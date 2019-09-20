Комментарий: Кремль будет еще год праздновать годовщину пакта Гитлера-Сталина

Возмутившие латышей и литовцев московские "салюты в честь освобождения Риги и Вильнюса" будут продолжены 22 сентября новым залпом. На этот раз - по случаю 75-й годовщины взятия советскими войсками Таллина.

Пакт гордости за Молотова-Риббентропа

Эстонское правительство возражает. Для эстонцев (как и для латышей с литовцами) нацистскую оккупацию тогда сменила коммунистическая. Помощник президента и один из патронов Российского военно-исторического общества Сергей Иванов недовольных из стран Балтии и Центральной Европы "поправил": пакт Молотова-Риббентропа стал достижением советской дипломатии, которым нужно гордиться.

Константин Эггерт

А оккупация стран Балтии, по его словам, таковой на самом деле не была - потому что их жителей приняли в гражданство СССР. Иванов забыл упомянуть, что гражданство выдали тем, кого не расстреляли. Как пелось в известной песне, "мы за ценой не постоим". Особенно когда заставляем других ее платить.

Тем временем некий продюсерский центр "Сеть" создал приложение, скачав которое на смартфон можно увидеть таллинскую площадь на холме Тынисмяги со стоящим там виртуальным "Бронзовым солдатом". В реальности памятник с 2007 года находится на кладбище над братской могилой советских воинов.

Его перенос сопровождался тогда массовыми беспорядками, уничтожением собственности и мощной хакерской атакой на цифровую инфраструктуру Эстонии. Создатели приложения воссоздадут также ликвидированные памятники советской армии в Польше. Кремлевский пропагандистский троллинг под частным флагом, вероятно, осуществляет один из провластных региональных активистов.

Виртуальная война Владимира Путина

Весь ближайший год страсти будут только накаляться. 30 ноября - восьмидесятилетие нападения Сталина на Финляндию. В 2020 году - отторжения Бессарабии от Румынии и аннексии Литвы, Латвии и Эстонии. Владимир Путин вступил на тропу виртуальной войны за свою интерпретацию истории двадцатого века. И чем сложнее социальная и экономическая ситуация в стране, чем меньше люди верят казенным СМИ, тем сильнее официальная истерика вокруг событий 1939-1945 года.

В России о войне больше нельзя говорить ни в каком другом тоне, кроме восторженного, и высказывать никакую другую точку зрения, кроме официальной. В идейном плане ситуация в чем-то даже хуже, чем в брежневские времена. Поздние коммунисты о фактах сталинской агрессии в 1939-1941 годах упоминали скороговоркой и прятали секретный протокол к советско-германскому пакту в самом секретном сейфе. Они понимали: те 22 месяца, когда пакт действовал - одна из самых позорных страниц в истории СССР, компрометировавшая и компрометирующая до сих компартию с ее антифашистской риторикой.

Нынешние руководители поступают ровно наоборот - они вовсю восхваляют деяния Сталина. Старцы из Политбюро ЦК КПСС, пусть той же скороговоркой, что и пакт, но все же признавали заслуги союзников по антигитлеровской коалиции. Теперь же коллективный Запад выставляется Кремлем едва ли не таким же агрессором, как Гитлер.

Многочисленные финансируемые администрацией президента интернет-ресурсы и эксперты продвигают абсурдную мысль: Польша, которую расчленили и миллионы граждан которой уничтожили, оказывается, то государство, которое и начало мировую войну.

Эксклюзивный антифашизм Кремля

Началось все это не вчера. Кремль не первый год добивается своего рода эксклюзивного авторского права назначать политиков, народы и страны "фашистами" или же, наоборот, причислять к их к лику "антифашистов". К первым относятся все, кто не согласен с нынешней путинской политикой, ко вторым - те, кто "за", или хотя бы воздерживается от критики.

Кремлевский "антифашизм" - это опрокинутая в прошлое сегодняшняя политика Кремля, построенная на поточном воспроизведении "русофобов" и других врагов, беззастенчивой эксплуатации чувствительных тем (например, Холокоста) и языческом культе государства. Салюты в честь освобождения балтийских и центральноевропейских столиц - типичное и намеренное хамство в отношении соседей, всех этих осмелившихся пойти своей дорогой бывших колоний.

Нормальной политикой нормального государственного руководства должно быть налаживание добрососедства, торговли и, самое главное - устойчивого доверия с соседями в интересах обеспечения национальных интересов, безопасности и процветания собственных граждан.

В этом смысле и Кремль, и его ручной МИД давно работают против интересов России - в интересах правящей бюрократии и государственного квазибизнеса, способных существовать только в условиях изоляции для граждан и свободы перемещения для себя и своих капиталов. Вдобавок бесконечная эксплуатация темы реального героизма народа во Второй мировой призвана доказать россиянам, что война - нормальное состояние их родины. На случай если вдруг нужно будет начать очередную "маленькую победоносную".

Когда-нибудь в будущем новому российскому руководству придется разгребать эти завалы и доказывать миру, что Москве можно доверять, что все эти "ихтамнет", "докажите! ", "диспетчер Карлос" и прочие "можем повторить!" действительно остались в прошлом. А пока кремлевские антифашисты продолжат борьбу с виртуальными фашистами. Как шутили при СССР, войны не будет, но пойдет такая борьба за мир, что не останется камня на камне. Остается надеяться, что камни, как и фашисты, будут виртуальными.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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