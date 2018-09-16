Комментарий: Кризис имитационной демократии

Скандал вокруг выборов губернатора Приморья в очередной раз демонстрирует: то, что все еще называется в путинской России выборами, на самом деле не имеет никакого отношения к формированию власти на основе свободного волеизъявления граждан. В современной России выборы - это имитационная процедура, задача которой не учесть мнение населения, а зафиксировать кадровые решения, принятые в коридорах исполнительной власти.

Невозможность выборов

Сама идея о том, что исход любой более-менее значимой избирательной кампании может быть непредсказуемым, разрушительна для той политической системы, которую создал Владимир Путин. И пусть коммунист Андрей Ищенко машет ему руками, демонстрируя свою полную лояльность и готовность служить верой и правдой, - все это вовсе не делает его приемлемым для Кремля кандидатом. Потому что главное правило российской власти - "начальству виднее", а, значит, если бы на месте главы Приморья Кремлю нужен был бы Ищенко, а не Тарасенко, то президент его бы и поддержал.

Федор Крашенинников

В обратную сторону эта схема не работает: Путину не нужны политики, которые добились своего статуса сами и тем самым навязали себя в качестве партнеров, даже если они действительно всей душой преданы ему. Это в демократических странах публичная политика подразумевает, что лидеры объединяются и сложением своей популярности побеждают на выборах, формируют правительство, реализовывают выработанную в спорах и дебатах общую программу. В России Путина нужны покорные исполнительные чиновники, обязанные своей карьерой лично президенту или кому-то из его окружения и каждую секунду готовые смиренно принять как повышение, так и опалу.

Тем более не нужны Путину популярные в народе губернаторы: даже если сегодня такой политик за Путина, то где гарантия, что завтра, желая сохранить доверие избирателей, он не выступит против президента? И как его снимать с должности и отдавать под суд, если жители региона и в самом деле - за него? А если он призовет их выйти на улицы, и они выйдут?

Если смотреть на ситуацию в Приморье с этой точки зрения, то Андрей Тарасенко - идеальный губернатор позднего путинизма: непопулярный среди населения, запятнанный грязными выборами и обязанный своим постом не жителям региона, а президенту.

Работа над ошибками

Ситуация в Приморье демонстрирует, что путинская модель имитационной демократии работает все хуже и создает все больше издержек для власти, дискредитирует ее и самого Путина. Из сложившейся ситуации можно выйти двумя путями: или сделать демократию в России менее имитационной, смирившись с тем, что иногда граждане будут выбирать не тех, кого согласовали в Кремле, или вовсе отказаться даже имитировать демократию, исключив любую связь между мнением граждан и итогами электоральных процедур.

Первый путь в современной России едва ли возможен по причинам, о которых говорилось выше. Кроме того, Путин и его окружение хорошо усвоили уроки Перестройки: стоит только сделать выборы чуть более свободными и конкурентными и дать победившим на них людям доступ к высоким трибунам, как монополия правящей группировки на власть будет поставлена под вопрос. Собственно, суть случившегося в Приморье как раз в этом: стоило немного не доглядеть, не учесть потенциала молодого коммуниста, и разразился скандал, обнаживший всю грязную изнанку путинской "демократии".

С учетом ухудшения социально-экономических показателей, спонтанные протестные голосования на выборах всех уровней рискуют стать регулярными. Потому, в качестве реакции властей на события в Приморье и второй тур голосования в других регионах, скорее следует ожидать не либерализации выборного законодательства и общего смягчения политического режима, а совершенно обратных процессов.

Худшее - впереди

Даже если сам Путин пребывает в уверенности, что все еще обожаем народом России и так будет всегда, большинство чиновников, особенно работающих непосредственно с населением и вовлеченных в мобилизационные схемы, прекрасно отдают себе отчет в истинных масштабах популярности нынешней власти и ее перспективах на фоне углубляющегося кризиса.

Именно на этом уровне формируется запрос на свертывание игр в демократию: если заранее известно, кто должен руководить, зачем же тратить столько сил на электоральные процедуры, еще и с риском получить на выходе скандал? Если все равно у власти будет тот, кто согласован, зачем позволять людям высказывать публично свое неудовольствие?

В этом смысле, скандальное выступление директора Росгвардии генерала Золотова можно считать своеобразным манифестом той части окружения Путина и вообще российского чиновничества, которая искренне не понимает, почему оппонентов надо терпеть в каком-то виде, на выборах или митингах, а не превратить в "сочную отбивную" без долгих церемоний.

Путинский режим вступил в самый трудный за всю свою историю период: неудачи и провалы во внешней и внутренней политике накладываются на общую усталость населения от несменяемой власти и усугубляются экономическими проблемами. В такой ситуации окончательный отказ от имитации демократии и переход к неприкрытой диктатуре может показаться привлекательным для многих высокопоставленных чиновников.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

Российская политика в карикатурах Как становятся сотрудниками "фабрики троллей" В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

Российская политика в карикатурах Отток капитала: доллар уходит из России Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

Российская политика в карикатурах Дело "Нового величия": насколько милосердны российские суды? Следствие попросило отпустить под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. Девушки провели в СИЗО уже почти полгода. Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи! Слова Вячеслава Володина на встрече с жителями Саратова о будущем пенсий в России вызвали резкую критику в стране. Карикатурист Сергей Елкин так понял спикера Госдумы.

Российская политика в карикатурах Курс доллара: что американской валюте хорошо, то рублю… Доллар США набирает в весе. По оценкам экспертов, он уже скоро может достичь отметки в 70 рублей. А по прогнозу карикатуриста Сергея Елкина - и перевалить за нее.

Российская политика в карикатурах "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

Российская политика в карикатурах Медведев санкций не боится. Разве что чуть-чуть Дмитрий Медведев дал понять, что ответ России на объявленные США новые санкции не заставит себя ждать. Карикатурист Сергей Елкин о реакции российского премьера.

Российская политика в карикатурах Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

Российская политика в карикатурах Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Российским пенсионерам приказано долго жить В России повысили пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Реформа правительства обрадовала не всех. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции пенсионеров.

Российская политика в карикатурах Есть ли жизнь после бензина по 100 рублей за литр? Цены на бензин в России могут взлететь до 100 руб./литр. Причина - искусственное сдерживание розничных цен, что ведет к разорению независимых АЗС. Сергей Елкин о последствиях для потребителей.

Российская политика в карикатурах Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

Российская политика в карикатурах Выборы мэра Москвы: оппозиция без единого кандидата Несколько оппозиционных политиков, среди которых Яшин, Гудков и Митрохин, хотят баллотироваться на выборах мэра Москвы. Сергей Елкин о том, почему оппозиция не может договориться.

Российская политика в карикатурах Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

Российская политика в карикатурах Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые? В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов 7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

Российская политика в карикатурах Кому вредят российские контрсанкции? Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

