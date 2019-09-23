Комментарий: Информационный фастфуд от Владимира Зеленского

Если бы полгода назад кто-нибудь сказал, что свою первую большую пресс-конференцию лидер Украины Владимир Зеленский проведет на фуд-корте, это сочли бы неудачной шуткой. Президент, бургеры и кола!?! Предшественники Зеленского вели себя как полубоги, вершители судеб, которых уж точно не встретишь на фуд-корте. Бывший комик же нарушил все каноны, сделав очевидным, как минимум, одно: украинская политика уже не будет такой, как прежде. По крайней мере, по форме.

Пресс-конференция Зеленского по правилам разминки КВН

Для общения Владимира Зеленского с журналистами Офис президента выбрал Kyiv Food Market - недавно открытую площадку в центре украинской столицы. Каждые полчаса для разговора с главой государства к нему за стол садилось от семи до десяти человек. Свое общение с журналистами Зеленский модерировал сам. Пресс-марафон в стиле разминки КВН позволил президенту чувствовать себя на своем поле. Так, на некоторые вопросы Зеленский отвечал вопросами. Помните, как это происходит у Маслякова? Вот точно так же, только с участием главы государства.

Сергей Руденко

Во время пресс-марафона президент Украины разрушил главный миф о себе: что он боится общения с прессой. Оказалось, Зеленский учится держать удар, уже довольно сносно общается на украинском (незнанием языка его попрекали во время предвыборной кампании) и иногда даже дает конкретные ответы на конкретные вопросы. Да, в его интонациях и жестах все еще много актерской жеманности. Да, на солидной пресс-конференции он, наверное, был бы неубедителен и порой, возможно, смешон. Но на фуд-корте Зеленский смотрелся естественно. На фоне бургеров и пиццы его скромные познания во внутренней и внешней политике выглядели органично: не боги горшки обжигают, и не они управляют государствами.

Этот формат доказал, что президентская команда очень тонко чувствует избирателей. Очевидно, что люди хотят видеть в президенте простого парня из народа, иначе бы Зеленский никогда не вышел на фуд-корт.

Зеленский о "формуле Штайнмайера" и капитуляции Украины

Тем не менее ответы Зеленского на сотни вопросов от украинских и иностранных журналистов так и не дали полного представления о его политике. Много внимания было уделено работе фракции "Слуги народа" в Раде, "формуле Штайнмайера", будущему Донбасса, общению президента с Коломойским, Трампом и Путиным. Зеленский стоял на своем: никто на него не давил, не давит и давить не будет, а капитуляции Украины - чего боятся критики "формулы Штайнмайера" - не бывать. Правда, президент так настойчиво это повторял, что достиг обратного эффекта.

Довольно странно было услышать от Зеленского, что после прихода к власти ему аккуратно объяснили, что не президент, а правоохранительные органы и суд решают, кто должен "сесть". Представляете, человек баллотировался на пост главы государства, провел избирательную кампанию, выиграл выборы, а вот в полномочиях президента и других ветвей власти так и не разобрался? Вот и сейчас, через четыре месяца после инаугурации, глава государства по-прежнему заявляет, что ожидает "посадок" до 1 ноября (имеются в виду бывшие чиновники, которых подозревают в нарушении законодательства. - Ред.).

В целом же Зеленский произвел впечатление человека, который искренне желает изменить страну, но не совсем знает, как это сделать. Да, он пытается учиться. Но вот эти его искренность, детская непосредственность и неведение во многих вопросах могут дорого обойтись Украине. Особенно во время войны.

Что общего у Зеленского и Путина?

Пресс-марафон Владимира Зеленского многие сравнивают с общением Владимира Путина с журналистами и жителями России. Но в отличие от своего северо-восточного коллеги, украинский президент оказался живым человеком, который столкнулся с реальными вопросами представителей СМИ, а не заготовками его администрации. О формате общения с народом Путина напоминали разве что простые украинцы, которые "неожиданно" появлялись на фудкорте и просили "царя" о помощи - выглядело это несколько постановочно.

Да, Владимир Зеленский вел себя по-актерски, играя роль простого парня из Кривого Рога. Делал он это, конечно, не для журналистов, а для своих избирателей. Шутка ли - 14 часов прямого эфира по всем новостным каналам! Об этом не мог мечтать даже телевизионный герой Зеленского Василий Голобородько.

Президент понимает, что его администрация медийно проиграла в ситуации с "формулой Штайнмайера", предусматривающей выборы на неподконтрольных территориях Донбасса и особый статус региона. Десятки тысяч украинцев вышли из-за этого на акции протеста. Теперь Зеленский пытается наверстать упущенное, но делает это несколько неуклюже. Бывший комик, как и прежде, хочет нравиться зрителю. Ведь впереди досрочные местные выборы, которые должны состояться весной 2020 года. Зеленский знает: без его личного высокого рейтинга победы на них у "Слуги народа" не будет.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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