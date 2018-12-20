 Комментарий: Крымские иллюзии россиян | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.04.2019

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Мнения

Комментарий: Крымские иллюзии россиян

Оставить себе Крым и заставить Кремль помириться с Западом - к таким взаимоисключающим целям стремятся россияне. Так интерпретирует последний опрос "Левада-Центра" Иван Преображенский.

Портрет Путина в футболке с надписью Крым

Социологические исследования не всегда прямо говорят о настроениях общества. Они требуют осторожной интерпретации. Особенно в России, где, например, традиционно велико число тех, кто в принципе отказывается отвечать на вопросы социологов, опасаясь, "как бы чего не вышло".

Частенько же соцопросы превращаются в разговор народа с властью. Вот и мартовский опрос "Левада-Центра" про Крым похож на такую беседу. Достучаться напрямую до властей невозможно. Как говорилось в фильме "Кин-дза-дза", "правительство на другой планете живет" - и россияне это прекрасно понимают. Но если высказать свои пожелания в соцопросе, кто знает, может быть их и услышат.

Социология как разговор с властью

Сигналов в новом опросе как минимум три. Во-первых, 86% опрошенных по-прежнему определенно или с незначительными оговорками поддерживают присоединение Крыма к России. Эта цифра остается практически неизменной с 2014 года. Причем у большей части россиян даже аннексия в их видении мира ничего не изменила. Если верить исследованию, которое презентовал ВЦИОМ еще в 2013 году, уже тогда 56% россиян считали Крым "по большому счету" территорией Российской Федерации.

В то же время, даже среди тех, кто считает полуостров российским, все больше тех, кто полагает, что Россия нарушила свои международные обязательства, то есть вошла в противоречие с международным правом, когда Крым аннексировала. Таких уже 17%. Выходит, даже среди пресловутых 86% уже есть не меньше 3% отщепенцев.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Почему так? Возможно, россияне уже готовы признать какие-то "ошибки" (не отказываясь от аннексированного Крыма). Скорее всего, не потому, что они и правда так считают. Это, скажем так, "переговорная позиция" для того, чтобы улучшить отношения с Западом и выйти из все более пугающей изоляции. Недаром же до 54% выросло число тех, кто надеется на нормализацию. А точнее - на то, что противостояние России с Западом "постепенно будет "спущено на тормозах" и наши отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента". Словом "инцидент" российские социологи осторожно назвали аннексию Крымского полуострова.

Но может ли Запад и правда забыть о Крыме, как это мнится в России? Похоже, так просто россиянам не выкрутиться.

Может ли Запад забыть о Крыме?

Российские власти компромисс искать с Западом не станут. Даром что ли этот же самый опрос близкие к Кремлю политологи комментируют в том стиле, что россияне все слабее верят в международное право, зато все больше укрепляются в мысли, что все зарубежные политики - такие же циничные прагматики, как и российские правители. Надо только немного подождать - и они забудут про аннексию Крыма.

Вряд ли опрошенные вкладывали в свои ответы социологам именно такой смысл, но властям удобнее прочитать опрос именно так. Они не хотят замечать запроса на разрядку. Даже если он сопровождается лоялистким выкриком: "КрымНаш"!

Что касается коллективного Запада, то он тем более не станет замечать запроса со стороны россиян и уж точно не сможет отказаться от принципиальной позиции по Крыму. Тому есть несколько причин, которые, на самом деле, уже много раз называли, но которые россияне упорно игнорируют.

Контекст

Так называемая "русская весна" стала поражением модернистского проекта российских консерваторов. Захват чужих территорий принес пользу лишь пассивной части крымчан, считает Иван Преображенский. (16.03.2019)

18 марта в России - не просто выборы Владимира Путина. Это одобрение пути дальнейшей конфронтации практически со всем остальным миром, но зато с Крымом, считает Александр Плющев. (16.03.2018)

Самых высоких до сих пор показателей достигло число россиян, считающих, что их страна находятся в изоляции. Резко выросло и количество тех, кого это беспокоит, свидетельствует опрос "Левада-центра". (14.05.2018)

Во-первых, это первая в Европе после Второй мировой войны аннексия территории соседнего государства. Случись все где-нибудь подальше от границ Евросоюза, на это было бы проще закрыть глаза. Но Крым - это слишком близко и нарочито угрожающее. Для непризнания Крыма российским хотя бы уже одного этого вполне достаточно, незачем даже вспоминать о международном праве или территориальной целостности Украины.

Во-вторых, никто не предлагает западным политикам ничего взамен. Словесное признание нарушения норм международного права - это разве достаточная компенсация за аннексию Крыма, развязывание военного конфликта на востоке Украины, вмешательство в выборы, "дело Скрипаля", взаимное введение санкций, в конце концов?

Без потерь из Крыма не отступишь

Таким образом, надежду на прекращение "крымского конфликта" без серьезного "покаяния" и нового пересмотра статуса полуострова можно назвать иллюзорной. Выкрутиться без потерь из ситуации, в которой Россия оказалась за последние пять лет, явно не получится. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Инфантилизм российских граждан, желающих и Крым сохранить, и от западных санкций избавиться, не стимулирует Кремль нормализовать отношения с Западом. Впрочем, даже если бы в Кремле этого захотели, на российских условиях этого не добиться.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 13:43

КрымНеВаш: Запад считает полуостров частью Украины – DW Новости

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Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Галерея DW о том, какие американские и европейские санкции и за что были введены в отношении России за последние четыре года.  

Ссылки в интернете

Сайт "Левада-Центра" с результатами опроса по Крыму

Сайт "Левада-Центра" с результатами опроса по Крыму

Опрос ВЦИОМ 2013 года

Опрос ВЦИОМ 2013 года

Аудио- и видеофайлы по теме

КрымНеВаш: Запад считает полуостров частью Украины – DW Новости  

Крым пять лет спустя: почему ФРГ никогда не признает полуостров частью России  

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