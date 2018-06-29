Комментарий: Лидеры ЕС договорились - Меркель спасена?

По итогам ночных дискуссий изможденные переговорами главы государств и правительств стран Евросоюза достигли соглашения по миграционной проблеме, которое является ничем иным, как поворотом вправо по направлению к проекту "крепость Европа". Популисты добились своего. Задраить двери и люки! Вынести проблему за пределы континента! Построить лагеря в Ливии и других североафриканских странах, что должно устрашить мигрантов, чтобы они даже не пытались добраться до Европы через Средиземное море.

Эта идея повторяет модель соглашения по беженцам с Турцией. Перспектива навсегда остаться на берегах Эгейского моря и отсутствие возможности переехать дальше в Европу уже привели к тому, что беженцы, соискатели убежища и мигранты стали значительно реже платить контрабандистам за перевозку на разваливающихся суденышках и значительно реже отправляться в плавание на континент. Устрашение - вот лозунг наших дней.

Новое название для миграционной политики ЕС

Ничего нового в этом нет. Новизна только в том, что это теперь называется "лагеря первичного размещения беженцев" в Северной Африке. Причем опереться как на своего партнера Европа собирается именно на Ливию, где мигрантов пытаюсь и эксплуатируют. Ливийская береговая охрана, которую помогает укрепить Евросоюз, теперь получит гораздо большую акваторию, где она будет отвечать за перехват судов с мигрантами. Цель ясна: спасенные на море мигранты, оказавшиеся там по собственной вине, будут отправлены обратно - туда, откуда они пришли. Это и есть устрашение.

Бернд Ригерт

Такая стратегия обертывается в красивую упаковку из щедрого финансирования и добрых намерений сотрудничества с африканскими странами, откуда бегут мигранты. Это сотрудничество, на которое ссылается и начинающая постепенно отчаиваться Ангела Меркель (Angela Merkel), должно принести плоды в следующие десятилетия. Для нынешних политических проблем это период слишком длительный.

Вызывает сожаление, что новое правопопулистское правительство Италии сумело продвинуть на европейском уровне свою политику отказа в приеме беженцев, потерпевших кораблекрушение. Шантаж удался. Рим добился - по крайней мере на бумаге - создания в ЕС требуемых им закрытых лагерей для тех, кто сумел добраться до Европы и будет в дальнейшем либо депортирован обратно домой, либо распределен в одну из европейских стран, готовых добровольно принимать беженцев.

Беженцы виноваты сами?

Новая стратегия устрашения может со стороны выглядеть жесткой. Но пока - что касается маршрута из Ливии в Италию - она на самом деле является плодом воображения. Не ясно, как и кем будут создаваться лагеря для мигрантов, как функционировать и кем охраняться. В итоговом документе саммита ЕС в Брюсселе говорится только о том, что нельзя "создавать дополнительную мотивацию к миграции".

Радикалы в Евросоюзе, который поддался давлению популистов, могут праздновать победу. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, теперь имеет все основания утверждать, что его концепция постройки забора на границе, устрашения и депортации в конце концов взяла верх. "Орбанизация" миграционной политики Евросоюза является пугающе простой концепцией. В решениях саммита больше ничего не говорится о легальной или упорядоченной миграции.

И все же договоренности брюссельского саммита носят временный и поверхностный характер. Главная проблема ЕС - отсутствие солидарности между странами союза - не решена. Ее просто перенесли на более поздний срок. Растущее число государств Евросоюза вообще полностью отвергают распределение и прием оказавшихся в Европе беженцев, соискателей убежища и мигрантов. И здесь тоже видно нарастание "орбанизации".

Притом никаких новых правил о том, кто отвечает за беженцев, нет. Дублинское соглашение (подразумевает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.. - Ред.) остается в силе.

Пост Меркель по-прежнему под угрозой

Ну а что же канцлер ФРГ? Ангела Меркель пока немногого достигла в своем противостоянии с министром внутренних дел Германии. Если ФРГ, как и предлагает Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), начнет депортировать мигрантов сразу на границах страны, то Австрия следом будет отправлять их обратно в Италию и закроет границы.

На саммите в Брюсселе Меркель всеми силами упирала на закрытие границ на внешних рубежах ЕС, чтобы по крайне мере потом называть это "общеевропейским решением". Впервые за долгое время "режиссером" саммита была не Меркель. Достаточно ли принятых в Брюсселе решений для того, чтобы заключить мир с партией ХСС (Хорста Зеехофера. - Ред.), пока неясно.

Судьбоносный для Ангелы Меркель саммит принес мало по-настоящему реализуемых решений. Причем в ЕС могли снова убедиться в том, что проблемы "нашествия мигрантов" и "давления на границах", о которых в Брюсселе проспорили всю ночь, существуют только в представлении популистских правительств и их все более ксенофобски настроенных сторонников. Число прибывших в ЕС мигрантов уже сократилось по сравнению с 2015 годом на 95%, говорится в документах саммита. Похоже, теперь речь идет о том, как не пустить в Европу оставшиеся 5%.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

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