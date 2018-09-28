 Комментарий: Комик и музыкант как альтернатива Порошенко | Авторская колонка Сергея Руденко | DW | 28.09.2018

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Сергей Руденко

Комментарий: Комик и музыкант как альтернатива Порошенко

Фронтмен "Океана Эльзы" и популярный комик оказались среди лидеров президентских рейтингов на Украине, хотя о желании баллотироваться они не объявляли. Сергей Руденко о том, что это значит.

Худрук Студии Квартал 95 и украинский комик Владимир Зеленский

Худрук "Студии "Квартал 95" и украинский комик Владимир Зеленский в рейтингах популярности догоняет Петра Порошенко

Президентские рейтинги лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и худрука "Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского сейчас немногим уступают показателям основных претендентов на главный пост в стране - Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные двух социологических опросов, обнародованных на этой неделе Киевским международным институтом социологии (КМИС) и группой "Рейтинг".

Согласно ним, от 4,6% до 5,0% опрошенных украинцев готовы проголосовать за Вакарчука, от 6,5% до 7,8% - за Зеленского как за президента Украины. Для сравнения: поддержку Порошенко, согласно тем же рейтингам, готовы оказать 6,5% и 6,8% респондентов, Тимошенко - 10,6% и 13,2%. Лидерство известного комика и музыканта - сигнал действующим украинским политикам: если не можете дать "хлеб", так дайте хотя бы "зрелищ".

На пользу или в пику Порошенко и Тимошенко?

Появление Зеленского и Вакарчука в президентских рейтингах год тому назад вызвало легкое недоумение. Ни первый, ни второй до сих пор даже не заикались о своих президентских амбициях. Да, оба популярны в стране и имеют армии почитателей. Но, наверняка, и комик, и музыкант и не помышляли о том, чтобы конвертировать свою популярность в должность президента Украины. Хотя надо сказать, что Вакарчук непродолжительное время был народным депутатом, а Зеленский в сериале "Слуга народа" сыграл роль учителя истории, который волею судьбы стал президентом страны.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Как бы то ни было, имена лидера "Океана Эльзы" и худрука "Студии "Квартал 95" оказались в соцопросах рядом с именами Тимошенко и Порошенко. Кто-то считает это технологическим приемом - для понижения или повышения рейтинга настоящих фаворитов президентской кампании. Кто-то - что Святослава и Владимира готовят на парламентские выборы 2019 года во главе партийных проектов. Но истинные мотивы тех, кто решил поиграть Зеленским и Вакарчуком в социологических опросах, до сих пор неизвестны. 

Фронтмен "Океана Эльзы" и худрук "Студии "Квартал 95" пока избегают прямого ответа на вопрос, будут ли они баллотироваться в президенты. По крайней мере, до официального старта избирательной кампании. Это позволяет экспертам и участникам гонки делать разные прогнозы и выдвигать самые невероятные версии. А Вакарчуку и Зеленскому - находиться вне зоны "черного" пиара.

Слава - Украине, Владимиру - слава!

Пока Вакарчук и Зеленский сохраняют интригу, о них слагают разнообразные мемы. Один из них - приветствие "Слава - Украине!" - можно воспринимать как "Слава (Вакарчук) - Украине!". Но как бы не изгалялись шутники, появление фронтмена "Океана Эльзы" и известного комика-"кварталовца" среди лидеров президентской гонки свидетельствует не только об уровне их популярности в стране. Это еще и демонстрация недоверия украинцев ко всей существующей политической элите страны.

Тот, кто пытается представить Вакарчука и Зеленского безвольными скоморохами в руках олигархов - Игоря Коломойского или Виктора Пинчука, - похоже, сильно ошибается. Лидер группы "Океан Эльзы" - кандидат физико-математических наук, сын бывшего министра образования, всегда занимал активную позицию в общественной жизни Украины. Он был с народом и во время Оранжевой революции, и во время Евромайдана. Недолгое пребывание в парламенте в 2007-2008 годах принесло ему разочарование, и он покинул политику. У Зеленского нет опыта общественной и политической деятельности. Но "Квартал 95" во главе с ним, как ни странно, был и остается в политике - шоу-программы студии построены на пародиях на основных политических игроков Украины.  

Контекст

Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием к Раде - последним во время его нынешнего президентского срока. Он много говорил о проблемах, но не сказал, как их надо решать. Сергей Руденко - о выступлении президента.

Де-юре кампания по выборам президента Украины стартует позже, де-факто ее участники уже обозначили планы. 24 августа, День независимости, можно считать неформальным стартом, пишет Сергей Руденко. (24.08.2018)

Президентские выборы 2019 года в Украине для Юлии Тимошенко - важный рубеж. Ей кровь из носу нужна победа. И не только для того, чтобы стать президентом, считает Сергей Руденко. (21.06.2018)

По данным социологов, лидер партии "Батькивщина" в мае возглавляла рейтинг популярности среди украинских политиков. Объявляя о президентских амбициях, Тимошенко озвучила план действий на случай победы. (20.06.2018)

Вакарчуку и Зеленскому, конечно, далеко до того же Рональда Рейгана. Не каждый артист может стать президентом страны, особенно - без опыта управления хотя бы на уровне мэра или губернатора области. Вероятно, понимают это и Святослав с Владимиром. Тем более что в украинских реалиях поход в политику равносилен самоубийству для того, кто уже имеет настоящую народную любовь и уважение. 

Вакарчук и Зеленский возьмут курс на парламент?

Лидерство Вакарчука и Зеленского в президентской кампании сейчас, конечно же, условное. Об их реальном рейтинге можно будет судить только после официального выдвижения кандидатов в президенты, среди которых их, в итоге, может и не оказаться. Но не исключено, что они могут возглавить политические проекты на выборах в Верховную раду, которые должны состояться в октябре 2019 года. По крайней мере, социология фиксирует, что партия "Слуга народа" (по названию упомянутого выше телесериала) и условный "Блок Святослава Вакарчука" могут преодолеть проходной барьер на парламентских выборах.

А поэтому появление Зеленского и Вакарчука в президентских рейтингах может стать прелюдией для их участия в выборах в Верховную раду. И первый, и второй, очевидно, будут не против этого. Лидер группы "Океан Эльзы" имеет четко артикулированное представление о том, какой он хочет видеть Украину. Об этом же со сцены говорит и известный комик "Студии "Квартал 95". И как же им достичь желаемого без захода в политику? Да, никак. Вопрос - надо ли это успешным и популярным артистам? Готовы ли они пожертвовать всем, что у них сейчас есть, для того, чтобы, засучив рукава, попробовать изменить Украину? Согласны ли они отказаться от прежней жизни ради политики? Смогут ли они быть лучшими и более успешными политиками, нежели все их предшественники? Мне кажется, эти вопросы сейчас задают себе и Вакарчук с Зеленским.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сергей Елкин


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