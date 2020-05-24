Комментарий: Как власти России на самом деле относятся к медикам

Российская власть вовсю эксплуатирует образ врача-героя. Но на деле оказывается, что цена жизни медицинского работника в РФ не так уж высока, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Вот уже не первую неделю по всей России идет чествование врачей - новых героев нашего времени. Абсолютно заслуженные слова благодарности и восхищения, однако, целиком и полностью расходятся с тем, как ведет себя власть по отношению к медикам. Награды и финансовые поощрения странным образом уживаются с пренебрежением к жизням медицинских работников.
День медика в разгар пандемии коронавируса
В этом году день медика особенный: немного военный, что ли. Владимир Путин 21 июня наградил порядка 900 врачей орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Награды учредили буквально за несколько дней до вручения, орден посвящен одному из основателей российской военной-полевой хирургии - Николаю Пирогову.
Как только стало ясно, что игнорировать пандемию COVID-19 нельзя, руководство РФ прибегло к привычной околовоенной риторике. Врачи - это герои, сражающиеся на передовой, отважные бойцы, которые борются до последнего вздоха за столь нужную народу победу. Этот образ используется на всех уровнях, и даже в своейстатье про Великую Отечественную войну президент Владимир Путин не смог избежать упоминания "красной зоны", ставшей уже нарицательным понятием. Эту мысль российский лидер развивает в других своих выступлениях. Тут вам и "жертвенный подвиг", и сравнение с "доблестным служением" в периоды разных войн.
Подвиг врачей в эпоху коронавируса нельзя недооценить, с тем, что они герои, глупо спорить. Но все же слышать об этом из уст президента мне неловко. Ведь если уж сравнивать с войной, то по всему выходит, что власти отправили врачей против мощного противника безоружными, да еще и поставили сплошной стеной заградотряды. Войско не готово, начальники не желают признавать реального положения дел, на местах предпочитают врать и скрывать цифры, а в советники военачальников набирают не по уровню профессионализма, а по проявленной лояльности. Властям России важнее как можно скорее объявить о триумфальной победе, не обращая внимания на потери среди героев.
Потери, которые никто не считает
Сколько медицинских работников умерли в России из-за коронавируса, точно не известно. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала на онлайн-конференции, посвященной дню медика, что потери составляют около 500 человек. Но спустя всего два часа пресс-служба ведомства опровергла слова собственной начальницы. "Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет", - пояснили подчиненные Самойловой.
В этих двух часах - вся суть нежелания официальных властей называть реальные цифры по случаям заболеваемости коронавирусом и по смертельным случаям от него. Руководство страны и чиновники всех уровней так привыкли манипулировать любыми цифрами, что почти поверили: влияя на статистику, можно управлять Божьим промыслом. Но COVID-19 - это не выборы, цифры, особенно по погибшим, скрыть сложно. И вот уже медики сами собирают данные о погибших коллегах.
Спасибо, доктор
Если подряд читать новости, связанные с медиками и коронавирусом, возникает когнитивный диссонанс. Вся Москва в огромных билбордах с фотографиями медиков и подписью "Спасибо, доктор!". Каждый раз глядя на них, я думаю, что благодарность адресована тем врачам, которые чудом смогли избежать оптимизации, которая проводилась все последние годы в сфере здравоохранения. Процесс этот был проведен так неудачно, что дажевице-премьер Татьяна Голикова резко высказывалась на этот счет. Годами Минздрав закрывал больницы и поликлиники, сокращал врачей, медсестер и санитарок.
Пандемия коронавируса настигла систему здравоохранения России в не лучший момент. Медициной в последние годы никто не занимался, много денег государство на нее не тратило. Так что хотя российские власти и продолжают сравнивать врачей с военными героями, я полагаю, что честнее сравнивать нынешние бюджеты на здравоохранение и на ВПК.
Голосуй, не отходя от койки
Этот невероятный цинизм усугубляется еще и тем, что именно защитой врачей, поддержкой и развитием медицины прикрывают среди прочего необходимость принять поправки в Основной закон страны. Чиновники, не стесняясь, готовы жертвовать медицинскими работниками в тех самых "красных зонах" - и одновременно использовать образ врача-героя как агитку.
Складывается впечатление, что руководство страны отказывается понимать и принимать все последствия срочного снятия карантинных мер и проведения всероссийского голосования. Для этого самого руководства демонстрация победы над врагом (в данном случае это коронавирус), празднование 75-летие Победы и обнуление сроков Владимира Путина несоизмеримо важнее того, что обрушится на врачей и на всех нас уже 12-15 июля.
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
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