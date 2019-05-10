Комментарий: Как Сербия отметила День победы 10 мая

Военный парад в Сербии планировали провести 24 марта в 20-летнюю годовщину бомбардировок НАТО. Затем его приурочили ко Дню победы. Но не совсем, пишет в комментарии для DW Андрей Иванч.
В Западной Европе 8 мая отмечают День освобождения. В Восточной Европе 9 мая празднуют День победы. Эта разница в датах исторически обусловлена. Сербия же в этом году и вовсе проводит военный парад в городе Нише по случаю капитуляции нацистской Германии под лозунгом: "Защита свободы" 10 мая. Одна из немногих оппозиционных сербских газет Danas попробовала найти историческое обоснование этому параду, но установила лишь, что 10 мая отмечают международный день гимнастики или международный день комик-группы из Великобритании Монти Пайтон. Никаких других исторических предпосылок для проведения парада 10 мая нет.
Официальный Белград никак не комментирует тот факт, что дату парада перенесли на 10 мая. А между тем это абсолютно понятно и вовсе не смешно, если, конечно, не придерживаться стандартов юмористического телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона".
9 мая президент Сербии Александар Вучич принимал участие в региональной конференции, которая проходила в албанском городе Тирана. Поэтому основные мероприятия по случаю Дня победы он пропустил, и дату парада перенесли ради него.
Парад 10 мая должен был вызвать ощущение, что в основе его идеи лежат антифашистские европейские ценности. Но на самом деле он оказался демонстрацией власти в усиливающемся культе личности правителя страны и верховного главнокомандующего - ведь присутствие на параде Вучича оказалось важнее самой исторической даты.
Бомбардировки НАТО Сербии
Новейшая история нависла над Сербией, которая является кандидатом на вступление в ЕС, как злой рок. Большой военный парад сначала был запланирован на 24 марта, когда отмечалась 20-я годовщина со дня начала военных авиаударов НАТО по Сербии и Черногории, которые длились почти три месяца. Но даже для Сербии, которая разрывается между любовью к России и Путину и прагматическим сближением с ЕС, а Европа все еще относится к этому терпимо, этот выпад был чересчур, считают в Вашингтоне и Брюсселе.
Ведь это могло бы означать бряцание оружием, парад можно было бы расценить как провокацию против НАТО, которая неохотно вспоминает о сомнительных причинах бомбардировок Сербии и их результатах. Поэтому Вучич совершает поклон и принимает парад в День победы, ну или на следующий день после Дня победы. При этом проправительственная бульварная газета Vecernje novosti напоминает, что поводом для парада является 20-я годовщина со дня начала бомбардировок Сербии НАТО, - на всякий случай, чтобы еще раз внести ясность.
Под крылом России
Военный парад в Нише был примером того, как сербское руководство пытается преодолеть политическо-историческое раздвоение, в которое оно само же и привело страну. С одной стороны, президент Вучич заверяет, что вступление Сербии в ЕС является внешнеполитическим приоритетом для страны. С другой стороны, главными "героями" на параде в Нише были российские истребители МИГ-29, боевые вертолеты МI-35 и танки T-72. Часть из них Сербия купила, а часть получила в подарок от России.
Кроме того, сербские СМИ на протяжении многих лет систематически подогревают антизападные настроения, и весенняя дата, когда в Сербии вспоминают об "агрессии НАТО" и "военных преступлениях НАТО" 20 лет назад, очень для этого подходит.
С точки зрения Белграда, НАТО бомбила Сербию только для того, чтобы отобрать у сербов Косово - колыбель, сердце Сербии. Сербия никогда и ни при каких обстоятельствах не признает независимость Косово и будет блокировать везде, где возможно, ее принятие в международные организации при помощи России, подчеркивают в Белграде.
Демонстрация силы и культ личности Вучича
Сербский военный парад 10 мая, в котором приняли участие около 4000 солдат и полицейских, было показано около 400 танков и боевых машин, 40 боевых самолетов, был демонстрацией силы и власти главы государства Александара Вучича, направленных на то, чтобы показать, как успешно он правит страной. С антифашистскими ценностями, на которые опираются в Европе и о которых вспоминают в день окончания Второй мировой войны, этот военный парад имеет мало общего.
И внутренняя логика, согласно которой, парад должен был продемонстрировать силу современной сербской армии, опирающуюся на российскую военную технику, в корне не верна. Согласно конституции страны, армия должна защищать территориальную целостность Сербии. А поскольку, с точки зрения Белграда, Косово "оккупировано албанскими террористами" армия, согласно конституции, должна напасть на Косово. Поскольку это даже не обсуждается, вполне можно задать вопрос, почему же Сербия вооружается и приобретает российское оружие? Не ждет ли она подходящего момента?
Хотя Сербия и не страдает манией величия, все-таки и у нее должен быть предел иллюзий. Цель военного парада в Нише - превознести человека, который поставил себя над правительством и парламентом - Алекандара Вучича. Народу показали выдуманную картинку сильной, обладающей военной мощью, признанной международным сообществом Сербии, находящейся между Западом и Востоком, а также картинку ее великого правителя - вместе с надеждой на лучшую жизнь.
Автор: Андрей Иванч, сербский журналист. Родился в Белграде. Редактор сербского журнала Vreme. Корреспондент немецких изданий taz и MDR
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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