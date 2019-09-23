 Комментарий: Информационный фастфуд от Владимира Зеленского | Авторская колонка Сергея Руденко | DW | 11.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Сергей Руденко

Комментарий: Информационный фастфуд от Владимира Зеленского

Президент Украины провел 14-часовой пресс-марафон, побив мировой рекорд по общению со СМИ. Правда, новаторский формат был пустым по содержанию, считает журналист Сергей Руденко.

Ukraine Kiew PK Präsident Selenskyj (Reuters/G. Garanich)

Если бы полгода назад кто-нибудь сказал, что свою первую большую пресс-конференцию лидер Украины Владимир Зеленский проведет на фуд-корте, это сочли бы неудачной шуткой. Президент, бургеры и кола!?! Предшественники Зеленского вели себя как полубоги, вершители судеб, которых уж точно не встретишь на фуд-корте. Бывший комик же нарушил все каноны, сделав очевидным, как минимум, одно: украинская политика уже не будет такой, как прежде. По крайней мере, по форме.

Пресс-конференция Зеленского по правилам разминки КВН

Для общения Владимира Зеленского с журналистами Офис президента выбрал Kyiv Food Market - недавно открытую площадку в центре украинской столицы. Каждые полчаса для разговора с главой государства к нему за стол садилось от семи до десяти человек. Свое общение с журналистами Зеленский модерировал сам. Пресс-марафон в стиле разминки КВН позволил президенту чувствовать себя на своем поле. Так, на некоторые вопросы Зеленский отвечал вопросами. Помните, как это происходит у Маслякова? Вот точно так же, только с участием главы государства.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Во время пресс-марафона президент Украины разрушил главный миф о себе: что он боится общения с прессой. Оказалось, Зеленский учится держать удар, уже довольно сносно общается на украинском (незнанием языка его попрекали во время предвыборной кампании) и иногда даже дает конкретные ответы на конкретные вопросы. Да, в его интонациях и жестах все еще много актерской жеманности. Да, на солидной пресс-конференции он, наверное, был бы неубедителен и порой, возможно, смешон. Но на фуд-корте Зеленский смотрелся естественно. На фоне бургеров и пиццы его скромные познания во внутренней и внешней политике выглядели органично: не боги горшки обжигают, и не они управляют государствами.

Этот формат доказал, что президентская команда очень тонко чувствует  избирателей. Очевидно, что люди хотят видеть в президенте простого парня из народа, иначе бы Зеленский никогда не вышел на фуд-корт.

Зеленский о "формуле Штайнмайера" и капитуляции Украины

Тем не менее ответы Зеленского на сотни вопросов от украинских и иностранных журналистов так и не дали полного представления о его политике. Много внимания было уделено работе фракции "Слуги народа" в Раде, "формуле Штайнмайера", будущему Донбасса, общению президента с Коломойским, Трампом и Путиным. Зеленский стоял на своем: никто на него не давил, не давит и давить не будет, а капитуляции Украины - чего боятся критики "формулы Штайнмайера" - не бывать. Правда, президент так настойчиво это повторял, что достиг обратного эффекта.

Контекст

Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. Президент Зеленский заверяет, что формула - "не страшилка". (02.10.2019)

Президенту Зеленскому придется отвечать на вопросы тех, кто выступает на Майдане против "формулы Штайнмайера". Иначе он наступит на те же грабли, что и Янукович, считает Сергей Руденко. (07.10.2019)

В Киеве протестовали против имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Акцию "Остановим капитуляцию" назвали "гражданской" и призвали не использовать ее в партийных интересах. Однако без политиков не обошлось. (06.10.2019)

Пресс-марафон Владимира Зеленского продолжался больше 14 часов. Президент побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, пытаясь потушить информационный пожар. Как это было - в материале DW. (11.10.2019)

Довольно странно было услышать от Зеленского, что после прихода к власти ему аккуратно объяснили, что не президент, а правоохранительные органы и суд решают, кто должен "сесть". Представляете, человек баллотировался на пост главы государства, провел избирательную кампанию, выиграл выборы, а вот в полномочиях президента и других ветвей власти так и не разобрался? Вот и сейчас, через четыре месяца после инаугурации, глава государства по-прежнему заявляет, что ожидает "посадок" до 1 ноября (имеются в виду бывшие чиновники, которых подозревают в нарушении законодательства. - Ред.).

В целом же Зеленский произвел впечатление человека, который искренне желает изменить страну, но не совсем знает, как это сделать. Да, он пытается учиться. Но вот эти его искренность, детская непосредственность и неведение во многих вопросах могут дорого обойтись Украине. Особенно во время войны.

Что общего у Зеленского и Путина?

Пресс-марафон Владимира Зеленского многие сравнивают с общением Владимира Путина с журналистами и жителями России. Но в отличие от своего северо-восточного коллеги, украинский президент оказался живым человеком, который столкнулся с реальными вопросами представителей СМИ, а не заготовками его администрации. О формате общения с народом Путина напоминали разве что простые украинцы, которые "неожиданно" появлялись на фудкорте и просили "царя" о помощи - выглядело это несколько постановочно.

Да, Владимир Зеленский вел себя по-актерски, играя роль простого парня из Кривого Рога. Делал он это, конечно, не для журналистов, а для своих избирателей. Шутка ли - 14 часов прямого эфира по всем новостным каналам! Об этом не мог мечтать даже телевизионный герой Зеленского Василий Голобородько.

Президент понимает, что его администрация медийно проиграла в ситуации с "формулой Штайнмайера", предусматривающей выборы на неподконтрольных территориях Донбасса и особый статус региона. Десятки тысяч украинцев вышли из-за этого на акции протеста. Теперь Зеленский пытается наверстать упущенное, но делает это несколько неуклюже. Бывший комик, как и прежде, хочет нравиться зрителю. Ведь впереди досрочные местные выборы, которые должны состояться весной 2020 года. Зеленский знает: без его личного высокого рейтинга победы на них у "Слуги народа" не будет.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YouTube | Telegram 

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев

    Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"

    Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 01:43

Зеленский провел рекордный марафон общения с журналистами (10.10.2019)

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский провел рекордный марафон общения с журналистами (10.10.2019)  

Западные эксперты о плане Штайнмайера: капитуляция Зеленского или шанс на мир? DW Новости (02.10.19)  

Фудмаркет-шоу Зеленского, ответ Навального Путину и атака на синагогу в ФРГ. DW Новости (10.10.2019)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Что известно об испанском спонсоре ФБК  

Блогер Туся о бодипозитиве: В России процветает неприязнь к полным  

Комментарий: Путин предлагает Навальному не возвращаться в Россию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW