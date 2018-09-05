 Комментарий: Как дело Скрипалей аукнется российским спецслужбам | Авторская колонка Константина Эггерта | DW | 06.09.2018

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Константин Эггерт

Комментарий: Как дело Скрипалей аукнется российским спецслужбам

Результаты расследования дела Скрипалей в Великобритании будут иметь серьезные последствия для агентуры российских спецслужб по всему миру, полагает Константин Эггерт.

Расследование дела Скрипалей

Грубоватый советский анекдот про нехватку туалетной бумаги исчерпывающе описывает реакцию официальной Москвы, обвиненной правительством Великобритании в организации покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Человек, безуспешно пытавшийся "купить" туалетную бумагу у скрывающих "дефицит" продавцов, в финале анекдота говорит приятелю: "Я им и штаны снимал, и даже унитаз приносил - ну нет у них ни одного рулона!".

Что делать с лицом Терезы Мэй?

По утверждениям британской полиции, в расследовании дела Скрипалей участвуют 250 сотрудников. Они просмотрели 11 тысяч часов записей с десятков, если не сотен камер наблюдения. Предъявлены фотографии, есть данные подлинных паспортов, по которым некие Александр Петров и Руслан Боширов (имена, в отличие от документов, скорее всего, вымышленные) въехали в Соединенное Королевство, есть следы "Новичка" в номере гостиницы, где останавливались "гости" из Москвы.

Но в ответ на довольно подробное описание операции, которую британские власти приписывают российской военной разведке (экс-ГРУ, ныне - ГУ Генштаба), последовал ответ шефа отдела информации и печати МИД Марии Захаровой. Имена эти нам ничего не говорят, заявила Захарова, и, вообще, пора обнаглевшим британцам переходить от "беспочвенных обвинений" к "плотной работе" с российскими госорганами - теми самыми, которые Лондон и обвиняет в покушении на Скрипалей и которые скоро также обвинят в гибели британки Дон Стерджес, случайно нашедшей выброшенный агентами флакон с "Новичком".

Помощник президент Путина по международным делам Юрий Ушаков был, в отличие от Захаровой, краток: "Эти данные - это не данные, а непонятно что". Короче, нет у них "ни одного рулона" для британцев, и не просите.

Наемные пропагандисты на подхвате тут же бросились объяснять российской публике, почему на самом деле это сами британцы пытались грохнуть Скрипалей - разумеется, чтобы свалить все на Россию и сделать ее изгоем. А так называемый "сенатор" Владимир Джаббаров и вовсе заверил публику в том, что, на самом деле, доказательств никаких нет и не будет. Поэтому премьер-министр Тереза Мэй озабочена только одним - "сохранением лица".

Константин Эггерт

Константин Эггерт

В отличие от экс-генерала Джаббарова и тысяч других марионеток администрации президента России, у Терезы Мэй лицо хотя бы есть. И оно если и пострадало, то только от того, что, будучи министром внутренних дел, она пыталась тормозить обнародование всех фактов по делу о первом громком убийстве радиоактивным веществом на территории Великобритании российского гражданина - Александра Литвиненко.

Тогда, в премьерство Дэвида Камерона, на Даунинг-стрит господствовало мнение, что Путина не стоит "раздражать", что миллиарды грязных денег, текущие из России в Соединенное Королевство, - большое благо для страны, и что, вообще, если "русские убивают русских", то не стоит по этому поводу сильно волноваться. Просчеты той поры привели кого-то в Москве к убеждению, что ликвидация неугодных с помощью химического и биологического оружия - дело перспективное и не очень хлопотное.

Российская агентура - в прицеле британцев и американцев?

Но теперь просчиталась Москва. Причем дважды - потому что Петров и Боширов сначала умудрились не убить Скрипаля, а затем крайне непрофессионально избавились от флакончика с "Новичком", дав в руки полиции прямое доказательство покушения. Весь эффект от акции устрашения оказался смазанным. Британия взялась за историю со Скрипалями всерьез, и в этом ее поддерживают союзники, прежде всего, Соединенные Штаты.

Контекст

Сначала Лондон на заседании в Нью-Йорке проинформирует о результатах расследования Совет безопасности ООН - и весь мир. Нам наверняка предстоит восхитительное зрелище - словесная дуэль специального представителя Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс с еще одним командированным Москвой лжецом - постпредом Василием Небензей, который, как мы теперь знаем по весенним дебатам в Совбезе, читал "Винни Пуха", "Алису в стране чудес" и "Приключения Шерлока Холмса".

Но главное будет впереди. Во-первых, пока Великобритания остается в Европейском союзе, она не только проинформирует других членов ЕС о ходе расследования, но и попросит об акции солидарности, то есть о введении дополнительных санкций. Пойдет ли Евросоюз на скоординированную акцию, неясно. 28 государствам, многие из которых не скрывают, что не хотят портить отношения с Москвой, будет трудно прийти к согласию.

Однако, во-вторых и в главных, можно с высокой долей вероятности предположить, что "пять глаз" - неформальное объединение спецслужб Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии - начнут скоординированную массированную атаку на российские разведсети по всему миру. Пара утечек на сей счет в британской прессе явно направлена на то, чтобы вызвать у части российской агентуры панику и заставить ее делать ошибки.

В-третьих, первые зримые результаты расследования дела о покушении на Скрипалей также дают дополнительные козыри для ужесточения санкций американским сенаторам. Они скоро должны приступить к работе над новым законопроектом о санкциях против российских физических и юридических лиц.

Марии Захаровой предстоит еще много брифингов, на которых она будет так же убедительно, как и раньше, опровергать причастность Москвы к этому и другим делам. Фирменное "А вы докажите!" еще не раз будет звучать со Смоленской площади. Старые советские анекдоты, оказывается, по-прежнему очень полезны для понимания современной российской политики.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

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  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

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  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

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  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

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  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

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  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

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  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

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  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

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  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

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  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

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  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Британская прокуратура о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

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Мэй назвала подозреваемых по "делу Скрипалей" сотрудниками ГРУ

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Тереза Мэй обвинила ГРУ в отравлении Скрипалей  

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Durrington Skripal Polizei

Подозреваемые в отравлении Скрипалей покинули Великобританию 20.07.2018

По данным CNN, подозреваемые в совершении атаки в Солсбери покинули Великобританию коммерческим рейсом. Они выявлены по перехваченному сообщению и с помощью программы распознавания лиц.

London Unterhaus berät über Brexit

Мэй обвинила сотрудников ГРУ в отравлении Скрипалей 05.09.2018

Правительство пришло к выводу, что преступление совершено сотрудниками российской военной разведки, заявила британский премьер Тереза Мэй. По ее словам, спецслужба наверняка действовала по указанию сверху.

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