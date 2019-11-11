 Комментарий: Конфискация имущества коснется не только друзей взяточников | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 13.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Конфискация имущества коснется не только друзей взяточников

Не сможете объяснить происхождение своего имущества - рискуете его потерять, если оно приглянется государству, предупреждает Иван Преображенский, оценивая решение Конституционного суда РФ.

Karikatur Russland der Tag der Verfassung von Sergey Elkin

Конституционный суд (КС) России подтвердил, что конфисковать имущество можно не только в рамках закона о контроле доходов чиновников и их ближайших родственников. Это, оказывается, Основному закону России не противоречит. В теории речь идет только о взяточниках и коррупционерах. Но не получится ли, что теперь изъять имущество в пользу государства можно будет у кого угодно?

Я/мы - полковник Захарченко?

Что общего между рядовым гражданином РФ и возможным держателем "общака" целого министерства? А то, что российское государство может в любой момент с легкостью отобрать у них имущество. Для этого, в соответствии с решением Конституционного суда, властям больше не надо будет доказывать, что оно нажито преступным путем.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Как же так получилось? КС отвечал на запрос адвокатов экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых - у последних конфисковали имущество, оставив лишь то немногое, право собственности на что было неоспоримо, вроде приватизированной в прошлом квартиры родителей. И сообщил, что все эти конфискации состоялись в соответствии с конституцией.

Казалось бы - победа над коррупцией и криминалом. Ведь примерно так делают и на Западе. Не смогли преступник или тесно с ним аффилированное лицо доказать законность происхождения денег или приобретения имущества - значит, его можно изъять, оно может иметь криминальное происхождение. Как в раз в 2019 году британские власти начали требовать такую информацию от разного рода потенциальных международных коррупционеров, осевших в Лондоне. Выходит, что Россия - в тренде мировой борьбы с коррупцией и все правильно?

Решение Конституционного суда снимает с властей любые ограничения

В реальности все не так просто. С одной стороны, приобретенное преступным путем имущество может быть конфисковано и обращено в пользу государства. Или, замечу, возвращено законным владельцам, о чем сейчас речь вообще не идет. Никто, например, не пытается вернуть взятки тем, у кого их вымогали сообщники Захарченко.

Но пусть даже речь идет о конфискации строго в пользу государства. Раньше надо было ведь еще и доказать, что эти деньги и имущество друг детства главного обвиняемого во взяточничестве не заработал сам непосильным трудом, а получил в подарок или на хранение. А это, безусловно, сложный и трудоемкий процесс. Для того, чтобы в области конфискаций, например, у чиновников-коррупционеров не было злоупотреблений, в теории должен быть закон.

В России это, например, закон о контроле над расходами чиновников. В нем есть исчерпывающий список того, что может быть конфисковано: недвижимость, автомобили, акции и так далее. Чего в нем нет, так это практически никаких родных и близких коррупционера. Депутаты просто не захотели упомянуть их в законе, заботясь, возможно, о благосостоянии своих совершеннолетних детей, тещ, свекровей, бабушек, племянников, любовников и любовниц и просто "друзей детства".

Таким образом, четкого списка аффилированных лиц просто не существует. Решение Конституционного суда это закрепляет, точнее - снимает с властей любые ограничения. Если вами захотят заняться, то теперь без штанов можно оставить не только вас лично, но и всех ваших знакомых и даже просто соседей.

Контекст

По мнению КС, конфискация - "особая правовая мера" для защиты "конституционно значимых ценностей". Поэтому в целях борьбы с коррупцией можно изымать имущество не только у родственников, но и у знакомых взяточников. (12.11.2019)

Атака властей на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не сможет ни парализовать его работу, ни предотвратить возникновение политического кризиса в России, считает Федор Крашенинников. (09.08.2019)

Путинская Россия погибнет от круговой поруки, которая так долго спасала сенатора Рауфа Арашукова, считает Константин Эггерт. (08.02.2019)

Суду не удалось обнаружить в "деле Гайзера" "преступное сообщество". Возможно, оно просто осталось за пределами дела экс-главы Коми, предполагает Иван Преображенский. (11.06.2019)

Полковнику Дмитрию Захарченко предъявили официальные обвинения в получении взятки и препятствовании расследованию по делу "Нота-банка". Свою вину подсудимый не признает. Репортаж DW. (14.08.2018)

И никто не гарантирует, что это касается только чиновников. Вот, например, отличная мишень для властей - оппозиционеры, на которых после летних протестов наложили многомиллионные штрафы. Теперь при желании можно не только у них самих конфисковать имущество, но также и у их коллег и единомышленников. И даже бабушку где-нибудь в далекой от Москвы деревне выселить из ее избы, если она не докажет, что дом был приобретен ее предками на законных основаниях.

Конфискация имущества в РФ как способ сегрегации

Впрочем, в заявлениях о том, что конфисковать теперь можно у кого угодно и что угодно - это некоторое преувеличение. С точки зрения отношения "владельцев" российского государства и чиновников, просто включается новый механизм.

Раньше между властью и ее "работниками" действовал простой негласный договор: работая на нас, вы становитесь неприкасаемыми. Только изменив системе как мафии, вы оказываетесь в зоне действия закона. Исчерпывающая формула, описывавшая этот порядок: "Друзьям - все, остальным - закон".

Теперь она не работает. Правящая верхушка отменяет негласное правило "дали пистолет и крутись как хочешь". Теперь имущество, нажитое за счет близости к власти, могут попросить "сдать в кассу", как это было с Захарченко. И на его месте может оказаться, например, даже губернатор или какой-нибудь замминистра.

Одними коробками со швейцарскими часами теперь не обойдешься. И все это будет не по закону, а в рамках персонального соглашения. Упрешься как бывший серпуховский глава самоуправления - и у тебя обнаружат и отберут кучу земельных участков. А если будешь пай-мальчиком - все ограничится штрафом.

И это явный признак того, что система расшаталась. Властям нужен новый способ для наказания и поощрения, чтобы укрепить ее. И странно разве что то, что они еще не начали отдавать 10% конфискованного имущества доносчику.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Дмитрий Медведев фотографируется с девушками

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Какие люди, и под охраной!

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев - один из создателей крупнейших коррупционных схем, по версии Фонда Навального. "Мы нашли все резиденции в России и за границей, отыскали все виноградники и чертовы неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - сообщают авторы нового расследования ФБК, опубликованного 2 марта. И заключают: "Он вам не Димон. Он серьезный дяденька-коррупционер".

  • Алексей Навальный в зале суда

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Какие дела интересны правосудию

    Расследования Фонда борьбы с коррупцией могли бы ухудшить статистику преступлений в России. На сайте fbk.info опубликованы, как утверждается, мошеннические схемы хищений из казны, документы о незаконном приобретении участков земли, о строительстве дач в охранных зонах и дорогих покупках высших чиновников. Но российское правосудие занято разбирательством дел против самого Навального.

  • Человек с портфелем

    Коррупция в России - самые громкие дела

    За злоупотребление служебными полномочиями

    Только за 11 месяцев 2016 года в России было выявлено 28,4 тысячи преступлений коррупционной направленности, сообщает Генпрокуратура. Из них более 10 тысяч - получение и дача взяток. Суммы поборов и злоупотреблений иногда измеряются миллионами долларов. 15 тысяч дел о коррупции было передано в суд за весь минувший год, это почти на 3 тысячи больше, чем в 2013 году.

  • Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Дело на 2 миллиона

    Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев был задержан с поличным в ночь на 15 ноября 2016 года. Его обвинили в вымогательстве и получении взятки в 2 млн долларов у представителей "Роснефти". По версии Следственного комитета, деньги министр требовал за содействие в покупке "Роснефтью" доли компании "Башнефть", принадлежащей государству (50,8%). Своей вины Улюкаев не признает.

  • Сочи, строительство трибун на автодроме в 2014 году

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Генерал с миллиардом

    Генерала Федеральной службы охраны на Кавказе Геннадия Лопырева задержали в ноябре 2016-го по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. СМИ сообщали, что арест Лопырева связан с махинациями с госзакупками, с распределением участков для строительства олимпийских объектов, и что в квартире Лопырева был обнаружен 1 млрд рублей. Свидетелем по делу проходит мэр Сочи Анатолий Пахомов.

  • Символ коррупции - ячейка в банке, куда человек кладет пачки банкнот

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Настоящий полковник

    Замначальник управления "Т" антикоррупционного главка МВД, полковник Дмитрий Захарченко оказался обладателем валюты на общую сумму 8,5 млрд рублей. В сентябре 2016 года на зарубежных счетах его семьи были обнаружены еще 300 млн евро. При этом официальный доход Захарченко за последние несколько лет не превысил и 3 млн рублей. Происхождение крупных денежных средств полковника выясняет следствие.

  • Экс-губернатора Сахалинской области Александр Хорошавин

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Дело коллекционера часов

    На Сахалине идет суд по делу экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взяток на 500 млн рублей и создании преступной группы, вымогавшей деньги у предпринимателей. В домашней коллекции Хорошавина следователи обнаружили 190 часов на 600 млн рублей, ювелирные украшения и 700 млн рублей. Арестованы 6 автомобилей, 4 квартиры, жилой дом и земельные участки экс-губернатора.

  • Экс-чиновница Министерства обороны РФ Евгения Васильева в зале суда

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Красть надо больше?

    В августе 2015-го из колонии была выпущена экс-чиновница министерства обороны РФ Евгения Васильева, осужденная на 5 лет. За 3 месяца до этого суд признал ее виновной в мошенничестве с активами ведомства. Глава Минобороны Анатолий Сердюков лишился поста, но его дело закрыли. А в октябре 2016-го он вошел в правление "Ростеха". Не зря в России говорят, "чтобы не сидеть, красть надо больше".

  • Символ коррупции - пачка банкнот на фоне сообщения в газете о расследовании архивов панамской фирмы Mossack Fonseca.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    О чем рассказали "панамские досье"

    Люди из окружения Владимира Путина оказались в числе клиентов панамской фирмы Mossack Fonseca, регистрирующей компании в оффшорах. Это финансист Юрий Ковальчук, которого называют личным банкиром президента, друг президента виолончелист Сергей Ролдугин и десятки чиновников - владельцев зарубежных фирм. "Панамские досье" показали масштаб теневой деятельности политиков из 50 стран мира.

  • На экране монитора титульная картинка доклада Transparency International.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Ситуация с коррупцией не меняется

    Россия по итогам 2016 года оказалась рядом с Украиной, Казахстаном и Непалом - на 131-м из 176 мест в рейтинге Индекса восприятия коррупции (ИВК), подготовленного Transparency International. РФ, как и в 2015 году, получила 29 баллов из 100. 1 место и самый низкий уровень коррупции - в Дании и Новой Зеландии, Германия - на 10-м месте. В конце списка - Южный Судан и Сомали.

  • Женщины стреляют по мишеням в тире.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    "Охота в тире"

    В Transparency International называют борьбу с коррупцией в РФ охотой, лишь похожей на настоящую: "Это стрельба из заготовленного ружья по заранее расставленным мишеням". Подозрения вызывают уголовные дела, которые походят на устранение конкурентов. Например, дело министра Улюкаева или экс-главы Кировской области Никиты Белых, которого задержали в июне 2016-го при передаче ему 400 тысяч долларов.

  • Владимир Путин, декабрь 2016 года

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Разгул казнокрадства не прощается

    Соцопросы показывают, что многие россияне считают громкие дела скорее показательными акциями, чем реальной борьбой с коррупцией. 26% опрошенных "Левада-центром" возложили "в полной мере" ответственность за коррупцию на Владимира Путина, 33% - "в значительной мере". Так что высокий рейтинг российского президента не означает, что граждане прощают ему разгул взяточничества и казнокрадства.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 14:22

Аресты экс-министров и чиновников в РФ: борьба с коррупцией или война кланов? DW Новости

Контекст

Коррупция в России - самые громкие дела

Власти России заявляют о системной борьбе с коррупцией. Но коррупционерами все чаще оказываются те, кто должен бороться с казнокрадством. Самые скандальные истории - в фотогалерее DW. (03.03.2017)  

Ссылки в интернете

Бизнесмен Полонский о миллиардах экс-полковника Захарченко

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба с отмыванием денег: что грозит в Великобритании олигархам из России?  

Аресты экс-министров и чиновников в РФ: борьба с коррупцией или война кланов? DW Новости  

Где прячет деньги миллиардер Захарченко?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась  

Развод в Германии: кто, кому и сколько платит  

В регионе Рейн-Майн в Германии предотвращен теракт  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW