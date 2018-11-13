 Комментарий: Лопнувший нефтяной пузырь надули политики | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 14.11.2018

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Мнения

Комментарий: Лопнувший нефтяной пузырь надули политики

Картельный сговор ОПЕК+ с участием России и санкции Трампа против Ирана породили бешеную волатильность на рынке, которая выгодна только спекулянтам, считает Андрей Гурков.

Бочки с нефтью в Иране

Бочки (баррели) с нефтью в Иране

Вы видели, что творится с ценами на нефть в последние месяцы? Сначала, в августе-сентябре, европейский сорт Brent стремительно дорожает на 20 процентов с 71 до 85 долларов за баррель. Затем, с начала октября, котировки обваливаются почти на четверть до нынешних 66-67 долларов.

Разве это нормально? Разве это хоть в какой-то мере отражает реальные колебания спроса и предложения на мировом рынке? Нет! Нынешней осенью нефтяной рынок полностью оказался в руках спекулянтов. И этот грандиозный подарок им сделали политики.

Сделка ОПЕК+ сыграла решающую роль во взлете цен

Ведь что больше всего обожают спекулянты - и одновременно больше всего ненавидит серьезный бизнес? Высокую волатильность. Для биржевых игроков, если они правильно угадывают тренды, нет ничего более желанного, чем крутые взлеты и не менее крутые падения котировок. А солидным предпринимателям нужны стабильные и предсказуемые цены, потому что без них невозможно нормально планировать развитие бизнеса.

Андрей Гурков

Андрей Гурков

Так вот, высокая волатильность на нефтяном рынке возникает, как правило, по вине политиков. Речь, прежде всего, о лидерах стран-экспортеров нефти, объединившихся в организацию ОПЕК. Этот классический картель вот уже много десятилетий занимается на мировом рынке тем, что в отдельно взятых странах, если это цивилизованные рыночные государства, вообще-то строжайше запрещено антимонопольным законодательством, а именно: устанавливает выгодные для себя цены путем картельных сговоров.

В 2016 году к откровенному вмешательству в процессы свободного рыночного ценообразования подключилась Россия, заключив сделку ОПЕК+ о совместном ограничении добычи. Именно эта сделка, с тех пор регулярно продлевавшаяся, в решающей степени способствовала тому, что нефть, стоившая в начале 2016 года менее 30 долларов, подорожала до недавних 85 долларов.

Дональд Трамп поучаствовал в надувании нефтяного пузыря

Так что президент США Дональд Трамп был совершенно прав, когда в конце сентября с трибуны Генассамблеи ООН обвинял страны ОПЕК в том, что они "обкрадывают весь остальной мир". Да и сами члены картеля вместе с Россией в какой-то момент осознали, что явно "перегнули палку" в деле искусственного раздувания цен. Поэтому они начали увеличивать добычу, а Владимир Путин и другие руководители РФ вдруг стали произносить совершенно непривычные для ушей россиян фразы о нежелательности дорогой нефти.

Однако тот же Дональд Трамп сам во многом виноват в быстром и, с рыночной точки зрения, абсолютно неоправданном росте котировок в этом году. Весомый вклад президента США в надувание глобального нефтяного пузыря состоял в том, что он, выйдя весной в одностороннем порядке из международной договоренности по ядерной программе Ирана, пригрозил Исламской Республике осенью полностью перекрыть ее нефтяной экспорт.

Это была вторая за два года бесценная политическая услуга спекулянтам. Сначала ОПЕК с Россией дали им возможность играть вдолгую на повышение, затем США подарили шанс еще и раздуть страхи перед блокадой Ирана и острым дефицитом нефти в мире.

Какой вывод следует из бешеной волатильности нефтяных цен?

В какой-то момент Трамп опомнился и неожиданно разрешил крупнейшим импортерам иранской нефти и дальше ее покупать. Тем самым он прямо-таки пригласил всех, кто знает, как это делается, на сей раз поучаствовать в игре на понижение. А она после заявлений участников сделки ОПЕК+ о расширении добычи уже шла полным ходом.

Контекст

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Нефть марок WTI и Brent потеряла за сутки 7,1 и 6,6 процента своей стоимости соответственно. Причины падения - ухудшение прогноза ОПЕК о росте спроса на черное золото и заявления Трампа. (14.11.2018)

Доля РФ в импорте нефти в Германию в 2017 году составила 37%. При этом ввоз сократился с 36 миллионов тонн годом ранее до 33,5 миллионов тонн (31.08.2018)

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Из всего этого потребители нефти и нефтепродуктов по всему миру могут - и наверняка сделают! - следующий вывод: они имеют дело с биржевым товаром, котировки которого в настоящее время еще меньше, чем раньше, связаны с реальным соотношением спроса и предложения на мировом рынке и, пожалуй, еще больше, чем в былые годы, зависят от политических факторов, зачастую непредсказуемых.

Например: от умонастроений в ОПЕК и дисциплины ее членов, от договороспособности саудовского и российского руководства, от импульсивности Дональда Трампа, от хода торговой войны США-Китай, от скорости загнивания социализма в Венесуэле, от действий духовных лидеров Ирана… И каждый из этих факторов может вызвать резкие  колебания котировок.

Поэтому можно не сомневаться: нынешняя бешеная волатильность нефтяных цен даст новый толчок всемирным усилиям снизить в среднесрочной перспективе зависимость от главного энергоносителя 20-го века. Тем более, что возможностей благодаря техническому прогрессу теперь, в отличие от прошлых лет, множество. Тут и возобновляемые источники энергии, и энергосберегающие технологии, и электрические грузовики, и суда на сжиженном природном газе, и химические предприятия, переходящие с нефти на газ. 

На всей этих рынках, естественно, тоже колеблются цены и зачастую тоже немало политики. Но ее все-таки не так много, как в нефтяной сфере. 

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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