Комментарий: Меркель нашла правильные слова при посещении Освенцима

Уже несколько лет подряд в Германии все громче звучат голоса, призывающие оставить прошлое позади и, наконец, избавиться от бремени исторической вины, которое страна несет со времен национал-социализма.

В то же время в ФРГ растет число преступлений, совершенных на почве антисемитизма. Оба явления, несомненно, связаны между собой. 9 октября в восточногерманском городе Галле два человека погибли от рук правого экстремиста, который попытался ворваться в переполненную синагогу во время большого еврейского праздника Йом-Кипур. Только по счастливой случайности удалось избежать еще более страшного кровопролития. Однако евреи в Германии снова вынуждены опасаться за свою жизнь. Это горькая правда.

О Холокосте нужно рассказывать снова и снова

Тот факт, что Ангела Меркель (Angela Merkel) совершила свою первую поездку в бывший лагерь смерти Освенцим именно по приглашению Фонда "Освенцим-Биркенау", полностью соответствует прагматичному характеру канцлера ФРГ.

Инес Поль

Фонд работает над сохранением мемориала на месте бывшего концлагеря. Поэтому не стоит удивляться, что главный посыл выступления Меркель заключался в том, что преступления национал-социализма не должны быть забыты, и Германия никогда не перестанет нести за них особую ответственность.

Как отметила Меркель, о тогдашних событиях нужно рассказывать "снова и снова". "Освенцим был управляемым немцами лагерем уничтожения", - подчеркнула глава правительства ФРГ, добавив, что чувство ответственности за произошедшее навсегда останется частью "национальной идентичности немцев".

Меркель удалось найти подходящие слова

Любой, кто хотя бы раз побывал в Освенциме, может себе представить, как сложно канцлеру должно быть было найти подходящие слова. Однако Меркель это удалось. Она не замерла в немом оцепенении, охваченная чувством вины, а сделала из прошлого вполне четкие выводы, которые могут помочь избежать ошибок в настоящем.

В своей речи Меркель отметила, что предупреждения о потенциальных преступлениях на почве нетерпимости - не просто риторика. Сегодня люди снова сталкиваются с проявлениями расизма, а антисемитизм угрожает евреям в Германии и Европе в целом. По словам канцлера, память об Освенциме обязывает каждого человека защищать достоинство своих сограждан. "Мы никогда не должны забывать и закрывать эту главу нашей истории или преуменьшать ее значение", - подчеркнула Меркель.

Солидарность с евреями

Сознательная солидарность с евреями и постоянное предостерегающее напоминание об ужасах нацизма характеризуют все годы пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера.

Она пять раз побывала в израильском мемориале памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". В 2009 году вместе с тогдашним президентом США Бараком Обамой Меркель посетила бывший концентрационный лагерь Бухенвальд, в 2013 году она встретилась с бывшими узниками лагеря смерти Дахау, а в 2015-м вновь побывала в Дахау к 70-летию годовщины освобождения концлагеря.

Теперь же - впервые за 14 лет на посту главы правительства ФРГ - Меркель посетила и Освенцим. Ни один другой лагерь не символизирует зверства нацистов и не раскрывает огромные масштабы совершенных там массовых убийств так, как этот. В общей сложности в Освенциме было убито более миллиона человек.

Как немке мне неудобно и стыдно за то, что я должна это говорить. Однако за всю историю существования ФРГ тот факт, что канцлер съездила именно в Освенцим, никогда не имел бы большего значения, чем сейчас - во времена, когда антисемитские и националистические настроения снова набирают популярность и становятся обыденным явлением - в том числе и в парламентах немецких федеральных земель. И когда евреи на улицах и в синагогах Германии должны снова опасаться за свою жизнь.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Лагерь смерти Освенцим Ворота с надписью "Труд освобождает" Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

Лагерь смерти Освенцим В одном из административных помещений Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

Лагерь смерти Освенцим В одной из камер Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

Лагерь смерти Освенцим Нашивки Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь Аушвиц 2 Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

Лагерь смерти Освенцим Внутри барака В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь смерти Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

Лагерь смерти Освенцим Рабский труд Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

Лагерь смерти Освенцим К "медикам" Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

Лагерь смерти Освенцим Прислуга Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

Лагерь смерти Освенцим Холокост Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

Лагерь смерти Освенцим Дорога смерти Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

Лагерь смерти Освенцим В музее В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

Лагерь смерти Освенцим Печи, в которых сжигали трупы В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

Лагерь смерти Освенцим Огромная территория Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

Лагерь смерти Освенцим Освобождение 27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

Лагерь смерти Освенцим Что было дальше После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

Лагерь смерти Освенцим Государственный музей Аушвиц-Биркенау В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

Лагерь смерти Освенцим Памятная плита Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

Лагерь смерти Освенцим Число жертв Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи. Автор: Дарья Брянцева

