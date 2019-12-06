Комментарий: Меркель нашла правильные слова при посещении Освенцима

Уже несколько лет подряд в Германии все громче звучат голоса, призывающие оставить прошлое позади и, наконец, избавиться от бремени исторической вины, которое страна несет со времен национал-социализма.
В то же время в ФРГ растет число преступлений, совершенных на почве антисемитизма. Оба явления, несомненно, связаны между собой. 9 октября в восточногерманском городе Галле два человека погибли от рук правого экстремиста, который попытался ворваться в переполненную синагогу во время большого еврейского праздника Йом-Кипур. Только по счастливой случайности удалось избежать еще более страшного кровопролития. Однако евреи в Германии снова вынуждены опасаться за свою жизнь. Это горькая правда.
О Холокосте нужно рассказывать снова и снова
Тот факт, что Ангела Меркель (Angela Merkel) совершила свою первую поездку в бывший лагерь смерти Освенцим именно по приглашению Фонда "Освенцим-Биркенау", полностью соответствует прагматичному характеру канцлера ФРГ.
Инес Поль
Фонд работает над сохранением мемориала на месте бывшего концлагеря. Поэтому не стоит удивляться, что главный посыл выступления Меркель заключался в том, что преступления национал-социализма не должны быть забыты, и Германия никогда не перестанет нести за них особую ответственность.
Как отметила Меркель, о тогдашних событиях нужно рассказывать "снова и снова". "Освенцим был управляемым немцами лагерем уничтожения", - подчеркнула глава правительства ФРГ, добавив, что чувство ответственности за произошедшее навсегда останется частью "национальной идентичности немцев".
Меркель удалось найти подходящие слова
Любой, кто хотя бы раз побывал в Освенциме, может себе представить, как сложно канцлеру должно быть было найти подходящие слова. Однако Меркель это удалось. Она не замерла в немом оцепенении, охваченная чувством вины, а сделала из прошлого вполне четкие выводы, которые могут помочь избежать ошибок в настоящем.
В своей речи Меркель отметила, что предупреждения о потенциальных преступлениях на почве нетерпимости - не просто риторика. Сегодня люди снова сталкиваются с проявлениями расизма, а антисемитизм угрожает евреям в Германии и Европе в целом. По словам канцлера, память об Освенциме обязывает каждого человека защищать достоинство своих сограждан. "Мы никогда не должны забывать и закрывать эту главу нашей истории или преуменьшать ее значение", - подчеркнула Меркель.
Солидарность с евреями
Сознательная солидарность с евреями и постоянное предостерегающее напоминание об ужасах нацизма характеризуют все годы пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера.
Она пять раз побывала в израильском мемориале памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". В 2009 году вместе с тогдашним президентом США Бараком Обамой Меркель посетила бывший концентрационный лагерь Бухенвальд, в 2013 году она встретилась с бывшими узниками лагеря смерти Дахау, а в 2015-м вновь побывала в Дахау к 70-летию годовщины освобождения концлагеря.
Теперь же - впервые за 14 лет на посту главы правительства ФРГ - Меркель посетила и Освенцим. Ни один другой лагерь не символизирует зверства нацистов и не раскрывает огромные масштабы совершенных там массовых убийств так, как этот. В общей сложности в Освенциме было убито более миллиона человек.
Как немке мне неудобно и стыдно за то, что я должна это говорить. Однако за всю историю существования ФРГ тот факт, что канцлер съездила именно в Освенцим, никогда не имел бы большего значения, чем сейчас - во времена, когда антисемитские и националистические настроения снова набирают популярность и становятся обыденным явлением - в том числе и в парламентах немецких федеральных земель. И когда евреи на улицах и в синагогах Германии должны снова опасаться за свою жизнь.
Автор: Инес Поль, главный редактор DW
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Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.
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Прислуга
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Холокост
Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.
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Лагерь смерти Освенцим
Дорога смерти
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Лагерь смерти Освенцим
В музее
В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.
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Лагерь смерти Освенцим
Печи, в которых сжигали трупы
В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.
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Лагерь смерти Освенцим
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Лагерь смерти Освенцим
Освобождение
27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.
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Лагерь смерти Освенцим
Что было дальше
После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.
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Лагерь смерти Освенцим
Государственный музей Аушвиц-Биркенау
В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.
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Лагерь смерти Освенцим
Памятная плита
Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
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Лагерь смерти Освенцим
Число жертв
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Автор: Дарья Брянцева