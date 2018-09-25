Комментарий: Кому и зачем нужен Навальный за решеткой

Можно по-разному оценивать выступления против повышения пенсионного возраста, которые прошли 9 сентября в разных городах России, но в Кремле их оценили высоко. Возможно, даже не сами по себе конкретные акции, но их потенциал - определенно. Тем более что к моменту их проведения практически все организаторы и вдохновители этих протестов были под арестом или хотя бы задержаны.

Кто знает, насколько более масштабными были бы эти мероприятия, имей Алексей Навальный сотварищи возможность присоединиться к протестующим. И, судя по всему, ни у кого в Кремле нет желания проверять это эмпирическим путем.

Более полугода, проведенных под арестом

Новый административный арест Алексею Навальному - это не только продление еще на две трети первого, максимального по Административному кодексу. Это создание возможности возбудить новое уголовное дело по довольно экзотической, "дадинской" статье о неоднократном нарушении при организации митингов.

Александр Плющев

Именно после нашумевшего случая активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения при организации массовых мероприятий, в статью внесли положение об обязательном наличии ущерба. Этот ущерб (нанесенный неизвестными в тот момент, когда Навальный находился под арестом) в комичном и абсурдном виде был найден с помощью административного дела, теперь вопрос только в том, будет ли дан ход уголовному расследованию.

Навальный - единственный политик времен правления Путина, попытка посадки которого вызвала мгновенные и массовые выступления: после первого приговора по делу "Кировлеса". Зато разными порциями и способами с тех пор он получил весьма ощутимо: всего, с учетом вчерашнего решения судьи, у него накопится более полугода, проведенных под арестом. Это не считая восьми месяцев ареста домашнего и полновесного срока, который получил и отбыл его брат Олег по делу "Ив Роше". Частый конспирологический вопрос "почему власти не сажают Навального?" постепенно сам собой сошел на нет: основатель ФБК и так то и дело сидит.

Посадки Навального стали привычными для его сторонников?

И вот это перманентное и в то же время гибридное, абсолютно в стиле нынешней власти, заключение под стражу Алексея Навального сделало его лишения свободы более или менее привычными для всех, включая его активных сторонников. Предрешенные по своему исходу заседания по очередному аресту Навального по-прежнему длятся невыносимо долго и на всякий случай заканчиваются поближе к ночи, когда не спят разве что самые неугомонные сторонники политика.

Люди охотно выходящие - в том числе и под дубинки и задержания - против коррупции или пенсионных изменений, не считают постоянные водворения их лидера в спецприемник достаточным поводом для протеста. Не вышли они и на этот раз. И это увеличивает вероятность того, что однажды после заседания суда Алексей Навальный отправится уже не в спецприемник, а в колонию.

Это не избавляет от нового поворота беспокойной конспирологической мысли, согласно которой, неволя не просто выгодна политической карьере Навального, но и чуть ли не им самим инспирирована, потому что он не знает, куда двигаться дальше. Предположения эти высказываются примерно теми же людьми, которых подозревают в авторстве мема "Навальный - человек Бортникова", объясняющего недавнюю резкую атаку главы Росгвардии Виктора Золотова.

Уличный фактор

Но бог с ней, с конспирологией, гораздо важнее вопрос, кому и зачем нужен Навальный за решеткой, да еще не на окраине Москвы, а где-нибудь в Мордовии. Возможно, тому, кто опасается объединения разрешенного протеста левых с несанкционированными выступлениями. Скандал на выборах в Приморье спровоцировал стихийный протест, и Навальный, фактически, поддержал кандидата от коммунистов, призвав своих сторонников выходить на улицу. В ситуации, когда договоренности с понятными и покладистыми партийными лидерами, вроде Жириновского, не спасают их кандидата-статиста от поражения, фактор возможного усиления всамделишных протестов совсем не нужен.

Возможно, посадка Навального была бы крайне невыгодна тому, кто выступает за политическую либерализацию, в частности, за отмену муниципального фильтра на выборах. Это означало бы возможный допуск если не самого Навального, отягощенного уголовными наказаниями, то хотя бы его сторонников к легальной политической борьбе. Ведь будь поддержанный им кандидат допущен в каком-либо из "проблемных" регионов России, еще неизвестно, как бы сложилось там голосование. По меньшей мере, можно зарабатывать очки, ведя против таких кандидатов полноценную кампанию, используя весь пропагандистский арсенал, который, как выясняется, оказывается абсолютно неработоспособен против системных партий.

Год, который остается до следующего единого дня голосования, станет во многом решающим для всей страны: будут ли сделаны выводы из поражений на региональных выборах, как пройдет пенсионная реформа, насколько тяжело перенесет население повышение НДС, каким будет влияние санкций, чем обернется военное присутствие в Сирии и бог знает сколько других факторов. Навальный на свободе и Навальный в заключении - тоже в их числе.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel , Twitter: @plushev

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