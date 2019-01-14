Комментарий: Кому служат церковь и патриархи?

С тех пор как Вселенский патриарх Варфоломей 6 января вручил томос об автокефалии предстоятелю новой Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, продолжаются жаркие дискуссии об этом смелом с точки зрения церковных канонов шаге. В Украине сторонники церковной независимости превосходят друг друга в злорадстве. Они радуются поражению российского патриарха Кирилла, у которого окончательно ускользает из рук контроль над Украиной. В Москве, в свою очередь, попы нагнетают раскол в мировом православии, разорвав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Политические обозреватели в России упражняются в геополитике и теориях заговора вплоть до того, что некоторые из них приписывают роль в этом вопросе американским спецслужбам.

Евгений Тейзе

В этом ожесточенном споре остается мало места для людей и их веры. Миллионы украинских православных христиан испытывают большую радость и облегчение. Это, прежде всего верующие двух церквей, которые четверть века назад отделились от верной Москве Украинской православной церкви и теперь стали основой для новой объединенной церкви. Они убеждены, что вместе с государственной независимостью должна стать независимой и их православная церковь. Однако РПЦ не готова пойти более чем на автономию.

Изоляция как наказание

"Отступники" были наказаны изоляцией от мирового православия. Годами их травили как "раскольников", их крещение не признавалось, с точки зрения канонических православных церквей они не имели - какими бы твердыми они не были в своей христианской вере - шанса на спасение. Их причастие, мол, было не таинством, а просто употреблением хлеба и вина на "нелегитимном собрании".

Мне как лютеранину все это могло бы быть безразлично. В моем христианском представлении о мире не играют роли ни Папа, ни Патриарх. Мне все равно также, признают ли другие мое крещение, мое причастие. Ведь это моя вера. Тем не менее, я очень хорошо понимаю переживания этих "отвергнутых" людей. Мне понятно, чем отличается мировоззрение моих православных братьев и сестер. Для них, кроме Библии, имеет значение и нечто другое: легитимация их священников, которая восходит к Апостолам.

Именно поэтому я радуюсь вместе с православными Украины, которые теперь ощущают себя "легальными" христианами. Патриарх Варфоломей заслуживает большого уважения за то, что он не отвернулся от этой церковной драмы. Отлучение миллионов верующих одной страны от православной семьи было невыносимым и бесперспективным. Вселенский патриарх понял это не позднее 2008 года. Уже тогда он вел интенсивные переговоры с представителями всех трех православных ветвей в Украине. Их единения, а тем самым и провозглашения независимости Православной церкви Украины тогда, впрочем, не произошло не только из-за сопротивления Москвы, но и из-за властных амбиций отдельных украинских церковных иерархов.

Критики Варфоломея игнорируют реалии: самое позднее с момента аннексии Крыма Россией и начала войны в Донбассе объединение православной церкви в Украине под контролем Москвы стало окончательно невозможным. Почему украинцы должны были оставаться верными церкви, которая нередко отказывала в отпевании погибших на войне на востоке Украины солдат? Церкви, священники которой своими проповедями подливали масла в огонь конфликта в Донбассе и приветствовали аннексию Крыма Россией? Большинство украинцев, как свидетельствуют опросы, больше не хотят быть частью контролируемой Москвой империи: ни политической, ни церковной.

Политические риски для новой церкви

В патриотическом воодушевлении, впрочем, украинцы также рискуют прибегнуть к таким же высокомерным и политизированным действиям, как и российская сторона. Они аплодируют, когда их политики упражняются в дешевом популизме и грубо вмешиваются в церковные дела. В частности, законом заставляют Украинскую православную церковь Московского патриархата назваться русской.

Предстоятель новой церкви митрополит Епифаний позволяет втягивать себя в предвыборную кампанию Петра Порошенко: вместе с президентом и томосом он улыбается украинцам с огромных рекламных щитов. Иерархи, которые перешли в новую церковь из Московского патриархата, получают от главы государства ордена за свой патриотизм. Это опасная игра, которая свидетельствует о том, насколько и с украинской стороны политизирован томос. Люди и их вера - для чего и существует церковь - к сожалению, все больше отходят на второй план.

Автор: Евгений Тейзе, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Автокефалия для Украины: кто что говорит Украина стремится к автокефалии православной церкви Процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии (или издания томоса - указа о создании единой поместной церкви) вызывает ожесточенные споры. В Москве и Киеве реагируют по-разному. Кто из ключевых фигур дела что говорит?

Автокефалия для Украины: кто что говорит Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом "Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Кирилл: Верим, что врата ада не одолеют Церковь "Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал позднее сам Кирилл.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Филарет: Путин - новый Каин "Путин - верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: 'новый Каин'", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Жанне Немцовой.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Онуфрий: Не томос решает проблемы, а человек "Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - уверяет митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Павел: Отделение - раскол мирового православия "Отделение украинской церкви - процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - считает предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел. С аналогичными заявлениями выступили и другие главы поместных церквей - Эстонии, Абхазии и других.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Порошенко: Украина - не территория РПЦ "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - настаивает президент Украины Петр Порошенко, один из главных инициаторов и сторонников автокефалии.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Тимошенко: Независимость церкви - укрепление суверенитета "Мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет, получив настоящую независимость нашей православной церкви", - заявила бывший премьер-министр Украины и вероятный кандидат на должность президента страны Юлия Тимошенко.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Лавров: Провокация, чтобы использовать раскольничьи церкви "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Автор: Григорий Аросев

