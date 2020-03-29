Комментарий: Коронавирус пришел в регионы России

Коронавирус SARS-CoV-2 пришел в регионы России, и там начали умирать люди. Пока эти случаи единичны, но по всей стране уже задаются вопросом: готовы ли власти к худшему сценарию? Что будет происходить в их городах, если в России реализуется итальянский или американский сценарий распространения SARS-CoV-2?

Коронавирус: Москва и регионы

Основной поток информации идет из Москвы, и это не удивительно, учитывая ее демографическое, финансовое, логистическое и политическое значение для России. Столица лидирует по количеству выявленных случаев инфицирования и, по сути, стала базой для распространения коронавируса в те регионы, куда его не привезли напрямую из-за границы. Остается только догадываться, к чему приведут "путинские каникулы", в рамках которых огромное количество москвичей отправилось в другие города России.

Федор Крашенинников

Кроме того, новости из столицы заставляют жителей других регионов еще раз почувствовать себя людьми второго сорта. Например, Сергей Собянин пообещал платить потерявшим из-за пандемии работу москвичам 19,5 тысяч рублей, причем это анонсируется как первая мера из целого пакета других. Очевидно, что у регионов нет ресурсов, чтоб платить оставшимся без работы и дохода людям не то что по 20 тысяч, но и вообще какие-то деньги.

Если федеральное правительство не предложит каких-то меры поддержки жителей России, то сами регионы с этой проблемой не справятся. Страшно подумать, к какому обнищанию и озлоблению экономические последствия эпидемии коронавируса приведут жителей и без того небогатой российской провинции.

Отдельный вопрос - насколько соответствуют действительности рапорты о готовности медицинских учреждений на местах к возможным негативным сценариям. У обывателей, которым не приходится рассчитывать на частную медицину или госпитализацию в образцово-показательные больницы из репортажей государственного телевидения, самые мрачные предчувствия на этот счет.

Губернаторы на линии огня

Попытки Владимира Путина и вообще федерального руководства переложить принятие непопулярных мер на региональные власти поставили последние в крайне сложное положение. С одной стороны, им надо что-то делать, чтобы не оказаться потом виноватыми во всем. С другой - совершенно непонятно, какой степенью свободы в принятии решений они обладают и каким ресурсом располагают.

Между тем настроения в Кремле меняются быстро, и самостоятельная трактовка публичных выступлений президента становится все более сложной задачей. Вот вполне типичная ситуация последних дней. 26 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ, которым, среди прочего, приостановил работу большинства магазинов с 28 марта по 5 апреля - в соответствии с обращением Владимира Путина, объявившего нерабочую неделю.

Однако утром 28 марта ряд крупных торговых центров в Екатеринбурге продолжили работу, настаивая, что торгуют товарами первой необходимости. Новость быстро распространилась, в магазин сети "Леруа Мерлен" приехали сотрудники Роспотребнадзора и наряд полиции с предписанием закрыть его в соответствии с указом губернатора.

По аналогичному сценарию развивалась ситуация и в других регионах, например в Пензе и Красноярске. Магазины были закрыты, но в тот же день вышло распоряжение правительства России, которое утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которое фактически отменило указы губернаторов. Поэтому 29 марта магазины вновь открылись.

Однако федеральное правительство опять изменило и уточнило список товаров первой необходимости, так что уже 30 марта ситуация вновь изменилась. Бросается в глаза несогласованность действий федеральной и региональной власти и явная небрежность при составлении документов, касающихся весьма чувствительной сферы жизни.

Политика и эпидемия

Эффективной борьбе с эпидемией коронавируса в России с самого начала мешает политика. Первое время власти очевидным образом надеялись, что проблема или вовсе обойдет Россию стороной, или затронет ее совсем несильно. Преуменьшение грозящей опасности и сосредоточенность руководства страны на других задачах в январе-марте создало у населения ощущение, что пандемия коронавируса не касается России и их лично.

Сейчас, когда власти на всех уровнях приходится использовать весь свой авторитет, чтоб организовать борьбу с эпидемией, во многих случаях выясняется, что никакого особого авторитета среди населения у нее попросту нет. Любые ее призывы граждане игнорируют до тех пор, пока дело не доходит до прямых угроз, и это заметно даже в Москве.

Между тем президент не объявляет карантин или режим чрезвычайной ситуации, что окончательно заводит ситуацию в тупик. Если она серьезная, то Путину пора взять ответственность на себя и принять все необходимые меры своими указами, если же нет - тогда региональные власти, по сути, занимаются самоуправством, и странно винить простых людей, которые не понимают, почему они должны жить в условиях чрезвычайного положения, которое никто официально не объявлял.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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