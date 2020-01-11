Комментарий: Меркель и Путин - не друзья, но партнеры

Государственный флаг Германии на совместной пресс-конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина в Кремле стоял около знамени Евросоюза, а российский флаг - немного в стороне. Маленькая, но примечательная деталь. Изменится ли ситуация после переговоров в Москве? Сблизятся ли Россия, Германия и Европейский Союз? Это тем более важно в свете угрозы эскалации на Ближнем Востоке.

"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты" - известная российская поговорка. Хотя Ангела Меркель и Владимир Путин не дружат, они являются партнерами в экономике и в политике. Оба лидера сейчас, вероятно, ближе, чем когда бы то ни было - несмотря на санкции ЕС в отношении России, убийство чеченского полевого командира в Берлине, несмотря на аннексию Крыма и конфликт в Донбассе, несмотря на все политические разногласия. Меркель нуждается в Путине, а Европа - в России.

Превращение в ключевого игрока

Хочешь не хочешь, но влияние России на Ближнем Востоке огромно. Она превратилась в ключевого игрока в регионе - в частности, из-за вакуума власти, оставленного американцами. В Ливии, где существует угроза дальнейшей эскалации гражданской войны и откуда можно ждать новый поток беженцев в направлении Европы. В Сирии, где Путин в военном плане обладает правом голоса наряду с президентом Башаром Асадом. В Иране, союзником которого считает себя российский лидер.

Юрий Решето

Путин необходим для решения этих конфликтов. И он это знает. Для президента России определенно имеет значение его восприятие на международной сцене и отсутствие обвинений в действиях в одиночку. Равно как и то, чтобы россиян в Сирии считали не разжигателями войны, а посредниками в установлении мира. И, наконец, чтобы западные санкции однажды были сняты.

Канцлер как единомышленница Кремля

Многочасовые переговоры в Кремле оставляют после себя вопрос: готова ли Германия пойти на новое сотрудничество, которое уводит ее от США? С момента прихода Дональда Трампа в Белый дом у Меркель и Путина появился в Вашингтоне общий противник в сферах экономики и политики. Германия во что бы то ни стало хочет получать российский газ по "Северному потоку-2", а Соединенные Штаты стремятся помешать этому всеми средствами. МИД Германии, как и МИД России, осудил убийство США иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде.

Иными словами: канцлер ФРГ приехала к российскому президенту как единомышленница. А уехала убежденная в том, что Берлин в будущем также сможет принять участие в разрешении ближневосточного кризиса. Путин и Меркель договорились о проведении в Берлине международной конференции с целью мирного урегулирования ситуации в Ливии. Это первый шаг к миру. Надо надеяться, что не последний.

Автор: Юрий Решето, корреспондент DW в Москве

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