвами массового убийства от рук неонациста. Антисемитизм нельзя банализировать, убеждена главный редактор DW Инес Поль. (10.10.2019)

После нападения на синагогу в Галле в Германии обсуждают рост антисемитизма в стране. DW поговорила с очевидцем теракта, главой еврейской общины и выходцем из Киева Максом Привороцким. (31.10.2019)

Она пять раз побывала в израильском мемориале памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". В 2009 году вместе с тогдашним президентом США Бараком Обамой Меркель посетила бывший концентрационный лагерь Бухенвальд, в 2013 году она встретилась с бывшими узниками лагеря смерти Дахау, а в 2015-м вновь побывала в Дахау к 70-летию годовщины освобождения концлагеря.

Теперь же - впервые за 14 лет на посту главы правительства ФРГ - Меркель посетила и Освенцим. Ни один другой лагерь не символизирует зверства нацистов и не раскрывает огромные масштабы совершенных там массовых убийств так, как этот. В общей сложности в Освенциме было убито более миллиона человек.

Как немке мне неудобно и стыдно за то, что я должна это говорить. Однако за всю историю существования ФРГ тот факт, что канцлер съездила именно в Освенцим, никогда не имел бы большего значения, чем сейчас - во времена, когда антисемитские и националистические настроения снова набирают популярность и становятся обыденным явлением - в том числе и в парламентах немецких федеральных земель. И когда евреи на улицах и в синагогах Германии должны снова опасаться за свою жизнь.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

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  • В лагере Аушвиц 1

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    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

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    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

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  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

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  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 06:19

Выжившая в Освенциме

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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