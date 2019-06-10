Комментарий: Казахстан после выборов президента - надо ли ждать перемен?

В день президентских выборов мой друг, живущий в Казахстане, так ответил на вопрос об отношении к происходящему: у нас тут людей больше беспокоит состояние здоровья Бари Алибасова (известный продюсер - наполовину казах, поэтому земляки сильно переживают за него и обсуждают его несчастье). Наверное, это лучший комментарий о том, как на самом деле отнеслись к президентским выборам в своей стране многие граждане Казахстана.

Никаких иллюзий по поводу того, чем закончатся выборы ни у кого не было с тех самых пор, как Нурсултан Назарбаев назвал своего преемника - Касым-Жомарта Токаева. Ни негодование в социальных сетях, ни ролики, разоблачающие фальсификации и манипуляции в ходе голосования, ни сотни протестующих не смогли повлиять на результаты голосования и хоть как-то помешать планомерному трансферту власти.

Результаты выборов президента никого не удивили

За 30 лет правления Назарбаева, его стараниями, в Казахстане не сформировалось ни сильного гражданского общества, ни какой-либо влиятельной политической оппозиции, способной использовать досрочные, весьма сомнительные во многих смыслах президентские выборы, для успешной атаки на действующую власть.

Федор Крашенинников

Тщательно подобранные соперники Касым-Жомарта Токаева всю кампанию упражнялись в искусстве хвалить его самого и Нурсултана Назарбаева, отталкивая тем самым недовольных ситуацией граждан страны.

То, что второе место с 15-ю процентами голосов занял малоизвестный в широких кругах казахстанцев Амиржан Косанов, в практическом смысле имеет еще меньшее значение, чем вечное второе место коммунистов на российских президентских выборах: надо же как-то распределить между остальными кандидатами те 30 процентов голосов, которые не достались заранее назначенному победителю!

Назарбаев пытается обеспечить гарантии своему клану

Спешка с уходом в отставку Нурсултана Назарбаева и торопливым избранием на пост президента указанного им человека, как говорят, связана с нарастающими проблемами со здоровьем многолетнего лидера Казахстана: в отличие от Путина, передавшего власть преемнику на один срок, обратно на президентский пост Назарбаев совершенно точно не вернется.

Это важнейший фактор для понимания всей ситуации, ибо традиции региона таковы, что смерть лидера страны неизбежно приводит к утрате власти, влияния и даже свободы членами его семьи - достаточно вспомнить печальную участь Гульнары Каримовой. Поэтому Назарбаеву приходится решать сложную задачу: гарантировать своему клану и особенно своим наследникам сохранение их положения в Казахстане и после своего ухода.

Единственным относительно удачным примером передачи и сохранения власти внутри семьи на территории бывшего СССР остается Азербайджан, где стремительно угасавший Гейдар Алиев сумел передать власть своему сыну, Ильхаму Алиеву, а тот удерживает ее до сих пор.

Но у Нурсултана Назарбаева нет сыновей, которые были бы достаточно взрослыми (официально о том, что у Назарбаева есть сыновья, не сообщалось, но это достаточно известный факт), чтобы передать им власть из рук в руки. По каким-то причинам было решено не делать преемницей и влиятельную дочь Нурсултана Назарбаева Даригу. Впрочем, в этом есть большой имиджевый смысл: все-таки передача власти напрямую от отца детям в современном мире воспринимается негативно и бьет по престижу государства и его лидеров.

Токаев - защитник интересов клана Назарбаева

В рамках придуманной Назарбаевым и его окружением конфигурации власти, Касым-Жомарт Токаев в любом случае получает лишь ограниченные полномочия, а на всех ключевых постах в стране по-прежнему остаются или родственники Назарбаева, или люди, которые в силу особенностей устройства политической жизни Казахстана не могут сами претендовать на высший пост, поэтому являются агентами интересов семьи первого президента, гарантирующей им сохранение власти и денег в обмен на безусловную лояльность. По сути, Касым-Жомарт Токаев и сам является таким агентом, потому что ни своего влиятельного клана, ни хотя бы собственной команды управленцев у него нет.

В такой ситуации любое неловкое политическое телодвижение Токаева, любое подозрение в нелояльности к правящему клану или принятие решения о том, что пришла пора вернуть на первый пост члена семьи Нурсултана Назарбаева приведет к его неизбежной отставке. Нельзя не напомнить, что согласно конституции Казахстана, исполняющим обязанности президента в случае его отставки становится спикер верхней палаты парламента, а сейчас этот пост занимает уже упоминавшаяся Дарига Назарбаева.

Даст ли сбой система Назарбаева

Может ли эта изощренная схема дать сбой? Очевидно, что пока в игре остается сам Нурсултан Назарбаев, никто не посмеет пересматривать её правила. Очень может быть, что и без него Казахстан довольно долго будет жить по заданной им программе.

Но если чему мировая история и учит, то только тому, что учесть все факторы заранее невозможно - всегда может вылететь какой-нибудь "черный лебедь". Глубокий социально-экономический кризис, проснувшиеся политические амбиции тех, кому запрещено их иметь или сочетание нескольких разных факторов - все это может в считанные дни разрушить всю новую конструкцию казахстанской власти.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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