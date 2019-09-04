Комментарий: Кто остановит президента Зеленского?

С 1 января 2020 года в Украине отменяется депутатский иммунитет от уголовного преследования. Такое решение приняли сами народные избранники по настойчивой просьбе президента Владимира Зеленского. Согласно внесенным изменениям в конституцию, законодатели не будут нести ответственность лишь за результаты своего голосования в Раде.

В остальном они - как и рядовые украинцы - в любое время могут быть задержаны правоохранительными органами за совершенные уголовных преступлений без предварительного согласия парламента. Сделав депутатов равными среди равных, президент Зеленский методично продолжает усиливать свою власть в стране.

По стопам Кучмы и Порошенко

Дискуссия о необходимости отмены депутатской неприкосновенности затянулась в Украине на долгих 20 лет. Но дальше деклараций четыре президента и несколько составов парламента не пошли. Верховная рада до недавнего времени оставалась удобным местом, где можно было спрятаться от правоохранителей. Представители большого бизнеса и криминалитета стремились получить заветную "корочку" депутата только ради иммунитета. Президент Зеленский, публично заявив, что парламент - не "малина", поставил точку в этой многолетней эпопее.

Сергей Руденко

Стоит напомнить, что еще в 2000 году тогдашний президент Леонид Кучма через всеукраинский референдум пытался ограничить депутатскую неприкосновенность. Но не достиг успеха, поскольку парламент отказался от имплементации результатов плебисцита. После этого в стране выросло целое поколение политиков, построивших свою карьеру на обещаниях ликвидировать иммунитет законодателей. Последний из них - пятый президент Украины Петр Порошенко, внесший в Раду законопроект, который по инициативе уже Зеленского и был проголосован в сессионном зале.

Ликвидация депутатской неприкосновенности - символический акт для команды Зеленского. Это - прощание с Украиной, в которой народный депутат воспринимался едва ли не как Бог. В нынешних реалиях пропрезидентское большинство в Раде, конечно же, и без ликвидации иммунитета может проголосовать за лишение неприкосновенности любого депутата. Но Зеленский решил не заморачиваться этим и снес "несущие стены", на которых держалась Рада. Часть депутатов уже пообещала обжаловать это решение парламента в Конституционном суде.

Как бы то ни было, шестой президент Украины войдет в историю страны как человек, решившийся разрушить существующую политическую систему. Главное, чтобы во время этого разрушения не пострадали те, кто действительно оппонируют президенту. А сам глава государства наконец-то сдержал слово и внес в парламент законопроект о процедуре импичмента президента.

Президентские "хотелки"

С началом работы новоизбранной Рады и нового правительства Украина из парламентско-президентской республики де-факто превратилась в президентскую. Владимир Зеленский не только публично вмешивается в работу Рады, ставит задачи спикеру парламента, премьеру, силовикам, проводя с ними совещания, но и предлагает депутатам переподчинить ему Национальную гвардию. Президент всеми силами пытается расширить свои полномочия, под которые он не избирался.

В 2010 году нечто подобное делал и Виктор Янукович, узурпировав через Конституционный суд всю власть в стране. Правда, в отличии от Виктора Федоровича Зеленский еще пытается нравиться избирателю, предлагая сократить численность парламента с 450 до 300 депутатов, проголосовать за дополнительные основания для досрочного прекращение полномочий депутата и закрепить за народом право законодательной инициативы. Все это - неуклюжая имитация привлечения украинцев к управлению страной. Не более того. Все важные решения - о создании рынка земли, о проведении большой приватизации и т.д. - команда Зеленского принимает без учета мнения людей.

Кто-то резонно заметит: Владимир Зеленский и его команда, добившись убедительных побед и на президентских, и на парламентских выборах, имеют огромный кредит доверия избирателей на решительные действия. Действительно, так оно и есть. Только с одной существенной поправкой: все это должно проходить в рамках действующего законодательства.

Есть процедуры, которые обязательны и для президента, и для парламента, и для правительства. Действия по принципу "я хочу все и сразу" - очень слабый аргумент для проведения глубоких и системных реформ. И это должен наконец понять президент Зеленский. Несмотря на то, что его действиям сейчас рукоплещут миллионы украинцев.

Кто остановит Зеленского?

На сегодняшний день Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках практически всю власть в Украине. Парламент и правительство готовы ночами не спать, принимая все решения, называемые главой государства неотложными. Силовики ждут команду для анонсированных президентом "посадок" бывших высокопоставленных деятелей.

Украинцы пребывают в предвкушении очередной политической "мыльной оперы". Остается открытым один вопрос - кто остановит Владимира Зеленского в случае принятия им ошибочных решений? Безропотное большинство "Слуги народа" в Раде, Кабмин или друг детства Владимира Александровича - нынешний глава СБУ Иван Баканов?

В сложившихся условиях, похоже, единственной мощной и эффективной оппозицией украинской власти по-прежнему остается улица. Майдан дважды выступал против Виктора Януковича. Украинцы не терпят тех, кто ущемляет их права и свободы через расширение своих полномочий. Поэтому за кредит доверия, к которому так любит апеллировать президент Зеленский, рано или поздно тоже придется отвечать. И это надо помнить шестому президенту Украины.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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